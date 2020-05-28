Рецепт дня: Ленивый голубец, запеченный в томатном соусе

Получается большой аппетитный голубец, который можно нарезать порционно и подать с соусом, в котором запекалось блюдо.

Ленивый голубец, запечённый в томатном соусе, – это невероятно вкусное блюдо, ничем не уступающее традиционным голубцам, основное достоинство которого заключается в способе формирования. Для приготовления такого голубца начинку из мясного фарша и риса нужно завернуть всего один раз – в пласт из капустных листов.

Ингредиенты

Фарш свиной - 500 г

Капуста белокочанная (молодая) - 800 г

Рис (в сухом виде) - 120 г

Морковь - 200 г

Лук репчатый - 150 г

Перец сладкий - 1 шт.

Масло сливочное - 20 г

Соль - 1/2 ч. ложки (по вкусу)

Перец чёрный молотый - 1/3 ч. ложки (по вкусу)

Базилик сушёный - 1/2 ч. ложки

Паприка сладкая молотая - 1/2 ч. ложки

Чеснок сушёный - 1/2 ч. ложки

Масло растительное - 1 ст. ложка

Вода питьевая горячая - 300 мл

Для соуса:

Томаты в собственном соку - 400 мл

Томатная паста - 40 г

Сахар - 1 ст. ложка

Соль - 1/3 ч. ложки (по вкусу)

Перец чёрный молотый - 1/4 ч. ложки (по вкусу)

Лавровый лист - 2 шт.

Паприка сладкая молотая - 1/2 ч. ложки

Перец чили (молотый) - 1 щепотка

Вода питьевая - 250-300 мл

Для подачи (по желанию):

Петрушка свежая - по вкусу

Приготовление

1 С кочана капусты снять верхние листы. Лук и морковь очистить, промыть и обсушить. В процессе готовки понадобится пищевая плёнка.

2 Кочан из капусты аккуратно вырезать.

3 В подходящей кастрюле довести воду до кипения. Выложить в кастрюлю кочан капусты и варить 3-4 минуты. Затем кочан аккуратно достать из воды и снять верхние листы капусты, те, что стали мягкими.

4 Мягкие капустные листы выложить на тарелку и оставить остывать. Кочан с оставшимися листами снова проварить 3-4 минуты в воде, пока следующие листы не станут мягкими и не будут с лёгкостью отделяться. Таким образом разобрать весь кочан на листы. Капустные листы оставить остывать.

5 Рис промыть, несколько раз меняя воду, пока она не станет прозрачной. Залить рис горячей питьевой водой и отварить до полуготовности (я сварила в сковороде). Рис остудить.

6 Морковь натереть на средней тёрке. Лук нарезать небольшими кубиками.

7 На сковороде с добавлением растительного масла обжарить лук несколько минут. Затем выложить морковь.

8 Добавить сливочное масло.

9 Обжарить морковь и лук 1-2 минуты на среднем огне, помешивая. Остудить.

10 Фарш переложить в глубокую миску.

11 К фаршу добавить остывшие лук, морковь и рис.

12 Затем добавить соль, молотый перец, сушёный чеснок, базилик, паприку.

13 Фарш тщательно перемешать. Включить духовку для разогрева до 180 градусов.

14 На рабочей поверхности расстелить пищевую плёнку. На плёнке разложить внахлест листы капусты в форме прямоугольника (примерно 5-6 крупных листов). Оставшиеся листы отложить (они ещё понадобятся).

15 На капустный «пласт» выложить фарш плотным «бруском», не доходя до трёх краёв примерно по 5 см и до одного края – 15-20 см.

16 Затем при помощи пищевой плёнки завернуть фарш в капустные листы так, чтобы получился рулет с начинкой из фарша внутри.

17 Отложенные листы капусты нарезать небольшими кусочками.

18 Сладкий перец очистить от семян, промыть и нарезать полосками.

19 На дно формы для запекания выложить нарезанную капусту и сладкий перец. (Диаметр моей формы - 26 см.)

20 На овощи выложить голубец и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. За это время листы капусты схватятся и не будут разваливаться в процессе запекания.

21 В сковороде, в которой обжаривался лук с морковью, обжарить томатную пасту 30-40 секунд.

22 Помидоры измельчить и вместе с соком отправить на сковороду, добавить воду.

23 Соус перемешать. Добавить лавровый лист, все специи и пряности (сахар, соль, чёрный и чили перцы, лавровые листы и паприку). Тушить 5-7 минут.

24 Форму с голубцом достать из духовки. Ж алить голубец соусом и отправить в духовку на 45-50 минут.

В процессе запекания голубец поливать соусом 3-4 раза.

25 Ленивый голубец, запечённый в томатном соусе, готов.

Голубец немного остудить, нарезать порционными кусочками и подавать к столу, при желании украсив свежей петрушкой.

Приятного аппетита!