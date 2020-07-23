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Рецепт дня: Капуста, тушенная с баклажанами и сосисками

Рецепт дня: Капуста, тушенная с баклажанами и сосисками
Обновлено 04:00 Сегодня Телеграф
Бюджетный, но очень вкусный летний вариант тушеной капусты.

Баклажаны гармонично сочетаются с капустой, в готовом блюде по вкусу они похожи на грибы. Сосиски делают блюдо сытным и готовятся значительно быстрее.

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная - 250 г

  • Баклажан - 150 г (1 шт.)

  • Сосиски - 150 г

  • Чеснок - 2 зубчика

  • Соль - по вкусу

  • Перец черный молотый - по вкусу

  • Вода (теплая) - 100 мл

  • Масло растительное - 2 ст. ложки

Приготовление

1. Подготовить продукты. Сосиски выбирайте любимые, самые вкусные. Можно использовать слегка подкопченные, так получится более ароматное блюдо.

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2. Капусту промыть, обсушить, верхние листья удалить. Нашинковать капусту тонкими полосками.

Баклажан промыть, обсушить и нарезать соломкой.

Сосиски очистить от оболочки и нарезать кружочками.

3. В разогретую сковороду влить немного растительного масла. Выложить в сковороду капусту и баклажаны, обжарить 2-3 минуты, помешивая.

Добавить в сковороду сосиски, соль и молотый перец.

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4. Чеснок очистить и натереть на мелкой терке (или пропустить через пресс) сразу в сковороду. Туда же влить теплую воду, перемешать все и тушить содержимое сковороды под крышкой 25 минут, до готовности капусты.

Капуста, тушенная с баклажанами и сосисками, готова к подаче.

Приятного вам аппетита!

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Рецепт, Блюдо, Рецепт дня.

Автор:

Телеграф
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