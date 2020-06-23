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Рецепт дня: Взбитая манная каша с клюквой и клубникой

Рецепт дня: Взбитая манная каша с клюквой и клубникой
Обновлено 03:56 Сегодня Телеграф
Обязательно успейте приготовить, пока много свежей, спелой клубники! Никто не догадается, что в этом десерте манка!

Невероятно нежное суфле, зефир – я не знаю, как эту вкусноту назвать. Финский рецепт взбитой манной каши (фин. vispipuuro) немного переделали под себя – получилось здорово!

Ингредиенты

  • Клюква (замороженная) – 200 г

  • Сахар – 200 г

  • Клубника – 150 г

  • Крупа манная – 60 г

  • Вода – 350 мл

  • Мята свежая – для украшения

Приготовление

1 Замороженные ягоды отправляем в сотейник (ковшик), заливаем водой и варим 10 минут.

2 Через сито процеживаем сок и перетираем ягоды. 

3 Жмых нам уже не нужен. Возвращаем сок на плиту. Добавляем в сотейник сахар, даём смеси закипеть и раствориться сахару.

4 Тонкой струйкой, постоянно помешивая, вводим манку. Варим основу – фруктовую кашу – минут 5-7 на медленном огне, постоянно помешивая.

5 После чего массу хорошо остужаем. Я ставлю сотейник в холодную воду и, как немного остынет, убираю в холодильник.

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6 Остывшую массу хорошо взбиваем миксером. (На каждом этапе это блюдо можно уже съесть.)

7 Добавляем к фруктовой манке порезанную кубиком клубнику, аккуратно перемешиваем – и десерт готов! (Несколько ягод клубники оставьте для подачи.)

8 Получается очень нежный, воздушный десерт! Выкладываем его в креманки и украшаем оставшейся клубникой и мятой. И пока клубничка спеет на грядке, стараемся повторять это волшебство почаще!

А если десерт заморозить, то получается фруктовое "мороженое"!

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Рецепты, Кулинария, Вкусные рецепты.

Автор:

Телеграф
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