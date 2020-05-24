Рецепт дня: Слойки-рулетики с ветчиной и сыром

Готовятся очень просто и быстро, из минимума продуктов.

Закусочные слойки-рулетики с ветчиной и сыром получаются вкусные и сытные, очень подойдут на завтрак.

Ингредиенты

Тесто слоеное дрожжевое - 500 г

Ветчина - 200 г

Сыр твердый - 100-150 г

Зелень (укроп) - 1 пучок

Майонез (или сметана) - 2 ст. л.

Семена кунжута

Желток (для смазывания) - 1 шт.

Приготовление

1 Приготовим начинку. Ветчину и сыр натрем на крупной терке.

2 Зелень мелко порубим, смешаем с майонезом.

3 Тесто раскатываем в пласт, смазываем зеленью с майонезом. Посыпаем тертой ветчиной и сыром.

4 Сворачиваем рулет. Получившейся рулет нарезаем на кусочки шириной 4 см. Слойки укладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой, смазанной растительным маслом.

5 Смазываем яйцом, посыпаем семенами кунжута. Выпекаем в разогретой духовке при 200 градусах 20-25 минут, до румяности.

Приятного аппетита!