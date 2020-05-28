Скачать
Четверг, 28.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ляшко о карантине: Каждое решение, которое принимается, оно дается тяжело
Ляшко о карантине: Каждое решение, которое принимается, оно дается тяжело
Прекращение огня в обмен на снятие санкций: Россия шантажирует ООН
Прекращение огня в обмен на снятие санкций: Россия шантажирует ООН
Фьюри назвал Усика в числе потенциальных соперников
Фьюри назвал Усика в числе потенциальных соперников
Запуск Crew Dragon отменили: следующую попытку предпримут 30 мая
Запуск Crew Dragon отменили: следующую попытку предпримут 30 мая

Рецепт дня: Ленивый голубец, запеченный в томатном соусе

Смотрите фото (7)
Рецепт дня: Ленивый голубец, запеченный в томатном соусе
04:18 Сегодня Телеграф

Получается большой аппетитный голубец, который можно нарезать порционно и подать с соусом, в котором запекалось блюдо.

Ленивый голубец, запечённый в томатном соусе, – это невероятно вкусное блюдо, ничем не уступающее традиционным голубцам, основное достоинство которого заключается в способе формирования. Для приготовления такого голубца начинку из мясного фарша и риса нужно завернуть всего один раз – в пласт из капустных листов.

Ингредиенты

  • Фарш свиной - 500 г

  • Капуста белокочанная (молодая) - 800 г

  • Рис (в сухом виде) - 120 г

  • Морковь - 200 г

  • Лук репчатый - 150 г

  • Перец сладкий - 1 шт.

  • Масло сливочное - 20 г

  • Соль - 1/2 ч. ложки (по вкусу)

  • Перец чёрный молотый - 1/3 ч. ложки (по вкусу)

  • Базилик сушёный - 1/2 ч. ложки

  • Паприка сладкая молотая - 1/2 ч. ложки

  • Чеснок сушёный - 1/2 ч. ложки

  • Масло растительное - 1 ст. ложка

  • Вода питьевая горячая - 300 мл

Для соуса:

  • Томаты в собственном соку - 400 мл

  • Томатная паста - 40 г

  • Сахар - 1 ст. ложка

  • Соль - 1/3 ч. ложки (по вкусу)

  • Перец чёрный молотый - 1/4 ч. ложки (по вкусу)

  • Лавровый лист - 2 шт.

  • Паприка сладкая молотая - 1/2 ч. ложки

  • Перец чили (молотый) - 1 щепотка

  • Вода питьевая - 250-300 мл

Для подачи (по желанию):

  • Петрушка свежая - по вкусу

Приготовление

1 С кочана капусты снять верхние листы. Лук и морковь очистить, промыть и обсушить. В процессе готовки понадобится пищевая плёнка.

2 Кочан из капусты аккуратно вырезать.

3 В подходящей кастрюле довести воду до кипения. Выложить в кастрюлю кочан капусты и варить 3-4 минуты. Затем кочан аккуратно достать из воды и снять верхние листы капусты, те, что стали мягкими.

4 Мягкие капустные листы выложить на тарелку и оставить остывать. Кочан с оставшимися листами снова проварить 3-4 минуты в воде, пока следующие листы не станут мягкими и не будут с лёгкостью отделяться. Таким образом разобрать весь кочан на листы. Капустные листы оставить остывать.

5 Рис промыть, несколько раз меняя воду, пока она не станет прозрачной. Залить рис горячей питьевой водой и отварить до полуготовности (я сварила в сковороде). Рис остудить.

6 Морковь натереть на средней тёрке. Лук нарезать небольшими кубиками.

7 На сковороде с добавлением растительного масла обжарить лук несколько минут. Затем выложить морковь.

8 Добавить сливочное масло.

9 Обжарить морковь и лук 1-2 минуты на среднем огне, помешивая. Остудить.

10 Фарш переложить в глубокую миску.

11 К фаршу добавить остывшие лук, морковь и рис.

12 Затем добавить соль, молотый перец, сушёный чеснок, базилик, паприку.

13 Фарш тщательно перемешать. Включить духовку для разогрева до 180 градусов.

14 На рабочей поверхности расстелить пищевую плёнку. На плёнке разложить внахлест листы капусты в форме прямоугольника (примерно 5-6 крупных листов). Оставшиеся листы отложить (они ещё понадобятся).

15 На капустный «пласт» выложить фарш плотным «бруском», не доходя до трёх краёв примерно по 5 см и до одного края – 15-20 см.

Рецепт дня: Закусочные слойки с сыром и шампиньонами

16 Затем при помощи пищевой плёнки завернуть фарш в капустные листы так, чтобы получился рулет с начинкой из фарша внутри.

17 Отложенные листы капусты нарезать небольшими кусочками.

18 Сладкий перец очистить от семян, промыть и нарезать полосками.

19 На дно формы для запекания выложить нарезанную капусту и сладкий перец. (Диаметр моей формы - 26 см.)

20 На овощи выложить голубец и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. За это время листы капусты схватятся и не будут разваливаться в процессе запекания.

21 В сковороде, в которой обжаривался лук с морковью, обжарить томатную пасту 30-40 секунд.

22 Помидоры измельчить и вместе с соком отправить на сковороду, добавить воду.

23 Соус перемешать. Добавить лавровый лист, все специи и пряности (сахар, соль, чёрный и чили перцы, лавровые листы и паприку). Тушить 5-7 минут.

24 Форму с голубцом достать из духовки. Ж алить голубец соусом и отправить в духовку на 45-50 минут.

В процессе запекания голубец поливать соусом 3-4 раза.

25 Ленивый голубец, запечённый в томатном соусе, готов.

Голубец немного остудить, нарезать порционными кусочками и подавать к столу, при желании украсив свежей петрушкой.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Голубцы, Вкусные рецепты, Ленивый голубец, Рецепты голубцов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2020: что запрещено делать в этот день
02 Минздрав планирует создать в Украине стратегию по редким заболеваниям
03 Разговор с Байденом: Порошенко вызывают в ГБР
04 Разумков: ВР планирует на следующей неделе рассмотреть доработанную Программу действий правительства
05 Запуск корабля SpaceX Crew Dragon: онлайн-трансляция (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: в Бразилии уже почти 400 тысяч инфицированных
Коронавирус: в Бразилии уже почти 400 тысяч инфицированных
Как будто пандемии было мало: полчища саранчи атаковали Индию (Видео)
Полчища саранчи атаковали Индию (Видео)
ГБР: Порошенко вызывают на допрос по двум делам
ГБР: Порошенко вызывают на допрос по двум делам
Рецепт дня: Ленивый голубец, запеченный в томатном соусе
Рецепт дня: Ленивый голубец, запеченный в томатном соусе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь