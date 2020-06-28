Рецепт дня: Песочные тарталетки с черешней и заварным кремом

Необычное сочетание сочной черешни, нежного заварного крема и рассыпчатого песочного теста – такое летнее лакомство обладает богатым вкусом!
Ингредиенты
Для теста:
Мука пшеничная – 130 г
Масло сливочное – 50 г
Йогурт натуральный – 70 г
Сахар – 2 ч. ложки
Разрыхлитель теста – 1 ч. ложка
Соль – 1 щепотка
Для начинки:
Черешня – 150 г (25-30 шт.)
Молоко – 220 мл
Яйцо – 1 шт.
Сахар ванильный – 2,5 ст. ложки
Крахмал – 1 ст. ложка
Для украшения:
Приготовление
1 В процессе готовки понадобится 6 формочек для кексов, у меня формочки размером 3х5х7 см. Сливочное масло должно быть холодным.
2 Сливочное масло нарезаем кубиками.
3 Муку просеиваем и кладём в неё масло.
4 Руками перетираем масло с мукой в крошку.
5 Добавляем сахар, соль и разрыхлитель. Перемешиваем.
6 Добавляем йогурт.
7 Замешиваем мягкое, не слишком липкое тесто.
8 Делим тесто на 6 частей.
9 Каждую часть раскатываем в лепёшку.
10 Укладываем всё лепёшки в формочки, подравниваем края. Отправляем формочки с заготовками в холодильник на время приготовления крема.
11 В сотейник вливаем молоко и высыпаем ванильный сахар. Ставим на нагрев. Периодически помешивая, доводим до кипения.
12 Соединяем яйцо и крахмал. Взбиваем венчиком до однородности.
13 Тонкой струйкой вводим яйцо с крахмалом в кипящее молоко.
14 Помешивая, варим крем до загустения (примерно 5 минут). Даём крему немного остыть. Включаем духовку для разогрева до 190 градусов.
15 Очищаем черешню от косточек.
16 Достаем формочки с тестом из холодильника. Наполняем кремом. Сверху кладём по 3-4 черешни, слегка вдавливая их в крем. Отправляем в духовку на 25-30 минут.
17 Готовым тарталеткам даём немного остыть.
Тарталетки с черешней и заварным кремом готовы. Подаём, посыпав сахарной пудрой.
Приятного чаепития!