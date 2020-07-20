Рецепт дня: Кекс на йогурте, с черникой

Вкусный и воздушный десерт придется по вкусу родным и близким.

Кекс на йогурте готовится по этому рецепту невероятно просто, не нужно ничего долго взбивать или вымешивать. Достаточно просто смешать все ингредиенты и отправить тесто в духовку. В результате вы получите нежный, ароматный, влажный кекс с большим количеством ягод черники.

Ингредиенты

Черника - 120 г

Йогурт натуральный, без добавок - 190 г

Масло сливочное - 80 г

Яйца - 3 шт.

Сахар - 120 г

Мука - 270 г (2 стакана ёмкостью 200 мл)

Разрыхлитель - 10 г

Крахмал - 1 ст. ложка

Ванильный сахар - 1 ч. ложка

Миндальные лепестки (по желанию) - 2 ст. ложки

Сахарная пудра (для украшения) - по вкусу

Приготовление

1 Чернику промойте и обсушите на бумажных полотенцах. Переложите ягоды в глубокую чашу и добавьте крахмал (у меня кукурузный, но подойдёт любой).

2 Чернику аккуратно перемешайте с крахмалом. Отложите в сторону.

3 Сливочное масло растопите и соедините в миске с йогуртом, яйцами, сахаром и ванильным сахаром.

4 С помощью венчика перемешайте содержимое миски до однородности. Взбивать массу не нужно.

5 Добавьте просеянную муку и разрыхлитель.

6 Перемешайте массу до получения однородного теста.

7 Добавьте чернику и аккуратно лопаткой вмешайте её в тесто.

8 Форму для кекса (размер моей формы - 24х9х5 см) выстелите бумагой для выпечки и заполните тестом. Поверхность разровняйте.

9 При желанию присыпьте сверху миндальными лепестками. Выпекайте кекс с черникой в разогретой духовке при 180°С около 1 часа. Время выпечки будет зависеть от высоты кекса, поэтому готовность обязательно проверяйте деревянной шпажкой.

10 Готовый кекс достаньте из духовки и дайте ему полностью остыть на решётке.

Перед подачей кекс с черникой можете присыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!