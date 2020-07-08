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Рецепт дня: Слоеные рулетики с колбасой, сыром, помидором и укропом

Рецепт дня: Слоеные рулетики с колбасой, сыром, помидором и укропом
Обновлено 04:04 Сегодня Телеграф
Слойки-роллы прекрасно подойдут для завтрака, ужина или перекуса.

Имея под рукой готовое слоёное тесто, вы всегда сможете сделать эти вкусные рулетики с колбасой, сыром, помидором и укропом.

Ингредиенты

  • Тесто слоеное бездрожжевое - 250 г (1 пласт)

  • Колбаса варёная - 150 г

  • Сыр твёрдый - 100 г

  • Помидор - 1 шт. (70 г)

  • Майонез - 2 ст. ложки

  • Укроп (зелень свежая) - по вкусу

  • Соль - по вкусу

  • Перец чёрный молотый - по вкусу

  • Кунжут белый - 1 ч. ложка

Приготовление

1 Укроп вымойте и обсушите, мелко порежьте. Майонез и укроп смешайте в мисочке.

2 Тесто раскатайте в прямоугольник толщиной где-то два миллиметра.

3 Помидор вымойте и вытрите насухо. Удалите плодоножку и зеленую сердцевину, а также семена с окружающей их жидкостью. Нарежьте помидор кружочками. Кружочки помидора уложите в ряд один на край теста, немного отступив от кромки.

4 Свободную часть теста покройте майонезом с укропом. Разровняйте.

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5 Вареную колбасу натрите на крупной тёрке и выложите ровным слоем на слой майонеза с укропом.

6 Сыр натрите на крупной тёрке и выложите его на колбасу ровным слоем.

7 Аккуратно сверните рулет - скатывайте тесто в направлении края, выложенного кусочками помидора. Защипните шов.

8 Положите рулет швом вниз и разрежьте на кусочки примерно по 5 сантиметров. У меня получилось 8 штук.

9 Противень застелите бумагой для выпечки или специальным ковриком и уложите слойки-рулеты. Смажьте их водой и посыпьте кунжутом.

10 Поставьте в горячую духовку и выпекайте при 180 градусах в течение 40 минут. Выньте, дайте постоять 5 минут и подавайте.

Приятного аппетита!

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Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Вкусные рецепты, Рулетики с колбасой.

Автор:

Телеграф
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