Рецепт дня: Запеканка из куриной печени, с помидором и яблоком

Запеканка по этому рецепту готовится из куриной печени, обжаренной с помидорами и яблоком, и яичной заливки.
Ингредиенты
Печень куриная - 150 г
Помидор - 1 шт. (100 г)
Яблоко - 3/4 шт. (50 г)
Яйца - 3 шт.
Масло растительное - 1 ст. ложка + для смазывания формы
Соль - 1/3 ч. ложки
Перец чёрный молотый - 1 щепотка
Зелень свежая (для подачи) - 2 веточки
Вода - 50 мл (1/4 стакана)
Приготовление
1 Печень нарежьте средними кусочками.
2 На разогретой с растительным маслом сковороде обжарьте печень на сильном огне в течение 7-10 минут, до румяной корочки.
3 Пока печень обжаривается, освободите помидор от кожицы. Для этого сделайте сверху крестообразный надрез. Поместите помидор в глубокую миску, залейте кипятком и оставьте на несколько минут. Затем слейте из миски горячую воду и залейте помидор холодной водой на 1-2 минуты.
4 Достаньте помидор из воды и снимите кожицу.
5 Нарежьте помидор мелкими кубиками, выложите в сковороду с печенью.
6 Яблоко очистите от кожуры и удалите сердцевину. Натрите яблоко на мелкой тёрке и добавьте в сковороду с печенью.
7 Протушите куриную печень с яблоком и помидором на среднем огне в течение 7 минут. Включите духовку для разогрева до 180 градусов.
8 Влейте в сковороду воду и тушите блюдо на среднем огне в течение 10 минут, до испарения жидкости.
9 Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите печень.
10 В миску разбейте яйца, посолите, поперчите и перемешайте до однородности.
11 Залейте печень полученной яичной смесью и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
12 Запеканка из куриной печени, с помидором и яблоком, готова.
Разрежьте запеканку на порционные кусочки и подайте к столу, при желании украсив свежей зеленью.
Приятного аппетита!