Рецепт дня: Рубленые куриные котлеты с кабачком

Нежирное куриное мясо в сочетании с кабачком, луком и манкой - почти диетические котлетки. А простота их приготовления в том, что фарш можно приготовить без мясорубки – просто мелко нарубить, натереть все ингредиенты. Формовка котлет ложкой, без дополнительной панировки - тоже "плюс" к тому, чтобы возвращаться к этому рецепту не один раз.
Ингредиенты
Кабачок - 450 г (1 шт.)
Куриное филе - 450 г
Яйцо - 1 шт.
Крупа манная - 3 ст. ложки
Лук репчатый - 1 шт. (80 г)
Чеснок - 3 зубчика
Зелень свежая (у меня укроп) - 10 г
Масло растительное - 3 ст. ложки
Соль - по вкусу
Специи для курицы - 0,5 ч. ложки
Перец чёрный молотый - 1 щепотка
Паприка молотая - 0,5 ч. ложки
Приготовление
1 Кабачок вымыть, срезать края с двух сторон. Натереть кабачок на крупной тёрке, посолить и отставить на 10 минут.
2 Куриное мясо очень мелко нарубить ножом.
3 Лук и чеснок очистить и вымыть. Зелень (у меня укроп) промыть и обсушить. Зелень, лук и чеснок мелко нарезать.
4 В глубокую миску с рубленым куриным мясом добавить лук, чеснок, зелень, яйцо, манку, специи и немного соли.
5 Хорошо отжать кабачок и добавить в миску к продуктам.
6 Всё хорошенько перемешать. Оставить на 10 минут для того, чтобы манка набухла.
7 На разогретую с растительным маслом сковороду выложить ложкой получившуюся массу, формируя котлетки.
8 Обжарить с одной стороны до румяности, 3-4 минуты. Накрыть крышкой и жарить ещё 4-5 минут, до готовности.
Приятного аппетита!