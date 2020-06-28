Рецепт дня: Песочные тарталетки с черешней и заварным кремом

Тарталетки из песочного теста, с черешней и заварным кремом, – это не просто очень вкусно, это ещё и очень красиво и аппетитно.

Необычное сочетание сочной черешни, нежного заварного крема и рассыпчатого песочного теста – такое летнее лакомство обладает богатым вкусом!

Ингредиенты

Для теста:

Мука пшеничная – 130 г

Масло сливочное – 50 г

Йогурт натуральный – 70 г

Сахар – 2 ч. ложки

Разрыхлитель теста – 1 ч. ложка

Соль – 1 щепотка

Для начинки:

Черешня – 150 г (25-30 шт.)

Молоко – 220 мл

Яйцо – 1 шт.

Сахар ванильный – 2,5 ст. ложки

Крахмал – 1 ст. ложка

Для украшения:

Сахарная пудра - по вкусу

Приготовление

1 В процессе готовки понадобится 6 формочек для кексов, у меня формочки размером 3х5х7 см. Сливочное масло должно быть холодным.

2 Сливочное масло нарезаем кубиками.

3 Муку просеиваем и кладём в неё масло.

4 Руками перетираем масло с мукой в крошку.

5 Добавляем сахар, соль и разрыхлитель. Перемешиваем.

6 Добавляем йогурт.

7 Замешиваем мягкое, не слишком липкое тесто.

8 Делим тесто на 6 частей.

9 Каждую часть раскатываем в лепёшку.

10 Укладываем всё лепёшки в формочки, подравниваем края. Отправляем формочки с заготовками в холодильник на время приготовления крема.

11 В сотейник вливаем молоко и высыпаем ванильный сахар. Ставим на нагрев. Периодически помешивая, доводим до кипения.

12 Соединяем яйцо и крахмал. Взбиваем венчиком до однородности.

13 Тонкой струйкой вводим яйцо с крахмалом в кипящее молоко.

14 Помешивая, варим крем до загустения (примерно 5 минут). Даём крему немного остыть. Включаем духовку для разогрева до 190 градусов.

15 Очищаем черешню от косточек.

16 Достаем формочки с тестом из холодильника. Наполняем кремом. Сверху кладём по 3-4 черешни, слегка вдавливая их в крем. Отправляем в духовку на 25-30 минут.

17 Готовым тарталеткам даём немного остыть.

Тарталетки с черешней и заварным кремом готовы. Подаём, посыпав сахарной пудрой.

Приятного чаепития!