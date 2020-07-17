Рецепт дня: Макароны с куриными сердечками и стручковой фасолью (на сковороде)

Куриные сердечки, макароны и стручковая фасоль готовятся вместе в томатном соке на сковороде. Получается очень вкусно - мягкие сердечки, нежная фасоль, аппетитные макароны, и всё пропитано томатным соусом. Попробуйте!
Ингредиенты:
Макароны - 250 г
Куриные сердечки - 400 г
Фасоль стручковая (свежая или замороженная) - 150 г
Лук репчатый - 100 г (1 шт.)
Сок томатный - 600 г
Соль - 1,5 ч. ложки (по вкусу)
Масло растительное - 1 ст. ложка
Приготовление
1. Подготавливаем необходимые ингредиенты. Если вы используете замороженную стручковую фасоль, то размораживать её не нужно.
2. Куриные сердечки разрезаем пополам, очищаем от сгустков крови и крупных сосудов, промываем под проточной водой и откидываем на дуршлаг.
3. Лук очищаем, промываем и нарезаем четвертькольцами.
4. Стручковую фасоль промываем, отрезаем кончики с обеих сторон и нарезаем стручки кусочками длиной примерно 2-3 см.
5. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем куриные сердечки и обжариваем примерно 5 минут. Добавляем лук, 1 ч. ложку соли и перемешиваем.
Помешивая, тушим под крышкой на небольшом огне в течение 5 минут.
6. Затем добавляем макароны, стручковую фасоль и оставшуюся соль. Вливаем томатный сок.
Тщательно перемешиваем содержимое сковороды. Готовим под крышкой, периодически помешивая, 15-20 минут (до готовности макарон).
Макароны с куриными сердечками и стручковой фасолью, приготовленные на сковороде, готовы.
Приятного аппетита!