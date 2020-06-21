Рецепт дня: Молочная кукурузная каша с бананом

Отличный завтрак - нежнейшая кукурузная каша с бананами. Каша готовится из кукурузной крупы с добавлением воды и молока и получается потрясающе лёгкой по текстуре.
Ингредиенты
Крупа кукурузная - 80 г
Банан крупный - 250 г (1 шт.)
Молоко - 300 мл
Сахар - 50 г
Масло сливочное - 25 г
Соль - на кончике ножа
Для подачи (по желанию):
Банан - 1 шт.
Масло сливочное - 10-15 г
Приготовление
1 В кастрюлю с толстым дном высыпьте кукурузную крупу. Если крупа высокого качества, то можно предварительно её не промывать.
2 Влейте молоко и примерно 300 мл воды. Перемешайте и поставьте на средний нагрев.
3 Постоянно помешивая, доведите до кипения. Затем убавьте огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и томите кашу примерно 10-15 минут (чем мельче помол крупы, тем меньше нужно готовить кашу).
4 Бананы (2 шт.) очистите, нарежьте мякоть мелкими кубиками и добавьте в готовую кашу. Готовьте ещё примерно 1-2 минуты.
5 Добавьте соль, сахар и сливочное масло (25 г).
6 Аккуратно перемешайте, снимите с огня, дайте постоять 10 минут и подавайте к столу.
По желанию каждую порцию можно дополнить кружочками нарезанного банана и небольшим количеством сливочного масла.
Приятного аппетита!