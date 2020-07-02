Рецепт дня: Рыбные зразы с яично-грибной начинкой

Чтобы рыбный зразы были нежными и ароматными, добавьте к филе минтая лук и морковь. А для сочной начинки соедините отварные яйца, зелень, обжаренные шампиньоны и лук.
Ингредиенты
Филе минтая - 600 г
Молоко - 100 мл
Яйцо - 1 шт.
Хлеб пшеничный - 80 г
Лук репчатый - 50 г (0,5 шт.)
Морковь (мелкая) - 50 г (1 шт.)
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Мука (для панировки) - 100 г
Масло растительное (для жарки) - 3-4 ст. ложки
Для начинки:
Яйца - 2 шт.
Шампиньоны - 300 г (4 шт.)
Лук репчатый - 100 г
Петрушка свежая - 3-4 веточки
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Приготовление
1 В ковшике или маленькой кастрюле сварить 2 яйца вкрутую (8-10 минут после закипания воды). Затем остудить яйца в холодной воде.
2 Хлеб разломать, выложить в тарелку, залить молоком и оставить на несколько минут.
3 Филе минтая нарезать средними кусочками.
4 Переложить в чашу блендера рыбу, добавить яйцо. Батон отжать от молока и добавить к рыбе. Измельчить в однородный фарш в течение 2 минут.
5 Фарш переложить в большую миску.
6 Морковь натереть на мелкой тёрке, лук нарезать мелкими кубиками.
7 Выложить морковь и лук к фаршу, добавить соль и молотый перец.
8 Тщательно перемешать.
9 Приготовить начинку. Для этого лук и грибы нарезать мелкими кубиками.
10 Сковороду разогреть, влить 1 ст. ложку растительного масла, обжарить лук и грибы в течение 4-5 минут, помешивая.
11 Яйца очистить и нарезать мелкими кубиками.
12 Петрушку промыть, обсушить, мелко нарезать и добавить к яйцам.
13 Туда же выложить грибы с луком, добавить соль и молотый перец по вкусу.
14 Тщательно перемешать - начинка готова.
15 Фарш и начинку разделить на равные части по числу будущих зраз. Одну часть фарша выложить тонкой лепёшкой на тарелке, в центр выложить одну часть яично-грибной начинки.
16 Сформировать котлету, соединяя края лепёшки так, чтобы начинка оказалась внутри. Обвалять котлету в муке. Аналогично сформировать зразы из оставшегося фарша и начинки.
17 В сковороде разогреть оставшееся масло и обжарить зразы по 4 минуты с каждой стороны. Рыбные зразы с яично-грибной начинкой готовы. Они прекрасно сочетаются с рисом, картофелем или овощами.
Приятного аппетита!