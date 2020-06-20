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Рецепт дня: Горячие бутерброды с брынзой и зелёным луком (на сковороде)
Рецепт дня: Горячие бутерброды с брынзой и зелёным луком (на сковороде)

Рецепт дня: Горячие бутерброды с брынзой и зелёным луком (на сковороде)

Рецепт дня: Горячие бутерброды с брынзой и зелёным луком (на сковороде)
Обновлено 05:13 Сегодня Телеграф
Сытное и простое блюдо - вкусные горячие бутерброды с брынзой, яйцом и зеленью.

Такие питательные гренки готовятся очень легко и обеспечат организм энергией на большую часть дня!

Ингредиенты

  • Хлеб тостовый - 6-7 ломтиков (100 г)

  • Брынза - 100 г

  • Яйцо - 1 шт.

  • Лук зелёный - 1-2 пера

  • Укроп свежий - 1-2 веточки

  • Соль - щепотка

  • Перец чёрный молотый - щепотка

  • Масло растительное (для жарки) - 3 ст. ложки

Приготовление

1 Хлеб удобнее всего использовать тостовый, уже нарезанный, но можно сделать горячие бутерброды и из обычного батона.

2 Приготовьте начинку. Брынзу натрите на крупной тёрке. Укроп и зелёный лук промойте, обсушите и мелко порубите ножом.

3 В глубокой миске соедините брынзу, зелёный лук и укроп. Вбейте яйцо.

4 Добавьте соль и перец. Перемешайте.

5 Квадратики тостового хлеба разрежьте по диагонали. Намажьте на получившиеся треугольнички хлеба начинку из брынзы и зелени.

6 В сковороде разогрейте растительное масло. Положите бутерброды на сковороду начинкой вниз. Обжаривайте на среднем огне примерно 1-2 минуты.

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7 Переверните гренки на другую сторону и подрумяньте их ещё примерно 1 минуту. Начинка отлично держится на хлебе.

8 Горячие бутерброды с брынзой и зелёным луком готовы. Гренки выложите на тарелку, украсьте свежей зеленью и подавайте к столу.

9 Слегка хрустящий хлеб, солёная брынза и яркая, полезная свежая зелень - очень удачное сочетание продуктов!

Такие бутерброды можно подавать и к первым блюдам, и как перекус, и как полноценный прием пищи.

Приятного аппетита!

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Все по теме:

Рецепты, Закуски, Кулинария, Вкусные рецепты, Горячие бутерброды, Горячие бутерброды с брынзой.

Автор:

Телеграф
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