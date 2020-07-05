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Рецепт дня: Кабачки, запечённые с куриным филе, в томатно-сметанном соусе

Рецепт дня: Кабачки, запечённые с куриным филе, в томатно-сметанном соусе
Обновлено 05:13 Сегодня Телеграф
Очень легкое и нежное блюдо, идеальное для жарких летних дней.

Простой соус из сметаны и томатной пасты, а также куркума, кориандр и чеснок насыщают курицу и кабачки ароматом и ярким вкусом. Для более интересного вкуса посыпьте готовое блюдо натёртым сыром.

Ингредиенты

  • Куриное филе - 200 г

  • Кабачок - 200 г (1 шт.)

  • Сметана жирностью 20 % - 2 ст. ложки

  • Томатная паста - 1 ст. ложка

  • Сыр твёрдый - 30 г

  • Соль - по вкусу

  • Куркума молотая - 1/4 ч. ложки

  • Перец чёрный молотый - по вкусу

  • Кориандр семена - 1/2 ч. ложки

  • Чеснок - 2 зубчика

  • Масло растительное (для смазывания формы) - 1/2 ч. ложки

Приготовление

1 Куриное филе вымойте, обсушите и нарежьте кусочками толщиной примерно 0,5 см.

2 Курицу отправьте в миску, добавьте куркуму, соль, перец. Всё хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились по куриным кусочкам.

3 Кабачок вымойте, обсушите, обрежьте кончики и нарежьте кружочками. Рассчитайте, чтобы кружочков кабачков получилось на 2-3 больше, чем куриных кусочков.

4 Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите, чередуя, кабачки и курицу (начиная с кабачка и заканчивая им).

5 В небольшую миску выложите сметану и томатную пасту.

6 Чеснок очистите, измельчите и выложите к сметане и томатной пасте. Всё посолите и поперчите.

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7 Кориандр измельчите и добавьте в миску, всё перемешайте.

8 Залейте томатно-сметанной смесью кабачки с курицей.

9 Поставьте в горячую духовку и запекайте в течение 40 минут (ориентируйтесь по своей духовке).

10 Сыр натрите на средней тёрке. Достаньте форму из духовки и посыпьте сверху готовые кабачки натёртым сыром.

11 Кабачки, запечённые с куриным филе, в томатно-сметанном соусе сразу подавайте на стол.

Приятного аппетита!

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Все по теме:

Кабачки, Рецепты, Кулинария, Вусные блюда, Что можно приготовить с кабачков.

Автор:

Телеграф
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