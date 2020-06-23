Рецепт дня: Взбитая манная каша с клюквой и клубникой

Обязательно успейте приготовить, пока много свежей, спелой клубники! Никто не догадается, что в этом десерте манка!

Невероятно нежное суфле, зефир – я не знаю, как эту вкусноту назвать. Финский рецепт взбитой манной каши (фин. vispipuuro) немного переделали под себя – получилось здорово!

Ингредиенты

Клюква (замороженная) – 200 г

Сахар – 200 г

Клубника – 150 г

Крупа манная – 60 г

Вода – 350 мл

Мята свежая – для украшения

Приготовление

1 Замороженные ягоды отправляем в сотейник (ковшик), заливаем водой и варим 10 минут.

2 Через сито процеживаем сок и перетираем ягоды.

3 Жмых нам уже не нужен. Возвращаем сок на плиту. Добавляем в сотейник сахар, даём смеси закипеть и раствориться сахару.

4 Тонкой струйкой, постоянно помешивая, вводим манку. Варим основу – фруктовую кашу – минут 5-7 на медленном огне, постоянно помешивая.

5 После чего массу хорошо остужаем. Я ставлю сотейник в холодную воду и, как немного остынет, убираю в холодильник.

6 Остывшую массу хорошо взбиваем миксером. (На каждом этапе это блюдо можно уже съесть.)

7 Добавляем к фруктовой манке порезанную кубиком клубнику, аккуратно перемешиваем – и десерт готов! (Несколько ягод клубники оставьте для подачи.)

8 Получается очень нежный, воздушный десерт! Выкладываем его в креманки и украшаем оставшейся клубникой и мятой. И пока клубничка спеет на грядке, стараемся повторять это волшебство почаще!

А если десерт заморозить, то получается фруктовое "мороженое"!