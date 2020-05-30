Рецепт дня: Шоколадный пудинг (в духовке)

Пудинг получается нежным по текстуре, но с очень насыщенным шоколадным вкусом. Готовить такой пудинг совсем не сложно, самое главное - "подружиться" со своей духовкой и не передержать его.
Ингредиенты:
Шоколад черный (у меня с содержанием какао 50%) - 100 г
Молоко - 150 г
Сливки (у меня 33%, но подойдут любой жирности) - 50 г
Яйца - 2 шт.
Сахар - 30 г
Мука - 20 г (1 полная ст. ложка) + для подготовки форм
Масло сливочное - для смазывания форм
Приготовление
1. Ингредиенты для приготовления шоколадного пудинга.
2. Сперва разогрейте духовку до 170-180 градусов.
Также подготовьте формы для запекания. Запекать пудинг можно в одной большой форме (диаметром около 18 см), но она должна быть обязательно цельной, из разъемной масса может просто "убежать". А также можно взять порционные креманки.
Выбранные формы смажьте тонким слоем масла и присыпьте мукой, излишки стряхните. Отложите в сторону.
3. В сотейник выложите поломанный на кусочки шоколад (чтобы процесс пошёл быстрее, шоколад можно измельчить ножом), влейте молоко и сливки. Поставьте на минимальный огонь и нагревайте до тех пор, пока шоколад не начнёт плавиться. Снимите с огня и, помешивая, доведите до однородности. Если шоколад полностью не расплавился, тогда вновь слегка прогрейте смесь.
4. В миске соедините яйца, сахар и муку. Перемешайте их венчиком до однородности. Взбивать массу не нужно!
5. Продолжая помешивать массу, влейте шоколадную смесь. Полученную смесь вылейте в подготовленные порционные формы или одну большую форму.
6. Чтобы пудинг готовился равномерно, выпекать его лучше на паровой бане. Выложите формы с тестом в глубокую форму большего размера и влейте в неё кипяток. Уровень воды должен доходить до середины формочек.
7. В таком виде отправьте пудинг в духовку на 10-15 минут. Время будет зависеть от размера ваших форм. Готовность у пудинга проверить очень просто. Для этого форму нужно слегка подвигать - серединка должна немного дрожать, как у чизкейка.
Готовый пудинг достаньте из формы с водой и дайте полностью остыть.
Подавать такой пудинг можно с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками. Ягоды здесь также будут к месту.
Приятного аппетита!