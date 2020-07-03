Рецепт дня: Вишнёвый коблер

Очень много вишневой начинки укладывается прямо на дно формы и покрывается слоем крупной песочной крошки. Всё это запекается, и получается десерт с ярким ягодным вкусом с хрустящей
Ингредиенты
Для теста:
Масло сливочное (охлажденное) - 100 г
Молоко - 100 мл
Мука - 200 г (1,5 стакана ёмкостью 200 мл)
Соль - 1/3 ч. ложки
Разрыхлитель - 1 ч. ложка
Для начинки:
Вишня свежая без косточек - 400 г
Сахар - 100 г
Крахмал - 25 г
Ванилин - 2 г
Приготовление
1 В миску высыплем сахар, ванилин и крахмал. Перемешаем.
2 Вишни помоем и освободим от косточек и хвостиков, добавим в миску к сухой смеси. Перемешаем.
3 Выложим в жаропрочную форму. У меня квадратная стеклянная форма со стороной 18 см. Поскольку форма стеклянная, отправим её в холодную духовку, которую разогреем до 180 градусов, и после этого отсчитаем 10 минут. Достанем форму с вишней.
4 В миску высыплем муку, разрыхлитель и соль. Перемешаем.
5 Холодное масло нарежем кубиками и добавим в мучную смесь.
6 Разотрем мучную смесь и масло руками в крошку.
7 Тонкой струйкой зальем молоко, постоянно мешая ложкой. У нас должна получиться крупная крошка.
8 Выложим крошки в форму поверх вишни.
9 Полностью покроем ягоды и вновь отправим в духовку на 30 минут (температура - 180 градусов).
10 За это время тесто подрумянится и станет хрустящим. Коблер готов.
11 Ложкой выложим слегка остывший вишневый коблер на тарелку.
Приятного аппетита!