Рецепт дня: Горячие бутерброды с брынзой и зелёным луком (на сковороде)

Сытное и простое блюдо - вкусные горячие бутерброды с брынзой, яйцом и зеленью.

Такие питательные гренки готовятся очень легко и обеспечат организм энергией на большую часть дня!

Ингредиенты

Хлеб тостовый - 6-7 ломтиков (100 г)

Брынза - 100 г

Яйцо - 1 шт.

Лук зелёный - 1-2 пера

Укроп свежий - 1-2 веточки

Соль - щепотка

Перец чёрный молотый - щепотка

Масло растительное (для жарки) - 3 ст. ложки

Приготовление

1 Хлеб удобнее всего использовать тостовый, уже нарезанный, но можно сделать горячие бутерброды и из обычного батона.

2 Приготовьте начинку. Брынзу натрите на крупной тёрке. Укроп и зелёный лук промойте, обсушите и мелко порубите ножом.

3 В глубокой миске соедините брынзу, зелёный лук и укроп. Вбейте яйцо.

4 Добавьте соль и перец. Перемешайте.

5 Квадратики тостового хлеба разрежьте по диагонали. Намажьте на получившиеся треугольнички хлеба начинку из брынзы и зелени.

6 В сковороде разогрейте растительное масло. Положите бутерброды на сковороду начинкой вниз. Обжаривайте на среднем огне примерно 1-2 минуты.

7 Переверните гренки на другую сторону и подрумяньте их ещё примерно 1 минуту. Начинка отлично держится на хлебе.

8 Горячие бутерброды с брынзой и зелёным луком готовы. Гренки выложите на тарелку, украсьте свежей зеленью и подавайте к столу.

9 Слегка хрустящий хлеб, солёная брынза и яркая, полезная свежая зелень - очень удачное сочетание продуктов!

Такие бутерброды можно подавать и к первым блюдам, и как перекус, и как полноценный прием пищи.

Приятного аппетита!