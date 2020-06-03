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Рецепт дня: Торт из лаваша с творожным кремом (без выпечки)

Рецепт дня: Торт из лаваша с творожным кремом (без выпечки)
04:00 Сегодня Телеграф

Практически молниеносный в приготовлении торт из лаваша и творожного крема готовится настолько просто, что, возможно, станет вашим фаворитом на долгое время!

Этот торт без выпечки не требует много времени и усилий, а значит готовить его можно так часто, как только захочется!

Ингредиенты:

  • Лаваш тонкий - 300 г

  • Творог мягкий жирностью 9% - 200 г

  • Сметана жирностью 20% - 160 г

  • Сгущенное молоко - 130 г

  • Сахар ванильный - 1/2 ч. ложки

  • Орехи грецкие - 35 г

Приготовление

1. Подготовьте необходимые продукты.

2. Творог разомните вилкой. К творогу добавьте сметану, ванильный сахар и сгущённое молоко. Взбейте всё вместе при помощи блендера или миксера до получения однородного крема.

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3. Лаваш разрежьте на прямоугольники размером 13х23 см.

Прослоите "коржи" из лаваша подготовленным кремом. Верхний лист также смажьте кремом.

4. Грецкие орехи порубите при помощи ножа и посыпьте торт сверху.

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На 15-30 минут поставьте торт в холодильник для пропитки.

Торт из лаваша с творожным кремом готов! Подавайте его в охлажденном виде, разрезав на порционные кусочки.

Приятного аппетита!

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