Рецепт дня: Оладьи на кефире, с припёком из кабачков

Очень интересный и красивый завтрак или перекус!

Оригинальное и вкусное блюдо из кабачков - оладьи на кефире, с кабачковым припёком. Кружочки кабачка отлично дополняют кефирное тесто - оладушки получаются мягкими и нежными.

Ингредиенты

Кефир - 200 г

Мука пшеничная - 200 г

Кабачки - 100 г

Сода пищевая - 1/3 ч. ложки

Соль - 2 щепотки

Масло растительное (для жарки) - 40-50 мл (3-4 ст. ложки)

Приготовление

1 Лучше всего использовать молодой кабачок - в нём нет крупных семян и кожура у него тонкая.

Кефир подойдёт любой жирности.

2 В глубокую миску просейте муку. Добавьте соль и соду.

3 Влейте кефир.

4 Тщательно перемешайте до однородности. Тесто получится густоватым, похожим по консистенции на жирную сметану. Оставьте тесто для оладий на пару минут - за счёт соды оно станет более пышным.

5 Кабачок, вымойте и нарежьте тонкими кружками примерно полсантиметра.

6 Растительное масло разогрейте в сковороде в сковороде на среднем огне. выкладывайте тесто в сковороду примерно по 2 ст. ложки, формируя оладьи.

7 Сверху на каждый кружочек ещё не схватившегося теста выложите по кружочку кабачка и слегка придавите ложкой, чтобы "утопить" кружочки в тесте.

8 Жарьте оладьи на среднем огне примерно по 3-4 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки. После обжаривания кабачки станут мягкими.

Румяные оладьи на кефире, с припёком из кабачков готовы.

Приятного аппетита!