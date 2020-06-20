Рецепт дня: Горячие бутерброды с брынзой и зелёным луком (на сковороде)

Такие питательные гренки готовятся очень легко и обеспечат организм энергией на большую часть дня!
Ингредиенты
Хлеб тостовый - 6-7 ломтиков (100 г)
Брынза - 100 г
Яйцо - 1 шт.
Лук зелёный - 1-2 пера
Укроп свежий - 1-2 веточки
Соль - щепотка
Перец чёрный молотый - щепотка
Масло растительное (для жарки) - 3 ст. ложки
Приготовление
1 Хлеб удобнее всего использовать тостовый, уже нарезанный, но можно сделать горячие бутерброды и из обычного батона.
2 Приготовьте начинку. Брынзу натрите на крупной тёрке. Укроп и зелёный лук промойте, обсушите и мелко порубите ножом.
3 В глубокой миске соедините брынзу, зелёный лук и укроп. Вбейте яйцо.
4 Добавьте соль и перец. Перемешайте.
5 Квадратики тостового хлеба разрежьте по диагонали. Намажьте на получившиеся треугольнички хлеба начинку из брынзы и зелени.
6 В сковороде разогрейте растительное масло. Положите бутерброды на сковороду начинкой вниз. Обжаривайте на среднем огне примерно 1-2 минуты.
7 Переверните гренки на другую сторону и подрумяньте их ещё примерно 1 минуту. Начинка отлично держится на хлебе.
8 Горячие бутерброды с брынзой и зелёным луком готовы. Гренки выложите на тарелку, украсьте свежей зеленью и подавайте к столу.
9 Слегка хрустящий хлеб, солёная брынза и яркая, полезная свежая зелень - очень удачное сочетание продуктов!
Такие бутерброды можно подавать и к первым блюдам, и как перекус, и как полноценный прием пищи.
Приятного аппетита!