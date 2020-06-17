Рецепт дня: Бисквитный рулет с клубнично-сливочным кремом

Простой рецепт и много удовольствия от кусочка этого летнего десерта.

Сегодня предлагаю побаловать себя рулетом. Нежный бисквит с воздушным и ароматным кремом из свежей клубники и сливок - это настоящий хит клубничного сезона. Рулет получается вкусным, нежным, с кремом, который по вкусу напоминает клубничное мороженое.

Ингредиенты

Для бисквита:

Яйца – 4 шт.

Сахар – 100 г

Мука – 120 г (1 стакан объёмом 200 мл)

Крахмал – 1 ст. ложка

Какао-порошок – 1 ст. ложка

Для крема:

Клубника – 500 г

Сливки 33% – 200 мл

Сахар – 100 г

Желатин – 1 ст. ложка

Вода – 6 ст. ложек

Приговтоление

1 Включаем духовку для разогрева до 180 градусов.

2 Заливаем желатин холодной кипячёной водой в пропорции 1:6 и оставляем для набухания.

3 Готовим тесто: яйца взбиваем с сахаром до белой пышной массы.

4 Муку смешиваем с крахмалом и какао.

5 В яично-сахарную массу постепенно вводим муку - частями.

6 Тесто отправляем на противень, который следует выстелить пергаментом, придаём форму прямоугольника и отправляем в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.

7 Тесто отправляем на противень, который следует выстелить пергаментом, придаём форму прямоугольника и отправляем в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.

8 Замоченный желатин подогреваем до его полного растворения (но не кипятим) и добавляем к клубничному пюре.

9 Хорошо охлаждённые сливки взбиваем миксером до пышного состояния.

10 Соединяем сливки с уже чуть застывшим клубничным пюре - постепенно добавляем пюре в сливки, непрерывно помешивая массу лопаткой. Крем отправляем в холодильник, чтобы он еще немного охладился.

11 Готовый бисквит переворачиваем. Сразу же с горячего коржа снимаем бумагу.

12 Пока остывает корж и немного застывает крем, нарезаем оставшуюся клубнику, произвольно.

13 На корж наносим клубничный крем, немного оставляем для украшения. Выкладываем на крем порезанную клубнику.

14 Сворачиваем рулет.

15 Украшаем рулет оставшимся кремом.

Готовый бисквитный рулет с клубничным кремом отправляем в холодильник на 2-3 часа.

Всем добра!