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Рецепт дня: самый нежный манник на сметане
Рецепт дня: самый нежный манник на сметане

Рецепт дня: самый нежный манник на сметане

Рецепт дня: самый нежный манник на сметане
05:38 Сегодня Телеграф

Самый нежный манник! Очень мягкий, просто тает во рту! А главное - готовится манник на сметане быстро и просто!

Манник на сметане - это тот случай, когда хочется чего-нибудь сладкого, а возиться с виртуозной выпечкой лень или просто некогда, манник на сметане придёт на выручку. Почему именно на сметане? В принципе, манник можно испечь, используя любой кисломолочный продукт, от кефира и йогурта (разумеется, натурального) до простокваши и сметаны. Но именно на сметане манник получается особенно рассыпчатым.

Ингредиенты:

  • Крупа манная - 120 г

  • Сметана - 200 г

  • Яйца - 2 шт.

  • Сахар - 120 г

  • Масло сливочное (растопленное) - 50 г

  • Мука пшеничная - 100 г

  • Соль - 1/3 ч. ложки

  • Ванильный сахар - 8 г (1 пакетик)

  • Разрыхлитель - 10 г (1 пакетик)

Для украшения манника:

  • Сахарная пудра - по вкусу, или сахарная пудра - 3 ст. ложки и 2-2,5 ч. ложки воды

  • Масло растительное - для смазывания формы

Приготовление

1. К манке добавляем сметану, хорошо перемешиваем и оставляем минут на 20 для набухания.

2. Духовку разогреваем до 190 градусов.

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3. В чашку высыпаем сахар, ванильный сахар, соль. Добавляем яйца и растопленное (остывшее) сливочное масло. Взбиваем миксером до светлой пышной массы.

К яичной массе добавляем набухшую манку, перемешиваем. Туда же добавляем просеянную муку с разрыхлителем и еще раз хорошо перемешиваем. Тесто должно напоминать густую сметану.

4. Форму для выпечки (20х20 см) застилаем пергаментом. Бока формы смазываем растительным маслом.

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Тесто выкладываем в форму. Выпекаем манник в разогретой духовке при 190 градусах примерно 30-40 минут, до румяности. Готовность проверяем деревянной палочкой.

5. Даём немного остыть и достаём пирог из формы. Посыпаем манник сахарной пудрой или наносим сахарную помадку (смешиваем сахарную пудру с водой).

Готовьте с удовольствием и радуйте своих близких!

Приятного аппетита!

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