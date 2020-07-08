Рецепт дня: Слоеные рулетики с колбасой, сыром, помидором и укропом

Имея под рукой готовое слоёное тесто, вы всегда сможете сделать эти вкусные рулетики с колбасой, сыром, помидором и укропом.
Ингредиенты
Тесто слоеное бездрожжевое - 250 г (1 пласт)
Колбаса варёная - 150 г
Сыр твёрдый - 100 г
Помидор - 1 шт. (70 г)
Майонез - 2 ст. ложки
Укроп (зелень свежая) - по вкусу
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Кунжут белый - 1 ч. ложка
Приготовление
1 Укроп вымойте и обсушите, мелко порежьте. Майонез и укроп смешайте в мисочке.
2 Тесто раскатайте в прямоугольник толщиной где-то два миллиметра.
3 Помидор вымойте и вытрите насухо. Удалите плодоножку и зеленую сердцевину, а также семена с окружающей их жидкостью. Нарежьте помидор кружочками. Кружочки помидора уложите в ряд один на край теста, немного отступив от кромки.
4 Свободную часть теста покройте майонезом с укропом. Разровняйте.
5 Вареную колбасу натрите на крупной тёрке и выложите ровным слоем на слой майонеза с укропом.
6 Сыр натрите на крупной тёрке и выложите его на колбасу ровным слоем.
7 Аккуратно сверните рулет - скатывайте тесто в направлении края, выложенного кусочками помидора. Защипните шов.
8 Положите рулет швом вниз и разрежьте на кусочки примерно по 5 сантиметров. У меня получилось 8 штук.
9 Противень застелите бумагой для выпечки или специальным ковриком и уложите слойки-рулеты. Смажьте их водой и посыпьте кунжутом.
10 Поставьте в горячую духовку и выпекайте при 180 градусах в течение 40 минут. Выньте, дайте постоять 5 минут и подавайте.
Приятного аппетита!