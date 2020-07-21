Рецепт дня: Фунчоза с курицей, овощами и стручковой фасолью

Фунчоза с курицей и овощами — традиционное азиатское блюдо из стеклянной бобовой лапши.

Этот вариант - с курицей, овощами и стручковой фасолью - самый любимый. Куриное мясо обжаривается с болгарским перцем, стручковой фасолью, помидором, морковкой и луком, затем соединяется с готовой стеклянной лапшой и соевым соусом. Получается изумительно вкусно!

Ингредиенты

Фунчоза - 70 г

Куриное филе - 250 г

Фасоль стручковая (свежая или замороженная) - 80 г

Перец болгарский красный - 120 г (0,5 шт.)

Помидор - 150 г (1 шт.)

Морковь (мелкая) - 70 г (1 шт.)

Лук репчатый (мелкий) - 70 г (1 шт.)

Чеснок - 1 зубчик

Соевый соус - 50 мл

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - по вкусу

Масло растительное (для жарки) - 2 ст. ложки

Приготовление

1 Морковь и лук очистить, вымыть, обсушить и нарезать произвольными небольшими кусочками.

2 Болгарский перец очистить от семян и плодоножки, вымыть и нарезать небольшими кусочками.

3 Помидор вымыть, обсушить и нарезать средними кусочками. Стручковую фасоль вымыть, обсушить, отрезать кончики с двух сторон. Нарезать фасоль небольшими кусочками. Чеснок очистить и нарезать тонкими полосками.

4 Куриное филе вымыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками или тонкими полосками.

5 В сковороде разогреть растительное масло, выложить куриное филе, стручковую фасоль, болгарский перец, помидор, лук, морковь и чеснок. Обжарить всё на среднем огне 10 минут, помешивая, чтобы не пригорало. Затем огонь убавить до минимума, прикрыть сковороду крышкой и готовить в течение 15 минут.

6 Вскипятить 400 мл воды любым способом. Фунчозу выложить в миску.

7 Залить фунчозу кипятком и оставить на 4 минуты (или согласно времени на упаковке).

8 Через указанное время слить воду с фунчозы.

9 Выложить в сковороду к готовым овощам и куриному филе фунчозу, добавить соевый соус.

10 Перемешать содержимое сковороды, добавить перец и, если надо, соль по вкусу. Прогреть всё 1-2 минуты и снять с огня.

Фунчоза с курицей, овощами и стручковой фасолью готова к подаче!

Приятного аппетита!