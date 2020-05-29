Рецепт дня: Рулетики из лаваша с картофельным пюре, колбасой и зеленым лук

Отличный вариант закуски из вполне доступных продуктов - рулетики из лаваша с картофельным пюре, колбасой и зелёным луком.
Ингредиенты
Лаваш тонкий - 100 г
Колбаса варёная - 100 г
Картофель - 250-300 г
Молоко - 80 г
Масло сливочное - 30-35 г
Лук зелёный - 5-6 перьев
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Приготовление
1 Картофель очистите, нарежьте небольшими кусочками и отправьте в кастрюлю. Залейте водой, поставьте на нагрев и доведите до кипения. Затем убавьте огонь до среднего, посолите и варите картошку примерно 20 минут, до мягкости. После варки воду полностью слейте.
2 В отдельной кастрюльке слегка подогрейте молоко (пару минут). Это можно сделать на плите на среднем огне или в микроволновке при максимальной мощности. Доводить до кипения необязательно - молоко просто должно быть горячим. С отваренного картофеля полностью слейте воду. Влейте в кастрюлю с картофелем подогретое молоко. Добавьте примерно 3/4 части сливочного масла (примерно 20-25 г), отложив остальную часть для обжаривания колбасы.
3 Приготовьте картофельное пюре, размяв картофель с маслом и молоком с помощью толкушки.
4 Колбасу нарежьте мелкими кубиками.
5 В сковороде растопите оставшийся кусочек сливочного масла (10-15 г). Помешивая, обжарьте колбасу на среднем огне примерно 2-3 минуты.
6 Добавьте обжаренную колбасу в кастрюлю с пюре.
7 Перемешайте. По желанию посолите и поперчите. Дайте начинке для лаваша немного остыть.
8 На лист лаваша выложите тёплое картофельное пюре с колбасой.
9 Поперёк лаваша выложите перья зелёного лука на небольшом расстоянии друг от друга.
10 Аккуратно сверните лаваш с начинкой в не слишком плотный рулет.
11 Осторожно разрежьте лаваш на кусочки толщиной примерно 3 см.
Готовую закуску сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!