Три аппетитных рецепта пасты на ужин во Всемирный день макарон

25 октября во всем мире отмечают праздник День макарон.

Его история начинается с 1995 года, когда во время проведения ежегодного тематического конгресса производителей пасты в Риме поступило интересное предложение об учреждении специального праздника, который понравился бы всем любителям макаронных изделий. Именно дата 25 октября была официально объявлена Всемирный днем макарон.

"Телеграф" подготовил для вас самые вкусные, интересные и простые в приготовлении рецепты пасты, которые придутся по вкусу всем любителям макарон!

Паста с соусом из куриной печени

Ингредиенты:

500 г куриной печени

250 г пасты

250 г консервированных помидоров

2 моркови

1 луковица

3 стебля сельдерея

3 зубчика чеснока

50 мл оливкового масла

3 веточки петрушки

1 щепотка сахара

Соль, перец - по вкусу

Способ приготовления:

Лук и сельдерей нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи на оливковом масле до полуготовности, периодически помешивая. Куриную печень очистите от пленок, как следует промойте и отправьте к подливке. Нарубите консервированные помидоры, петрушку и чеснок, выложите в сковороду.

Отварите макароны и за 10 минут до готовности блюда добавьте к зажарке.

Посолите и поперчите, сдобрите щепоткой сахара. Перемешайте. Снимите с огня, выложите в большое глубокое блюдо, по желанию посыпьте тертым сыром.

Паста с грибами и шпинатом

Ингредиенты

300 г фигурной пасты;

соль - по вкусу;

2 столовые ложки сливочного масла;

2 столовые ложки оливкового масла;

600 г грибов;

молотый черный перец - по вкусу;

150 г шпината;

1 лимон;

немного тертого пармезана;

несколько веточек петрушки.

Способ приготовления:

Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду, оставив один стакан жидкости на потом.

Растопите масло в кастрюле на среднем огне. Готовьте его, постоянно помешивая, пока оно не станет слегка коричневым. Снимите с огня. На сковороде разогрейте оливковое масло и выложите туда нарезанные грибы. Поджаривайте, периодически помешивая, пока они не подрумянятся. Приправьте солью и перцем.

Добавьте к грибам пасту, половину рубленого шпината и ¼ стакана воды из-под пасты. Перемешайте и готовьте до тех пор, пока шпинат слегка не проварится. Выложите оставшийся шпинат и готовьте еще несколько минут.

Затем добавьте сливочное масло, 2 столовые ложки лимонного сока и цедру целого лимона. Перемешайте, выложите на блюдо и посыпьте сыром и рубленой петрушкой.

Паста с томатным соусом и рикоттой

Ингредиенты:

350 гр. короткой пасты

500 мл. томатного соуса в упаковке

1 маленькая упаковка рикотты 125 гр.

соль

1 зубчик чеснока

1 ст.л. оливкового масла

свежий базилик

Способ приготовления:

Поставьте вариться пасту согласно времени, указанному на упаковке. Тем временем в ковшике нагрейте оливковое масле с зубчиком чеснока, добавьте туда томатный соус, дайте ему закипеть на сильном огне, убавьте огонь и готовьте под крышкой 15 минут, периодически помешивая деревянной ложкой. Посолите по вкусу, добавьте несколько листочков свежего базилика.

Слейте готовую пасту и смешайте с готовым томатным соусом. Добавьте рикотту и перемешайте. Подавайте сразу!

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