Рецепт дня: Вишнёвый тарт с заварным кремом и желе

Невероятно вкусный летний тарт с заварным кремом, рассыпчатой песочной основой и желейным слоем из свежей вишни.
Ингредиенты
Для песочной основы:
Масло сливочное (холодное) - 150 г
Яйцо - 1 шт.
Мука - 300 г (2 стакана ёмкостью 250 мл)
Сахарная пудра - 100 г
Для крема:
Молоко - 250 мл
Масло сливочное - 50 г
Желтки - 2 шт.
Сахар - 100 г
Крахмал кукурузный - 40 г
Ванилин - 1 щепотка
Для вишнёвого слоя с желе:
Вишня - 300 г (без косточек)
Сахар - 100 г
Желатин быстрорастворимый - 7 г
Вода - 80 мл
Масло растительное (или сливочное) - для смазывания формы
Приготовление
1 Просеиваем муку с солью в миску.
2 Масло сюда же натираем на мелкой тёрке.
3 Перетираем масло с мукой в крошку.
4 В отдельной мисочке взбалтываем вилкой яйцо. Добавляем в тесто сахарную пудру и яйцо.
5 Замешиваем тесто.
6 Заворачиваем тесто в пищевую плёнку и отправляем в холодильник на 1 час.
7 Готовим крем. Для этого желтки соединяем с 50 мл молока и крахмалом.
8 В ковшик наливаем оставшееся молоко, добавляем сахар, ванилин и доводим смесь до кипения.
9 Всё время перемешивая яично-молочную смесь, тонкой струйкой вливаем в неё горячее молоко.
10 Затем переливаем крем в ковшик и ставим на огонь. Доводим смесь до загустения на среднем огне, интенсивно перемешивая. Крем быстро густеет - понадобится 1-2 минуты.
11 Снимаем крем с огня и добавляем сливочное масло. Перемешиваем.
12 Вишню промываем, обсушиваем и удаляем косточки. Выкладываем вишню в ковшик, засыпаем сахаром и доводим до кипения на небольшом огне.
13 Снимаем вишню с огня и остужаем до комнатной температуры.
14 Включаем духовку для разогрева до 180 градусов. Тесто раскатываем на силиконовом коврике или пергаменте.
15 Диаметр моей формы 28 см. Я раскатала тесто до 32 см - с запасом для бортиков.
16 Смазываем маслом форму для выпечки. Переносим тесто на коврике в форму: вместе с ковриком аккуратно переворачиваем, помещаем тесто в форму и снимаем силиконовую основу.
17 Тесто прижимаем пальцами к внутренней поверхности формы, разравниваем слой. Накалываем тесто вилкой.
18 Выпекаем корж в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут, до лёгкой золотистости. Готовому коржу даём остыть.
19 Затем на корж-основу ровным слоем выкладываем крем.
20 Желатин заливаем водой и оставляем на пару минут, затем нагреваем до 70 градусов и помешиваем до полного растворения.
21 Добавиляем желатин к вишне и перемешиваем.
22 Выкладываем вишнёвый слой поверх крема и отправляем на 2 часа в холодильник, до полного застывания желе.
Вишнёвый тарт с заварным кремом и желе готов.
Приятного аппетита!