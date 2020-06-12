Рецепт дня: Яичница-глазунья в перце, с сыром, ветчиной и луком (в духовке)

Яичница-глазунья в перце, фаршированном сыром, ветчиной и луком, точно зарядит вас отличным настроением на весь день.
Ингредиенты
Перец болгарский - 3 шт. (500 г)
Яйца - 3 шт.
Ветчина - 80 г
Сыр твёрдый - 40 г
Лук репчатый - ½ шт. (30 г)
Петрушка свежая - 3-4 веточки
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Приготовление
1 Перцы вымываем, срезаем верхушки с плодоножкой и очищаем от семечек и перегородок. Отрезанные верхушки нарезаем мелкими кубиками. Включаем духовку для разогрева до 200 градусов.
2 Сыр натираем на мелкой терке.
3 Ветчину нарезаем кубиками.
4 Лук очищаем и нарезаем кубиками. Измельчаем петрушку.
5 В миске соединяем измельчённые верхушки перцев, сыр, ветчину, лук и петрушку.
6 Солим и перемешиваем.
7 Заполняем перцы начинкой на 2/3 от всего объёма перцев. Укладываем их на противень и отправляем в духовку примерно на 20 минут.
8 Достаем перцы и в каждый аккуратно разбиваем по одному яйцу. Снова отправляем перцы в духовку ещё примерно на 15-20 минут.
Необычная яичница в перце, с начинкой из сыра и ветчины, готова. По желанию посыпаем её чёрным молотым перцем и подаём к столу.
Приятного аппетита и отличного дня!