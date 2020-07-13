Рецепт дня: Вишнёвый тарт с заварным кремом и желе

Такой пирог надо есть охлаждённым. Тогда это райское наслаждение!

Невероятно вкусный летний тарт с заварным кремом, рассыпчатой песочной основой и желейным слоем из свежей вишни.

Ингредиенты

Для песочной основы:

Масло сливочное (холодное) - 150 г

Яйцо - 1 шт.

Мука - 300 г (2 стакана ёмкостью 250 мл)

Сахарная пудра - 100 г

Для крема:

Молоко - 250 мл

Масло сливочное - 50 г

Желтки - 2 шт.

Сахар - 100 г

Крахмал кукурузный - 40 г

Ванилин - 1 щепотка

Для вишнёвого слоя с желе:

Вишня - 300 г (без косточек)

Сахар - 100 г

Желатин быстрорастворимый - 7 г

Вода - 80 мл

Масло растительное (или сливочное) - для смазывания формы

Приготовление

1 Просеиваем муку с солью в миску.

2 Масло сюда же натираем на мелкой тёрке.

3 Перетираем масло с мукой в крошку.

4 В отдельной мисочке взбалтываем вилкой яйцо. Добавляем в тесто сахарную пудру и яйцо.

5 Замешиваем тесто.

6 Заворачиваем тесто в пищевую плёнку и отправляем в холодильник на 1 час.

7 Готовим крем. Для этого желтки соединяем с 50 мл молока и крахмалом.

8 В ковшик наливаем оставшееся молоко, добавляем сахар, ванилин и доводим смесь до кипения.

9 Всё время перемешивая яично-молочную смесь, тонкой струйкой вливаем в неё горячее молоко.

10 Затем переливаем крем в ковшик и ставим на огонь. Доводим смесь до загустения на среднем огне, интенсивно перемешивая. Крем быстро густеет - понадобится 1-2 минуты.

11 Снимаем крем с огня и добавляем сливочное масло. Перемешиваем.

12 Вишню промываем, обсушиваем и удаляем косточки. Выкладываем вишню в ковшик, засыпаем сахаром и доводим до кипения на небольшом огне.

13 Снимаем вишню с огня и остужаем до комнатной температуры.

14 Включаем духовку для разогрева до 180 градусов. Тесто раскатываем на силиконовом коврике или пергаменте.

15 Диаметр моей формы 28 см. Я раскатала тесто до 32 см - с запасом для бортиков.

16 Смазываем маслом форму для выпечки. Переносим тесто на коврике в форму: вместе с ковриком аккуратно переворачиваем, помещаем тесто в форму и снимаем силиконовую основу.

17 Тесто прижимаем пальцами к внутренней поверхности формы, разравниваем слой. Накалываем тесто вилкой.

18 Выпекаем корж в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут, до лёгкой золотистости. Готовому коржу даём остыть.

19 Затем на корж-основу ровным слоем выкладываем крем.

20 Желатин заливаем водой и оставляем на пару минут, затем нагреваем до 70 градусов и помешиваем до полного растворения.

21 Добавиляем желатин к вишне и перемешиваем.

22 Выкладываем вишнёвый слой поверх крема и отправляем на 2 часа в холодильник, до полного застывания желе.

Вишнёвый тарт с заварным кремом и желе готов.

Приятного аппетита!