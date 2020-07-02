Рецепт дня: Рыбные зразы с яично-грибной начинкой

Такие полезные и вкусные зразы прекрасно разнообразят домашний ужин или обед.

Чтобы рыбный зразы были нежными и ароматными, добавьте к филе минтая лук и морковь. А для сочной начинки соедините отварные яйца, зелень, обжаренные шампиньоны и лук.

Ингредиенты

Филе минтая - 600 г

Молоко - 100 мл

Яйцо - 1 шт.

Хлеб пшеничный - 80 г

Лук репчатый - 50 г (0,5 шт.)

Морковь (мелкая) - 50 г (1 шт.)

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - по вкусу

Мука (для панировки) - 100 г

Масло растительное (для жарки) - 3-4 ст. ложки

Для начинки:

Яйца - 2 шт.

Шампиньоны - 300 г (4 шт.)

Лук репчатый - 100 г

Петрушка свежая - 3-4 веточки

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - по вкусу

Приготовление

1 В ковшике или маленькой кастрюле сварить 2 яйца вкрутую (8-10 минут после закипания воды). Затем остудить яйца в холодной воде.

2 Хлеб разломать, выложить в тарелку, залить молоком и оставить на несколько минут.

3 Филе минтая нарезать средними кусочками.

4 Переложить в чашу блендера рыбу, добавить яйцо. Батон отжать от молока и добавить к рыбе. Измельчить в однородный фарш в течение 2 минут.

5 Фарш переложить в большую миску.

6 Морковь натереть на мелкой тёрке, лук нарезать мелкими кубиками.

7 Выложить морковь и лук к фаршу, добавить соль и молотый перец.

8 Тщательно перемешать.

9 Приготовить начинку. Для этого лук и грибы нарезать мелкими кубиками.

10 Сковороду разогреть, влить 1 ст. ложку растительного масла, обжарить лук и грибы в течение 4-5 минут, помешивая.

11 Яйца очистить и нарезать мелкими кубиками.

12 Петрушку промыть, обсушить, мелко нарезать и добавить к яйцам.

13 Туда же выложить грибы с луком, добавить соль и молотый перец по вкусу.

14 Тщательно перемешать - начинка готова.

15 Фарш и начинку разделить на равные части по числу будущих зраз. Одну часть фарша выложить тонкой лепёшкой на тарелке, в центр выложить одну часть яично-грибной начинки.

16 Сформировать котлету, соединяя края лепёшки так, чтобы начинка оказалась внутри. Обвалять котлету в муке. Аналогично сформировать зразы из оставшегося фарша и начинки.

17 В сковороде разогреть оставшееся масло и обжарить зразы по 4 минуты с каждой стороны. Рыбные зразы с яично-грибной начинкой готовы. Они прекрасно сочетаются с рисом, картофелем или овощами.

Приятного аппетита!