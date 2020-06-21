Скачать
Воскресенье, 21.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Центре занятости рассказали об уровне зарплат украинцев
В Центре занятости рассказали об уровне зарплат украинцев
Экс-президента Армении Роберта Кочаряна выпустили под залог
Экс-президента Армении Роберта Кочаряна выпустили под залог
Пятов о чемпионстве в УПЛ: "Целый год к этому шли"
Пятов о чемпионстве в УПЛ: "Целый год к этому шли"
День отца 2020: красивые поздравления для родного человека
День отца 2020: красивые поздравления для родного человека

Рецепт дня: Молочная кукурузная каша с бананом

Рецепт дня: Молочная кукурузная каша с бананом
Обновлено 05:23 Сегодня Телеграф
Маленькие кусочки спелого банана придают такой каше приятный вкус и делают блюдо ещё интересней!

Отличный завтрак - нежнейшая кукурузная каша с бананами. Каша готовится из кукурузной крупы с добавлением воды и молока и получается потрясающе лёгкой по текстуре.

Ингредиенты

  • Крупа кукурузная - 80 г

  • Банан крупный - 250 г (1 шт.)

  • Молоко - 300 мл

  • Сахар - 50 г

  • Масло сливочное - 25 г

  • Соль - на кончике ножа

Для подачи (по желанию):

  • Банан - 1 шт.

  • Масло сливочное - 10-15 г

Приготовление

1 В кастрюлю с толстым дном высыпьте кукурузную крупу. Если крупа высокого качества, то можно предварительно её не промывать.

2 Влейте молоко и примерно 300 мл воды. Перемешайте и поставьте на средний нагрев.

3 Постоянно помешивая, доведите до кипения. Затем убавьте огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и томите кашу примерно 10-15 минут (чем мельче помол крупы, тем меньше нужно готовить кашу).

Рецепт дня: Горячие бутерброды с брынзой и зелёным луком (на сковороде)

4 Бананы (2 шт.) очистите, нарежьте мякоть мелкими кубиками и добавьте в готовую кашу. Готовьте ещё примерно 1-2 минуты.

5 Добавьте соль, сахар и сливочное масло (25 г).

6 Аккуратно перемешайте, снимите с огня, дайте постоять 10 минут и подавайте к столу.

По желанию каждую порцию можно дополнить кружочками нарезанного банана и небольшим количеством сливочного масла.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Каши, Вкусные рецепты, Молочная кукурузная каша.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Белок: сколько съесть, чтобы похудеть
02 Не девочка, а женщина: звезда "Папиных дочек" изменилась до неузнаваемости (Фото)
03 Дженнифер Лопес готовит новый хит: 50-летняя звезда поделилась ярким образом (Фото)
04 В Ровно обнаружили древние артефакты (Видео)
05 Яблоку негде упасть: как соблюдают карантин на пляжах в Запорожской области (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Буковине еще 56 зараженных коронавирусом
На Буковине еще 56 зараженных коронавирусом
Грета Тунберг сравнила изменение климата с COVID-19
Грета Тунберг сравнила изменение климата с COVID-19
В Азербайджане продлевают карантин
В Азербайджане продлевают карантин
ТОП 9 идей использования остатков, которые пригодятся любой экономной хозяйке
ТОП 9 идей использования остатков, которые пригодятся любой экономной хозяйке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь