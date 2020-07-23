Рецепт дня: Капуста, тушенная с баклажанами и сосисками

Бюджетный, но очень вкусный летний вариант тушеной капусты.

Баклажаны гармонично сочетаются с капустой, в готовом блюде по вкусу они похожи на грибы. Сосиски делают блюдо сытным и готовятся значительно быстрее.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная - 250 г

Баклажан - 150 г (1 шт.)

Сосиски - 150 г

Чеснок - 2 зубчика

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Вода (теплая) - 100 мл

Масло растительное - 2 ст. ложки

Приготовление

1. Подготовить продукты. Сосиски выбирайте любимые, самые вкусные. Можно использовать слегка подкопченные, так получится более ароматное блюдо.

2. Капусту промыть, обсушить, верхние листья удалить. Нашинковать капусту тонкими полосками.

Баклажан промыть, обсушить и нарезать соломкой.

Сосиски очистить от оболочки и нарезать кружочками.

3. В разогретую сковороду влить немного растительного масла. Выложить в сковороду капусту и баклажаны, обжарить 2-3 минуты, помешивая.

Добавить в сковороду сосиски, соль и молотый перец.

4. Чеснок очистить и натереть на мелкой терке (или пропустить через пресс) сразу в сковороду. Туда же влить теплую воду, перемешать все и тушить содержимое сковороды под крышкой 25 минут, до готовности капусты.

Капуста, тушенная с баклажанами и сосисками, готова к подаче.

Приятного вам аппетита!