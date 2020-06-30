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Рецепт дня: Слойки-рулетики с фаршем, яблоком и фисташками

Рецепт дня: Слойки-рулетики с фаршем, яблоком и фисташками
Обновлено 04:00 Сегодня Телеграф
Маленькие рулетики из слоёного теста отлично сочетаются с чашечкой ароматного чая или кофе, также их можно подавать с овощами и разными видами зелени. Возьмите рецепт на заметку обязательно.

Оригинальный вариант сытной закуски, которая подойдет для праздничного или повседневного стола - слойки-рулетики с фаршем, яблоком и фисташками. Это довольно оригинально, очень вкусно и красиво. Орешки придают необычный вкус, яблоко добавляет сочности.

Ингредиенты

  • Тесто слоёное бездрожжевое - 300 г

  • Фарш свино-говяжий - 300 г

  • Яблоки - 100 г

  • Фисташки неочищенные - 80 г

  • Лук репчатый - 80 г (1 шт.)

  • Петрушка (зелень свежая) - 10 г (1/2 пучка)

  • Чеснок - 3 зубчика

  • Горчица - 1 ч. ложка

  • Уксус яблочный - 1 ч. ложка

  • Масло растительное - 1 ст. ложка

  • Соль - по вкусу

  • Перец чёрный молотый - по вкусу

  • Яйцо - для смазывания

  • Мак - для посыпания

Приготовление

1 Лук очистить. Включить духовку и установить температуру 180 градусов.

2 Чеснок очистить. Лук и чеснок мелко нарезать.

3 Сковороду хорошо прогреть и слегка смазать маслом. Лук и чеснок выложить на сковороду и обжаривать 2-3 минуты, до мягкости.

4 Петрушку вымыть и обсушить, мелко нарезать. Фисташки очистить и мелко порубить. Яблоко вымыть, очистить от сердцевины и кожуры и натереть на средней терке.

5 В глубокую миску переложить смешанный фарш, фисташки и яблоко.

6 Добавить лук и чеснок со сковороды, уксус, горчицу, соль и перец.

7 Тщательно перемешать все ингредиенты - это и будет начинка для рулетиков.

8 Слоёное тесто раскатать и разрезать на небольшие квадратики.

9 На край каждого квадратика теста выложить немного начинки.

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10 Свернуть рулетики, чтобы начинка оказалась внутри.

11 Выложить все рулетики на противень, застеленный фольгой, бумагой или ковриком для выпечки. Бумагу, если она не силиконизированная, лучше смазать растительным маслом.

12 Смазать рулетики взболтанным яйцом и посыпать маком.

13 Выпекать слойки-рулетики 25-30 минут.

Слойки-рулетики с фаршем, яблоком и фисташками получаются очень красивыми и невероятно вкусными.

Приятного вам аппетита!

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Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Выпечка, Вкусные рецепты.

Автор:

Телеграф
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