Рецепт дня: Вишнёвый коблер

Аппетитный коблер готовится в виде сладкой запеканки из насыщенной и густой вишнёвой начинки.

Очень много вишневой начинки укладывается прямо на дно формы и покрывается слоем крупной песочной крошки. Всё это запекается, и получается десерт с ярким ягодным вкусом с хрустящей

Ингредиенты

Для теста:

Масло сливочное (охлажденное) - 100 г

Молоко - 100 мл

Мука - 200 г (1,5 стакана ёмкостью 200 мл)

Соль - 1/3 ч. ложки

Разрыхлитель - 1 ч. ложка

Для начинки:

Вишня свежая без косточек - 400 г

Сахар - 100 г

Крахмал - 25 г

Ванилин - 2 г

Приготовление

1 В миску высыплем сахар, ванилин и крахмал. Перемешаем.

2 Вишни помоем и освободим от косточек и хвостиков, добавим в миску к сухой смеси. Перемешаем.

3 Выложим в жаропрочную форму. У меня квадратная стеклянная форма со стороной 18 см. Поскольку форма стеклянная, отправим её в холодную духовку, которую разогреем до 180 градусов, и после этого отсчитаем 10 минут. Достанем форму с вишней.

4 В миску высыплем муку, разрыхлитель и соль. Перемешаем.

5 Холодное масло нарежем кубиками и добавим в мучную смесь.

6 Разотрем мучную смесь и масло руками в крошку.

7 Тонкой струйкой зальем молоко, постоянно мешая ложкой. У нас должна получиться крупная крошка.

8 Выложим крошки в форму поверх вишни.

9 Полностью покроем ягоды и вновь отправим в духовку на 30 минут (температура - 180 градусов).

10 За это время тесто подрумянится и станет хрустящим. Коблер готов.

11 Ложкой выложим слегка остывший вишневый коблер на тарелку.

Приятного аппетита!