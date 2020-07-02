Скачать
Четверг, 02.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Гройсман: В реформе децентрализации сейчас имеем хаос и абсурд
Гройсман: В реформе децентрализации сейчас имеем хаос и абсурд
Глава комитета ВР по вопросам образования и науки: Я понимаю, что люди не хотят дистанционного образования
Бабак: Я понимаю, что люди не хотят дистанционного образования
Top Rank назвал дату третьего боя Фьюри - Уайлдер
Top Rank назвал дату третьего боя Фьюри - Уайлдер
Как Фортуна относится к вам: простой психологический тест
Как Фортуна относится к вам: простой психологический тест

Рецепт дня: Рыбные зразы с яично-грибной начинкой

Рецепт дня: Рыбные зразы с яично-грибной начинкой
Обновлено 03:59 Сегодня Телеграф
Такие полезные и вкусные зразы прекрасно разнообразят домашний ужин или обед.

Чтобы рыбный зразы были нежными и ароматными, добавьте к филе минтая лук и морковь. А для сочной начинки соедините отварные яйца, зелень, обжаренные шампиньоны и лук.

Ингредиенты

  • Филе минтая - 600 г

  • Молоко - 100 мл

  • Яйцо - 1 шт.

  • Хлеб пшеничный - 80 г

  • Лук репчатый - 50 г (0,5 шт.)

  • Морковь (мелкая) - 50 г (1 шт.)

  • Соль - по вкусу

  • Перец чёрный молотый - по вкусу

  • Мука (для панировки) - 100 г

  • Масло растительное (для жарки) - 3-4 ст. ложки

Для начинки:

  • Яйца - 2 шт.

  • Шампиньоны - 300 г (4 шт.)

  • Лук репчатый - 100 г

  • Петрушка свежая - 3-4 веточки

  • Соль - по вкусу

  • Перец чёрный молотый - по вкусу

Приготовление

1 В ковшике или маленькой кастрюле сварить 2 яйца вкрутую (8-10 минут после закипания воды). Затем остудить яйца в холодной воде.

2 Хлеб разломать, выложить в тарелку, залить молоком и оставить на несколько минут.

3 Филе минтая нарезать средними кусочками.

4 Переложить в чашу блендера рыбу, добавить яйцо. Батон отжать от молока и добавить к рыбе. Измельчить в однородный фарш в течение 2 минут.

5 Фарш переложить в большую миску.

6 Морковь натереть на мелкой тёрке, лук нарезать мелкими кубиками.

7 Выложить морковь и лук к фаршу, добавить соль и молотый перец.

8 Тщательно перемешать.

9 Приготовить начинку. Для этого лук и грибы нарезать мелкими кубиками.

Рецепт дня: Хек, запечённый с молодой картошкой и оливками

10 Сковороду разогреть, влить 1 ст. ложку растительного масла, обжарить лук и грибы в течение 4-5 минут, помешивая.

11 Яйца очистить и нарезать мелкими кубиками.

12 Петрушку промыть, обсушить, мелко нарезать и добавить к яйцам.

13 Туда же выложить грибы с луком, добавить соль и молотый перец по вкусу.

14 Тщательно перемешать - начинка готова.

15 Фарш и начинку разделить на равные части по числу будущих зраз. Одну часть фарша выложить тонкой лепёшкой на тарелке, в центр выложить одну часть яично-грибной начинки.

16 Сформировать котлету, соединяя края лепёшки так, чтобы начинка оказалась внутри. Обвалять котлету в муке. Аналогично сформировать зразы из оставшегося фарша и начинки.

17 В сковороде разогреть оставшееся масло и обжарить зразы по 4 минуты с каждой стороны. Рыбные зразы с яично-грибной начинкой готовы. Они прекрасно сочетаются с рисом, картофелем или овощами.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Вкусные блюда, Рыбные зразы.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Был под политическим давлением": Глава НБУ Смолий подал заявление об отставке
02 "Табачные монополисты по факту грабят госбюджет": Нардепы от "СН" нанесли визит Игорю Петрашко
03 Восстановление Донбасса: Япония планирует выделить более $4 миллионов
04 Ермак: ОП планирует инициировать закон, запрещающий публикацию прослушки чиновников
05 Цифровое противодействие COVID-19: Украина поддержала Глобальную декларацию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Радиация на границе ЕС: Россия пока не ответила на запрос МАГАТЭ
Радиация на границе ЕС: Россия пока не ответила на запрос МАГАТЭ
Отставка Смолия: в G7 призывают не подрывать деятельность НБУ
Отставка Смолия: в G7 призывают не подрывать деятельность НБУ
&quot;Дела Майдана&quot;: ГБР дало ежемесячный отчет
"Дела Майдана": ГБР дало ежемесячный отчет
Рецепт дня: Рыбные зразы с яично-грибной начинкой
Рецепт дня: Рыбные зразы с яично-грибной начинкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь