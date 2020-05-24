Рецепт дня: Слойки-рулетики с ветчиной и сыром

Закусочные слойки-рулетики с ветчиной и сыром получаются вкусные и сытные, очень подойдут на завтрак.
Ингредиенты
Тесто слоеное дрожжевое - 500 г
Ветчина - 200 г
Сыр твердый - 100-150 г
Зелень (укроп) - 1 пучок
Майонез (или сметана) - 2 ст. л.
Семена кунжута
Желток (для смазывания) - 1 шт.
Приготовление
1 Приготовим начинку. Ветчину и сыр натрем на крупной терке.
2 Зелень мелко порубим, смешаем с майонезом.
3 Тесто раскатываем в пласт, смазываем зеленью с майонезом. Посыпаем тертой ветчиной и сыром.
4 Сворачиваем рулет. Получившейся рулет нарезаем на кусочки шириной 4 см. Слойки укладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой, смазанной растительным маслом.
5 Смазываем яйцом, посыпаем семенами кунжута. Выпекаем в разогретой духовке при 200 градусах 20-25 минут, до румяности.
Приятного аппетита!