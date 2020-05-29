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Рецепт дня: Рулетики из лаваша с картофельным пюре, колбасой и зеленым лук

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Рецепт дня: Рулетики из лаваша с картофельным пюре, колбасой и зеленым лук
05:58 Сегодня Телеграф

Такие вкусные и питательные рулетики несложно готовятся и выглядят очень симпатично.

Отличный вариант закуски из вполне доступных продуктов - рулетики из лаваша с картофельным пюре, колбасой и зелёным луком.

Ингредиенты

  • Лаваш тонкий - 100 г

  • Колбаса варёная - 100 г

  • Картофель - 250-300 г

  • Молоко - 80 г

  • Масло сливочное - 30-35 г

  • Лук зелёный - 5-6 перьев

  • Соль - по вкусу

  • Перец чёрный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Картофель очистите, нарежьте небольшими кусочками и отправьте в кастрюлю. Залейте водой, поставьте на нагрев и доведите до кипения. Затем убавьте огонь до среднего, посолите и варите картошку примерно 20 минут, до мягкости. После варки воду полностью слейте.

2 В отдельной кастрюльке слегка подогрейте молоко (пару минут). Это можно сделать на плите на среднем огне или в микроволновке при максимальной мощности. Доводить до кипения необязательно - молоко просто должно быть горячим. С отваренного картофеля полностью слейте воду. Влейте в кастрюлю с картофелем подогретое молоко. Добавьте примерно 3/4 части сливочного масла (примерно 20-25 г), отложив остальную часть для обжаривания колбасы.

3 Приготовьте картофельное пюре, размяв картофель с маслом и молоком с помощью толкушки.

4 Колбасу нарежьте мелкими кубиками.

5 В сковороде растопите оставшийся кусочек сливочного масла (10-15 г). Помешивая, обжарьте колбасу на среднем огне примерно 2-3 минуты.

6 Добавьте обжаренную колбасу в кастрюлю с пюре.

7 Перемешайте. По желанию посолите и поперчите. Дайте начинке для лаваша немного остыть.

8 На лист лаваша выложите тёплое картофельное пюре с колбасой.

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9 Поперёк лаваша выложите перья зелёного лука на небольшом расстоянии друг от друга.

10 Аккуратно сверните лаваш с начинкой в не слишком плотный рулет.

11 Осторожно разрежьте лаваш на кусочки толщиной примерно 3 см.

Готовую закуску сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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Рецепты, Кулинария, Вкусные рецепты, Рулет из лаваша, Рулетики из лаваша с картофельным пюре.
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