Рецепт дня: Взбитая манная каша с клюквой и клубникой

Невероятно нежное суфле, зефир – я не знаю, как эту вкусноту назвать. Финский рецепт взбитой манной каши (фин. vispipuuro) немного переделали под себя – получилось здорово!
Ингредиенты
Клюква (замороженная) – 200 г
Сахар – 200 г
Клубника – 150 г
Крупа манная – 60 г
Вода – 350 мл
Мята свежая – для украшения
Приготовление
1 Замороженные ягоды отправляем в сотейник (ковшик), заливаем водой и варим 10 минут.
2 Через сито процеживаем сок и перетираем ягоды.
3 Жмых нам уже не нужен. Возвращаем сок на плиту. Добавляем в сотейник сахар, даём смеси закипеть и раствориться сахару.
4 Тонкой струйкой, постоянно помешивая, вводим манку. Варим основу – фруктовую кашу – минут 5-7 на медленном огне, постоянно помешивая.
5 После чего массу хорошо остужаем. Я ставлю сотейник в холодную воду и, как немного остынет, убираю в холодильник.
6 Остывшую массу хорошо взбиваем миксером. (На каждом этапе это блюдо можно уже съесть.)
7 Добавляем к фруктовой манке порезанную кубиком клубнику, аккуратно перемешиваем – и десерт готов! (Несколько ягод клубники оставьте для подачи.)
8 Получается очень нежный, воздушный десерт! Выкладываем его в креманки и украшаем оставшейся клубникой и мятой. И пока клубничка спеет на грядке, стараемся повторять это волшебство почаще!
А если десерт заморозить, то получается фруктовое "мороженое"!