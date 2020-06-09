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Рецепт дня: Запеканка из куриной печени, с помидором и яблоком

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Рецепт дня: Запеканка из куриной печени, с помидором и яблоком
04:01 Сегодня Телеграф

Блюдо получается очень нежным и довольно сытным – любителям куриной печени обязательно понравится.

Запеканка по этому рецепту готовится из куриной печени, обжаренной с помидорами и яблоком, и яичной заливки.

Ингредиенты

  • Печень куриная - 150 г

  • Помидор - 1 шт. (100 г)

  • Яблоко - 3/4 шт. (50 г)

  • Яйца - 3 шт.

  • Масло растительное - 1 ст. ложка + для смазывания формы

  • Соль - 1/3 ч. ложки

  • Перец чёрный молотый - 1 щепотка

  • Зелень свежая (для подачи) - 2 веточки

  • Вода - 50 мл (1/4 стакана)

Приготовление

1 Печень нарежьте средними кусочками.

2 На разогретой с растительным маслом сковороде обжарьте печень на сильном огне в течение 7-10 минут, до румяной корочки.

3 Пока печень обжаривается, освободите помидор от кожицы. Для этого сделайте сверху крестообразный надрез. Поместите помидор в глубокую миску, залейте кипятком и оставьте на несколько минут. Затем слейте из миски горячую воду и залейте помидор холодной водой на 1-2 минуты.

4 Достаньте помидор из воды и снимите кожицу.

5 Нарежьте помидор мелкими кубиками, выложите в сковороду с печенью.

6 Яблоко очистите от кожуры и удалите сердцевину. Натрите яблоко на мелкой тёрке и добавьте в сковороду с печенью.

7 Протушите куриную печень с яблоком и помидором на среднем огне в течение 7 минут. Включите духовку для разогрева до 180 градусов.

8 Влейте в сковороду воду и тушите блюдо на среднем огне в течение 10 минут, до испарения жидкости.

9 Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите печень.

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10 В миску разбейте яйца, посолите, поперчите и перемешайте до однородности.

11 Залейте печень полученной яичной смесью и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

12 Запеканка из куриной печени, с помидором и яблоком, готова.

Разрежьте запеканку на порционные кусочки и подайте к столу, при желании украсив свежей зеленью.

Приятного аппетита!

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