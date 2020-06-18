Рецепт дня: Свиные рулетики с черносливом и грецкими орехами

Готовится такое блюдо довольно быстро и несложно – справится даже новичок!

Мясные рулетики из свинины с черносливом и грецкими орехами – аппетитное, сытное блюдо. Рулетики из свинины по этому рецепту обжариваются в панировке из муки и яйца до румяной корочки, а затем тушатся на сковороде.

Ингредиенты

Свинина (мякоть) - 250 г

Чернослив (без косточек) - 40 г

Орехи грецкие - 20 г

Яйцо - 1 шт.

Мука - 2 ст. ложки

Масло растительное - 2 ст. ложки

Соль - 0,25 ч. ложки (по вкусу)

Перец чёрный молотый - 0,20 ч. ложки (по вкусу)

Для подачи (по желанию):

Петрушка свежая - по вкусу

Приготовление

1 Свинину промойте и обсушите бумажными полотенцами. Чернослив и петрушку промойте и обсушите.

2 Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде примерно 20-30 секунд.

3 Чернослив нарежьте полосками. Орехи мелко порубите.

4 Разрежьте мясо поперёк волокон на 2 пласта и отбейте кухонным молоточком. Посолите и поперчите.

5 На каждый кусочек мяса с одного края выложите орешки и чернослив и сверните в рулетики.

6 Муку высыпьте в подходящую ёмкость. Обваляйте рулетики в муке.

7 Яйцо разбейте в миску и разболтайте вилкой.

8 Обмакните рулетики в яйцо со всех сторон.

9 На разогретую с растительным маслом сковороду выложите мясные рулетики швом вниз.

10 Обжарьте рулетики из свинины с черносливом и орехами на среднем огне 5-6 минут со всех сторон, до румяности. Затем накройте сковороду крышкой и протушите рулетики несколько минут на небольшом огне.

11 Свиные рулетики с черносливом и грецкими орехами готовы.

Подайте рулетики к столу, при желании украсив свежей петрушкой.

Приятного аппетита!