Рецепт дня: Фунчоза с курицей, овощами и стручковой фасолью

Этот вариант - с курицей, овощами и стручковой фасолью - самый любимый. Куриное мясо обжаривается с болгарским перцем, стручковой фасолью, помидором, морковкой и луком, затем соединяется с готовой стеклянной лапшой и соевым соусом. Получается изумительно вкусно!
Ингредиенты
Фунчоза - 70 г
Куриное филе - 250 г
Фасоль стручковая (свежая или замороженная) - 80 г
Перец болгарский красный - 120 г (0,5 шт.)
Помидор - 150 г (1 шт.)
Морковь (мелкая) - 70 г (1 шт.)
Лук репчатый (мелкий) - 70 г (1 шт.)
Чеснок - 1 зубчик
Соевый соус - 50 мл
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Масло растительное (для жарки) - 2 ст. ложки
Приготовление
1 Морковь и лук очистить, вымыть, обсушить и нарезать произвольными небольшими кусочками.
2 Болгарский перец очистить от семян и плодоножки, вымыть и нарезать небольшими кусочками.
3 Помидор вымыть, обсушить и нарезать средними кусочками. Стручковую фасоль вымыть, обсушить, отрезать кончики с двух сторон. Нарезать фасоль небольшими кусочками. Чеснок очистить и нарезать тонкими полосками.
4 Куриное филе вымыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками или тонкими полосками.
5 В сковороде разогреть растительное масло, выложить куриное филе, стручковую фасоль, болгарский перец, помидор, лук, морковь и чеснок. Обжарить всё на среднем огне 10 минут, помешивая, чтобы не пригорало. Затем огонь убавить до минимума, прикрыть сковороду крышкой и готовить в течение 15 минут.
6 Вскипятить 400 мл воды любым способом. Фунчозу выложить в миску.
7 Залить фунчозу кипятком и оставить на 4 минуты (или согласно времени на упаковке).
8 Через указанное время слить воду с фунчозы.
9 Выложить в сковороду к готовым овощам и куриному филе фунчозу, добавить соевый соус.
10 Перемешать содержимое сковороды, добавить перец и, если надо, соль по вкусу. Прогреть всё 1-2 минуты и снять с огня.
Фунчоза с курицей, овощами и стручковой фасолью готова к подаче!
Приятного аппетита!