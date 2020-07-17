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Рецепт дня: Макароны с куриными сердечками и стручковой фасолью (на сковороде)

Рецепт дня: Макароны с куриными сердечками и стручковой фасолью (на сковороде)
Обновлено 04:11 Сегодня Телеграф
Это простое и сытное блюдо интересно тем, что не нужно отдельно тушить субпродукты и варить макароны.

Куриные сердечки, макароны и стручковая фасоль готовятся вместе в томатном соке на сковороде. Получается очень вкусно - мягкие сердечки, нежная фасоль, аппетитные макароны, и всё пропитано томатным соусом. Попробуйте!

Ингредиенты:

  • Макароны - 250 г

  • Куриные сердечки - 400 г

  • Фасоль стручковая (свежая или замороженная) - 150 г

  • Лук репчатый - 100 г (1 шт.)

  • Сок томатный - 600 г

  • Соль - 1,5 ч. ложки (по вкусу)

  • Масло растительное - 1 ст. ложка

Приготовление

1. Подготавливаем необходимые ингредиенты. Если вы используете замороженную стручковую фасоль, то размораживать её не нужно.

2. Куриные сердечки разрезаем пополам, очищаем от сгустков крови и крупных сосудов, промываем под проточной водой и откидываем на дуршлаг.

3. Лук очищаем, промываем и нарезаем четвертькольцами.

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4. Стручковую фасоль промываем, отрезаем кончики с обеих сторон и нарезаем стручки кусочками длиной примерно 2-3 см.

5. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем куриные сердечки и обжариваем примерно 5 минут. Добавляем лук, 1 ч. ложку соли и перемешиваем.

Помешивая, тушим под крышкой на небольшом огне в течение 5 минут.

6. Затем добавляем макароны, стручковую фасоль и оставшуюся соль. Вливаем томатный сок.

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Тщательно перемешиваем содержимое сковороды. Готовим под крышкой, периодически помешивая, 15-20 минут (до готовности макарон).

Макароны с куриными сердечками и стручковой фасолью, приготовленные на сковороде, готовы.

Приятного аппетита!

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Рецепты, Макароны, Рецепт дня.

Автор:

Телеграф
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