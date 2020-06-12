Рецепт дня: Яичница-глазунья в перце, с сыром, ветчиной и луком (в духовке)

Блюдо получается ярким, сочным и очень аппетитным. А приготовить его совсем несложно!

Яичница-глазунья в перце, фаршированном сыром, ветчиной и луком, точно зарядит вас отличным настроением на весь день.

Ингредиенты

Перец болгарский - 3 шт. (500 г)

Яйца - 3 шт.

Ветчина - 80 г

Сыр твёрдый - 40 г

Лук репчатый - ½ шт. (30 г)

Петрушка свежая - 3-4 веточки

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Перцы вымываем, срезаем верхушки с плодоножкой и очищаем от семечек и перегородок. Отрезанные верхушки нарезаем мелкими кубиками. Включаем духовку для разогрева до 200 градусов.

2 Сыр натираем на мелкой терке.

3 Ветчину нарезаем кубиками.

4 Лук очищаем и нарезаем кубиками. Измельчаем петрушку.

5 В миске соединяем измельчённые верхушки перцев, сыр, ветчину, лук и петрушку.

6 Солим и перемешиваем.

7 Заполняем перцы начинкой на 2/3 от всего объёма перцев. Укладываем их на противень и отправляем в духовку примерно на 20 минут.

8 Достаем перцы и в каждый аккуратно разбиваем по одному яйцу. Снова отправляем перцы в духовку ещё примерно на 15-20 минут.

Необычная яичница в перце, с начинкой из сыра и ветчины, готова. По желанию посыпаем её чёрным молотым перцем и подаём к столу.

Приятного аппетита и отличного дня!