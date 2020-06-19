Рецепт дня: Оладьи на кефире, с припёком из кабачков

Оригинальное и вкусное блюдо из кабачков - оладьи на кефире, с кабачковым припёком. Кружочки кабачка отлично дополняют кефирное тесто - оладушки получаются мягкими и нежными.
Ингредиенты
Кефир - 200 г
Мука пшеничная - 200 г
Кабачки - 100 г
Сода пищевая - 1/3 ч. ложки
Соль - 2 щепотки
Масло растительное (для жарки) - 40-50 мл (3-4 ст. ложки)
Приготовление
1 Лучше всего использовать молодой кабачок - в нём нет крупных семян и кожура у него тонкая.
Кефир подойдёт любой жирности.
2 В глубокую миску просейте муку. Добавьте соль и соду.
3 Влейте кефир.
4 Тщательно перемешайте до однородности. Тесто получится густоватым, похожим по консистенции на жирную сметану. Оставьте тесто для оладий на пару минут - за счёт соды оно станет более пышным.
5 Кабачок, вымойте и нарежьте тонкими кружками примерно полсантиметра.
6 Растительное масло разогрейте в сковороде в сковороде на среднем огне. выкладывайте тесто в сковороду примерно по 2 ст. ложки, формируя оладьи.
7 Сверху на каждый кружочек ещё не схватившегося теста выложите по кружочку кабачка и слегка придавите ложкой, чтобы "утопить" кружочки в тесте.
8 Жарьте оладьи на среднем огне примерно по 3-4 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки. После обжаривания кабачки станут мягкими.
Румяные оладьи на кефире, с припёком из кабачков готовы.
Приятного аппетита!