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Рецепт дня: Слойки-рулетики с ветчиной и сыром

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Рецепт дня: Слойки-рулетики с ветчиной и сыром
05:34 Сегодня Телеграф

Готовятся очень просто и быстро, из минимума продуктов.

Закусочные слойки-рулетики с ветчиной и сыром получаются вкусные и сытные, очень подойдут на завтрак.

Ингредиенты

  • Тесто слоеное дрожжевое - 500 г

  • Ветчина - 200 г

  • Сыр твердый - 100-150 г

  • Зелень (укроп) - 1 пучок

  • Майонез (или сметана) - 2 ст. л.

  • Семена кунжута

  • Желток (для смазывания) - 1 шт.

Приготовление

1 Приготовим начинку. Ветчину и сыр натрем на крупной терке.

2 Зелень мелко порубим, смешаем с майонезом. 

3 Тесто раскатываем в пласт, смазываем зеленью с майонезом. Посыпаем тертой ветчиной и сыром.

4 Сворачиваем рулет. Получившейся рулет нарезаем на кусочки шириной 4 см. Слойки укладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой, смазанной растительным маслом.

Рецепт дня: Мини-пиццы из слоеного теста

5 Смазываем яйцом, посыпаем семенами кунжута. Выпекаем в разогретой духовке при 200 градусах 20-25 минут, до румяности.

Приятного аппетита!

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