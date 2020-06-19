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Рецепт дня: Оладьи на кефире, с припёком из кабачков

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Рецепт дня: Оладьи на кефире, с припёком из кабачков
Обновлено 04:59 Сегодня Телеграф
Очень интересный и красивый завтрак или перекус!

Оригинальное и вкусное блюдо из кабачков - оладьи на кефире, с кабачковым припёком. Кружочки кабачка отлично дополняют кефирное тесто - оладушки получаются мягкими и нежными.

Ингредиенты

  • Кефир - 200 г

  • Мука пшеничная - 200 г

  • Кабачки - 100 г

  • Сода пищевая - 1/3 ч. ложки

  • Соль - 2 щепотки

  • Масло растительное (для жарки) - 40-50 мл (3-4 ст. ложки)

Приготовление

1 Лучше всего использовать молодой кабачок - в нём нет крупных семян и кожура у него тонкая.

Кефир подойдёт любой жирности.

2 В глубокую миску просейте муку. Добавьте соль и соду.

3 Влейте кефир.

4 Тщательно перемешайте до однородности. Тесто получится густоватым, похожим по консистенции на жирную сметану. Оставьте тесто для оладий на пару минут - за счёт соды оно станет более пышным.

5 Кабачок, вымойте и нарежьте тонкими кружками примерно полсантиметра.

6 Растительное масло разогрейте в сковороде в сковороде на среднем огне. выкладывайте тесто в сковороду примерно по 2 ст. ложки, формируя оладьи.

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7 Сверху на каждый кружочек ещё не схватившегося теста выложите по кружочку кабачка и слегка придавите ложкой, чтобы "утопить" кружочки в тесте.

8 Жарьте оладьи на среднем огне примерно по 3-4 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки. После обжаривания кабачки станут мягкими.

Румяные оладьи на кефире, с припёком из кабачков готовы.

Приятного аппетита!

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Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Вкусные рецепты, Оладьи на кефире, Блюда с кабачков.

Автор:

Телеграф
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