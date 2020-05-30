Рецепт дня: Шоколадный пудинг (в духовке)

Шоколадный пудинг - невероятно вкусный десерт, который прекрасно дополнит восхитительный ужин.

Пудинг получается нежным по текстуре, но с очень насыщенным шоколадным вкусом. Готовить такой пудинг совсем не сложно, самое главное - "подружиться" со своей духовкой и не передержать его.

Ингредиенты:

Шоколад черный (у меня с содержанием какао 50%) - 100 г

Молоко - 150 г

Сливки (у меня 33%, но подойдут любой жирности) - 50 г

Яйца - 2 шт.

Сахар - 30 г

Мука - 20 г (1 полная ст. ложка) + для подготовки форм

Масло сливочное - для смазывания форм

Приготовление

1. Ингредиенты для приготовления шоколадного пудинга.

2. Сперва разогрейте духовку до 170-180 градусов.

Также подготовьте формы для запекания. Запекать пудинг можно в одной большой форме (диаметром около 18 см), но она должна быть обязательно цельной, из разъемной масса может просто "убежать". А также можно взять порционные креманки.

Выбранные формы смажьте тонким слоем масла и присыпьте мукой, излишки стряхните. Отложите в сторону.

3. В сотейник выложите поломанный на кусочки шоколад (чтобы процесс пошёл быстрее, шоколад можно измельчить ножом), влейте молоко и сливки. Поставьте на минимальный огонь и нагревайте до тех пор, пока шоколад не начнёт плавиться. Снимите с огня и, помешивая, доведите до однородности. Если шоколад полностью не расплавился, тогда вновь слегка прогрейте смесь.

4. В миске соедините яйца, сахар и муку. Перемешайте их венчиком до однородности. Взбивать массу не нужно!

5. Продолжая помешивать массу, влейте шоколадную смесь. Полученную смесь вылейте в подготовленные порционные формы или одну большую форму.

6. Чтобы пудинг готовился равномерно, выпекать его лучше на паровой бане. Выложите формы с тестом в глубокую форму большего размера и влейте в неё кипяток. Уровень воды должен доходить до середины формочек.

7. В таком виде отправьте пудинг в духовку на 10-15 минут. Время будет зависеть от размера ваших форм. Готовность у пудинга проверить очень просто. Для этого форму нужно слегка подвигать - серединка должна немного дрожать, как у чизкейка.

Готовый пудинг достаньте из формы с водой и дайте полностью остыть.

Подавать такой пудинг можно с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками. Ягоды здесь также будут к месту.

Приятного аппетита!