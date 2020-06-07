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Рецепт дня: аппетитные вареники с клубникой

Рецепт дня: аппетитные вареники с клубникой
05:01 Сегодня Телеграф

В сезон свежей клубники советуем приготовить вареники с клубникой.

Тесто для вареников готовится на кипятке. Вареники получаются очень вкусными, сладкими и сочными.

Ингредиенты:

  • Клубника - 150 г

  • Мука - 220 г

  • Вода - 120 мл

  • Масло растительное - 30 мл

  • Сахар - 40-50 г

  • Масло сливочное - 50 г

Приготовление

1. Подготовить необходимые ингредиенты.

Вскипятить 120 мл воды

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2. Клубнику вымыть, удалить хвостики. Ягоды клубники нарезать кусочками.

3. В миску насыпать просеянную муку (около 1,5 стакана ёмкостью 250 мл). Добавить растительное масло.

Затем сразу же влить кипяток.

4. Замесить тесто руками в течение 3-5 минут. Затем раскатать тесто в пласт толщиной 1 мм. Вырезать стаканом или формочкой кружочки.

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5. На каждый кружочек выложить по кусочку клубники и пол чайной ложки сахара. Слепить вареники, хорошо скрепляя края.

6. В кастрюле вскипятить воду (не меньше 1,5 литра). Аккуратно выложить вареники в кипящую воду и варить их после повторного закипания 4-5 минут на умеренном огне.

7. Выложить готовые вареники в глубокую миску, добавить сливочное масло. Встряхнуть миску с варениками и подать к столу.

Приятного аппетита!

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