"Сезонные рецепты из Букингемского дворца": супруга принца Чарльза поделилась рецептом шоколадного пирога

Герцогиня Камилла поделилась любимым рецептом шоколадного пирога.

Супруга принца Чарльза, герцогиня Камилла, является патроном проекта The Big Lunch, в рамках которого сообщества живущих рядом людей по всей стране ежегодно собираются вместе на пикники и угощают друг друга вкусными блюдами.

В 2020-м инициатива выпала на этот уикенд, и хотя собираться вместе временно нельзя, можно хотя бы поделиться друг с другом любимыми рецептами. Что и сделала герцогиня.

На их с Чарльзом официальной странице в Instagram Ее Королевское Высочество опубликовала рецепт своего любимого шоколадного пирога, взятый из книги A Royal Cookbook: Seasonal Recipes from Buckingham Palace ("Королевская кулинарная книга: сезонные рецепты из Букингемского дворца").

View this post on Instagram A post shared by Clarence House (@clarencehouse) on Jun 5, 2020 at 7:30am PDT

Ингредиенты:

Для пирога:

225 г бисквитного печенья McVitie’s Rich Tea (можно заменить на печенье "Мария")

115 г размягченного несоленого сливочного масла

115 г сахарной пудры

115 г темного шоколада (минимум 53% какао в составе)

2 ст. л. теплой воды, или рома

Для шоколадного ганаша:

125 г темного шоколада, поломать

125 г взбитых сливок

Инвентарь:

кондитерское металлическое кольцо диаметром 15 см

Способ приготовления:

1. Подготовьте кольцо для торта, смазав его сливочным маслом и проложив пекарской бумагой. Отставьте пока в сторону.

2. Наломайте печенье на мелкие кусочки - размером 1-2 см, не до состояния крошки.

3. Соедините сахар и масло и хорошенько размешайте.

4. Растопите шоколад либо в микроволновке, либо на водяной бане, после чего вылейте его в масляно-сахарную смесь. Тщательно перемешайте, добавьте воду или ром, затем печенье. Снова хорошо перемешайте.

5. Поместите получившуюся смесь в кольцо, равномерно распределите и поставьте в холодильник остывать - минут на 30.

6. Для приготовления ганаша: доведите до кипения сливки и вылейте их на кусочки темного шоколада. Тщательно перемешайте до тех пор, пока шоколад не растает. Должна получиться кремообразная текстура.

7. Выньте пирог из холодильника и смажьте его получившимся шоколадным соусом.