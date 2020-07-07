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Рецепт дня: Рубленые куриные котлеты с кабачком

Рецепт дня: Рубленые куриные котлеты с кабачком
Обновлено 03:59 Сегодня Телеграф
Жареные рубленые котлетки из куриного филе с кабачком получаются румяными, сочными и невероятно аппетитными.

Нежирное куриное мясо в сочетании с кабачком, луком и манкой - почти диетические котлетки. А простота их приготовления в том, что фарш можно приготовить без мясорубки – просто мелко нарубить, натереть все ингредиенты. Формовка котлет ложкой, без дополнительной панировки - тоже "плюс" к тому, чтобы возвращаться к этому рецепту не один раз.

Ингредиенты

  • Кабачок - 450 г (1 шт.)

  • Куриное филе - 450 г

  • Яйцо - 1 шт.

  • Крупа манная - 3 ст. ложки

  • Лук репчатый - 1 шт. (80 г)

  • Чеснок - 3 зубчика

  • Зелень свежая (у меня укроп) - 10 г

  • Масло растительное - 3 ст. ложки

  • Соль - по вкусу

  • Специи для курицы - 0,5 ч. ложки

  • Перец чёрный молотый - 1 щепотка

  • Паприка молотая - 0,5 ч. ложки

Приготовление

1 Кабачок вымыть, срезать края с двух сторон. Натереть кабачок на крупной тёрке, посолить и отставить на 10 минут.

2 Куриное мясо очень мелко нарубить ножом.

3 Лук и чеснок очистить и вымыть. Зелень (у меня укроп) промыть и обсушить. Зелень, лук и чеснок мелко нарезать.

4 В глубокую миску с рубленым куриным мясом добавить лук, чеснок, зелень, яйцо, манку, специи и немного соли.

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5 Хорошо отжать кабачок и добавить в миску к продуктам.

6 Всё хорошенько перемешать. Оставить на 10 минут для того, чтобы манка набухла.

7 На разогретую с растительным маслом сковороду выложить ложкой получившуюся массу, формируя котлетки.

8 Обжарить с одной стороны до румяности, 3-4 минуты. Накрыть крышкой и жарить ещё 4-5 минут, до готовности.

Приятного аппетита!

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Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Вкусные рецепты, Куриные котлеты с кабачком, Что можно приготовить с кабачка.

Автор:

Телеграф
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