Рецепт дня: Слоеные рулетики с колбасой, сыром, помидором и укропом

Слойки-роллы прекрасно подойдут для завтрака, ужина или перекуса.

Имея под рукой готовое слоёное тесто, вы всегда сможете сделать эти вкусные рулетики с колбасой, сыром, помидором и укропом.

Ингредиенты

Тесто слоеное бездрожжевое - 250 г (1 пласт)

Колбаса варёная - 150 г

Сыр твёрдый - 100 г

Помидор - 1 шт. (70 г)

Майонез - 2 ст. ложки

Укроп (зелень свежая) - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - по вкусу

Кунжут белый - 1 ч. ложка

Приготовление

1 Укроп вымойте и обсушите, мелко порежьте. Майонез и укроп смешайте в мисочке.

2 Тесто раскатайте в прямоугольник толщиной где-то два миллиметра.

3 Помидор вымойте и вытрите насухо. Удалите плодоножку и зеленую сердцевину, а также семена с окружающей их жидкостью. Нарежьте помидор кружочками. Кружочки помидора уложите в ряд один на край теста, немного отступив от кромки.

4 Свободную часть теста покройте майонезом с укропом. Разровняйте.

5 Вареную колбасу натрите на крупной тёрке и выложите ровным слоем на слой майонеза с укропом.

6 Сыр натрите на крупной тёрке и выложите его на колбасу ровным слоем.

7 Аккуратно сверните рулет - скатывайте тесто в направлении края, выложенного кусочками помидора. Защипните шов.

8 Положите рулет швом вниз и разрежьте на кусочки примерно по 5 сантиметров. У меня получилось 8 штук.

9 Противень застелите бумагой для выпечки или специальным ковриком и уложите слойки-рулеты. Смажьте их водой и посыпьте кунжутом.

10 Поставьте в горячую духовку и выпекайте при 180 градусах в течение 40 минут. Выньте, дайте постоять 5 минут и подавайте.

Приятного аппетита!