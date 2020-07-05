Рецепт дня: Кабачки, запечённые с куриным филе, в томатно-сметанном соусе

Простой соус из сметаны и томатной пасты, а также куркума, кориандр и чеснок насыщают курицу и кабачки ароматом и ярким вкусом. Для более интересного вкуса посыпьте готовое блюдо натёртым сыром.
Ингредиенты
Куриное филе - 200 г
Кабачок - 200 г (1 шт.)
Сметана жирностью 20 % - 2 ст. ложки
Томатная паста - 1 ст. ложка
Сыр твёрдый - 30 г
Соль - по вкусу
Куркума молотая - 1/4 ч. ложки
Перец чёрный молотый - по вкусу
Кориандр семена - 1/2 ч. ложки
Чеснок - 2 зубчика
Масло растительное (для смазывания формы) - 1/2 ч. ложки
Приготовление
1 Куриное филе вымойте, обсушите и нарежьте кусочками толщиной примерно 0,5 см.
2 Курицу отправьте в миску, добавьте куркуму, соль, перец. Всё хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились по куриным кусочкам.
3 Кабачок вымойте, обсушите, обрежьте кончики и нарежьте кружочками. Рассчитайте, чтобы кружочков кабачков получилось на 2-3 больше, чем куриных кусочков.
4 Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите, чередуя, кабачки и курицу (начиная с кабачка и заканчивая им).
5 В небольшую миску выложите сметану и томатную пасту.
6 Чеснок очистите, измельчите и выложите к сметане и томатной пасте. Всё посолите и поперчите.
7 Кориандр измельчите и добавьте в миску, всё перемешайте.
8 Залейте томатно-сметанной смесью кабачки с курицей.
9 Поставьте в горячую духовку и запекайте в течение 40 минут (ориентируйтесь по своей духовке).
10 Сыр натрите на средней тёрке. Достаньте форму из духовки и посыпьте сверху готовые кабачки натёртым сыром.
11 Кабачки, запечённые с куриным филе, в томатно-сметанном соусе сразу подавайте на стол.
Приятного аппетита!