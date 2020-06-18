Рецепт дня: Свиные рулетики с черносливом и грецкими орехами

Мясные рулетики из свинины с черносливом и грецкими орехами – аппетитное, сытное блюдо. Рулетики из свинины по этому рецепту обжариваются в панировке из муки и яйца до румяной корочки, а затем тушатся на сковороде.
Ингредиенты
Свинина (мякоть) - 250 г
Чернослив (без косточек) - 40 г
Орехи грецкие - 20 г
Яйцо - 1 шт.
Мука - 2 ст. ложки
Масло растительное - 2 ст. ложки
Соль - 0,25 ч. ложки (по вкусу)
Перец чёрный молотый - 0,20 ч. ложки (по вкусу)
Для подачи (по желанию):
Приготовление
1 Свинину промойте и обсушите бумажными полотенцами. Чернослив и петрушку промойте и обсушите.
2 Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде примерно 20-30 секунд.
3 Чернослив нарежьте полосками. Орехи мелко порубите.
4 Разрежьте мясо поперёк волокон на 2 пласта и отбейте кухонным молоточком. Посолите и поперчите.
5 На каждый кусочек мяса с одного края выложите орешки и чернослив и сверните в рулетики.
6 Муку высыпьте в подходящую ёмкость. Обваляйте рулетики в муке.
7 Яйцо разбейте в миску и разболтайте вилкой.
8 Обмакните рулетики в яйцо со всех сторон.
9 На разогретую с растительным маслом сковороду выложите мясные рулетики швом вниз.
10 Обжарьте рулетики из свинины с черносливом и орехами на среднем огне 5-6 минут со всех сторон, до румяности. Затем накройте сковороду крышкой и протушите рулетики несколько минут на небольшом огне.
11 Свиные рулетики с черносливом и грецкими орехами готовы.
Подайте рулетики к столу, при желании украсив свежей петрушкой.
Приятного аппетита!