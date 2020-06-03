Рецепт дня: Торт из лаваша с творожным кремом (без выпечки)

Практически молниеносный в приготовлении торт из лаваша и творожного крема готовится настолько просто, что, возможно, станет вашим фаворитом на долгое время!

Этот торт без выпечки не требует много времени и усилий, а значит готовить его можно так часто, как только захочется!

Ингредиенты:

Лаваш тонкий - 300 г

Творог мягкий жирностью 9% - 200 г

Сметана жирностью 20% - 160 г

Сгущенное молоко - 130 г

Сахар ванильный - 1/2 ч. ложки

Орехи грецкие - 35 г

Приготовление

1. Подготовьте необходимые продукты.

2. Творог разомните вилкой. К творогу добавьте сметану, ванильный сахар и сгущённое молоко. Взбейте всё вместе при помощи блендера или миксера до получения однородного крема.

3. Лаваш разрежьте на прямоугольники размером 13х23 см.

Прослоите "коржи" из лаваша подготовленным кремом. Верхний лист также смажьте кремом.

4. Грецкие орехи порубите при помощи ножа и посыпьте торт сверху.

На 15-30 минут поставьте торт в холодильник для пропитки.

Торт из лаваша с творожным кремом готов! Подавайте его в охлажденном виде, разрезав на порционные кусочки.

Приятного аппетита!