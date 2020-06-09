Рецепт дня: Запеканка из куриной печени, с помидором и яблоком

Блюдо получается очень нежным и довольно сытным – любителям куриной печени обязательно понравится.

Запеканка по этому рецепту готовится из куриной печени, обжаренной с помидорами и яблоком, и яичной заливки.

Ингредиенты

Печень куриная - 150 г

Помидор - 1 шт. (100 г)

Яблоко - 3/4 шт. (50 г)

Яйца - 3 шт.

Масло растительное - 1 ст. ложка + для смазывания формы

Соль - 1/3 ч. ложки

Перец чёрный молотый - 1 щепотка

Зелень свежая (для подачи) - 2 веточки

Вода - 50 мл (1/4 стакана)

Приготовление

1 Печень нарежьте средними кусочками.

2 На разогретой с растительным маслом сковороде обжарьте печень на сильном огне в течение 7-10 минут, до румяной корочки.

3 Пока печень обжаривается, освободите помидор от кожицы. Для этого сделайте сверху крестообразный надрез. Поместите помидор в глубокую миску, залейте кипятком и оставьте на несколько минут. Затем слейте из миски горячую воду и залейте помидор холодной водой на 1-2 минуты.

4 Достаньте помидор из воды и снимите кожицу.

5 Нарежьте помидор мелкими кубиками, выложите в сковороду с печенью.

6 Яблоко очистите от кожуры и удалите сердцевину. Натрите яблоко на мелкой тёрке и добавьте в сковороду с печенью.

7 Протушите куриную печень с яблоком и помидором на среднем огне в течение 7 минут. Включите духовку для разогрева до 180 градусов.

8 Влейте в сковороду воду и тушите блюдо на среднем огне в течение 10 минут, до испарения жидкости.

9 Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите печень.

10 В миску разбейте яйца, посолите, поперчите и перемешайте до однородности.

11 Залейте печень полученной яичной смесью и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

12 Запеканка из куриной печени, с помидором и яблоком, готова.

Разрежьте запеканку на порционные кусочки и подайте к столу, при желании украсив свежей зеленью.

Приятного аппетита!