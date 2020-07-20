Рецепт дня: Кекс на йогурте, с черникой

Кекс на йогурте готовится по этому рецепту невероятно просто, не нужно ничего долго взбивать или вымешивать. Достаточно просто смешать все ингредиенты и отправить тесто в духовку. В результате вы получите нежный, ароматный, влажный кекс с большим количеством ягод черники.
Ингредиенты
Черника - 120 г
Йогурт натуральный, без добавок - 190 г
Масло сливочное - 80 г
Яйца - 3 шт.
Сахар - 120 г
Мука - 270 г (2 стакана ёмкостью 200 мл)
Разрыхлитель - 10 г
Крахмал - 1 ст. ложка
Ванильный сахар - 1 ч. ложка
Миндальные лепестки (по желанию) - 2 ст. ложки
Сахарная пудра (для украшения) - по вкусу
Приготовление
1 Чернику промойте и обсушите на бумажных полотенцах. Переложите ягоды в глубокую чашу и добавьте крахмал (у меня кукурузный, но подойдёт любой).
2 Чернику аккуратно перемешайте с крахмалом. Отложите в сторону.
3 Сливочное масло растопите и соедините в миске с йогуртом, яйцами, сахаром и ванильным сахаром.
4 С помощью венчика перемешайте содержимое миски до однородности. Взбивать массу не нужно.
5 Добавьте просеянную муку и разрыхлитель.
6 Перемешайте массу до получения однородного теста.
7 Добавьте чернику и аккуратно лопаткой вмешайте её в тесто.
8 Форму для кекса (размер моей формы - 24х9х5 см) выстелите бумагой для выпечки и заполните тестом. Поверхность разровняйте.
9 При желанию присыпьте сверху миндальными лепестками. Выпекайте кекс с черникой в разогретой духовке при 180°С около 1 часа. Время выпечки будет зависеть от высоты кекса, поэтому готовность обязательно проверяйте деревянной шпажкой.
10 Готовый кекс достаньте из духовки и дайте ему полностью остыть на решётке.
Перед подачей кекс с черникой можете присыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!