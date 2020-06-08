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Рецепт дня: Миндальный пирог

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Рецепт дня: Миндальный пирог
04:02 Сегодня Телеграф

Миндальный пирог по этому рецепту получается нежным, вкусным и ароматным.

В нем минимальное количество сахара, поэтому он не повредит вашей фигуре. Но, по желанию, чтобы добавить немного сладости, пирог при подаче можно присыпать сахарной пудрой или подавать с каким-нибудь сладким топпингом.

Ингредиенты

  • Белки яичные - 4 шт. (вес - 100 г)

  • Мука миндальная - 120 г

  • Миндальные лепестки - 40-60 г

  • Сахар тростниковый (или фруктоза) - 1,5 ст. ложки (по вкусу)

  • Экстракт ванили или миндаля - 1 ч. ложка

  • Соль - 1 щепотка

Приготовление

1 Форму диаметром 18-20 см застелите пергаментной бумагой. По дну формы равномерно распределите миндальные лепестки. Духовку включите разогреваться до 170-180°С.

2 Яичные белки перелейте в чистую и сухую чашу для взбивания. Добавьте щепотку соли и на низких-средних оборотах миксера взбейте до получения мягкой однородной пены.

3 Малыми порциями введите сахар.

4 И продолжайте взбивать до получения плотной глянцевой меренги (до твердых пиков).

5 В самом конце добавьте экстракт ванили (можете заменить на экстракт миндаля) и еще раз взбейте массу.

6 Добавьте миндальную муку.

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7 Вмешайте миндальную муку в меренгу до получения однородного теста.

8 Выложите тесто в форму поверх миндальных лепестков. Поверхность разровняйте.

9 Выпекайте миндальный пирог в заранее разогретой духовке около 30-35 минут (готовность можно проверить деревянной шпажкой). Дайте пирогу несколько минут остыть в форме.

10 Затем вырежьте миндальный пирог из формы, перевните на решётку и полностью остудите. Перед подачей украсьте на своё усмотрение.

Приятного аппетита!

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Рецепты, Кулинария, Пирог, Выпечка, Вкусные рецепты, Миндальный пирог.
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