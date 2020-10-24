Завтрак на скорую руку: 6 простых и вкусных рецептов

Завтрак - это главный прием пищи, который должен быть вкусным и полезным. Но, как часто бывает, по утрам у нас совсем нет времени на готовку.
Поэтому мы собрали для вас 6 интересных рецептов блюд на завтрак, которые готовятся за считанные минуты!
Рулетики из лаваша с сыром
Ингредиенты
1 лаваш;
300 г твердого сыра;
2 яйца;
соль - по вкусу;
молотый черный перец - по вкусу.
Разрежьте лаваш на полоски по ширине кусочка сыра. Сыр разделите на несколько ломтиков, выложите каждый на полоску лаваша и заверните рулетом. К сыру можно добавить помидоры и зелень.
Венчиком взбейте яйца с солью и перцем. Обмакните рулетики в яичную смесь и выложите на сухую горячую сковороду. Обжаривайте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны.
Быстрый омлет со сметаной
Ингредиенты:
1 яйцо
1/2 ст. л. сметаны
1 ч. л. муки
Сливочное масло
Петрушка
Соль, перец
Смешайте в миске яйцо, сметану и муку - тщательно взбейте все венчиком. Приправьте смесь по вкусу белым перцем и солью. Разогрейте на среднем огне сковороду. Растопите кусочек сливочного масла и вылейте яичную смесь. Когда омлет подрумянится, посыпьте его мелко рубленой петрушкой и сверните "конвертом".
Бутерброд с яичницей и беконом
Ингредиенты
2 яйца;
соль - по вкусу;
1 ломтик деревенского хлеба;
2 ломтика ветчины или бекона;
зелень - по вкусу.
Поджарьте два яйца и слегка посолите. На хлеб сначала выложите ветчину или бекон, а сверху - яйца. Посыпьте рубленой зеленью.
Тосты с яблоками в микроволновке
Ингредиенты
2 ломтика тостового хлеба;
1 яйцо;
2 столовые ложки молока;
1 чайная ложка сахара;
½ яблока;
сироп - по вкусу.
Нарежьте хлеб средними квадратиками. Взбейте яйцо с молоком и сахаром. Нарежьте яблоко небольшими кусочками.
Выложите хлеб и яблоко в кружку и залейте яично-сахарной смесью. Поставьте в микроволновку на 2 минуты. Готовые тосты полейте сиропом.
Йогурт с ягодами и хлопьями
Ингредиенты:
Киви
Замороженные ягоды (например, черноплодная рябина, ежевика, черника, малина, клубника)
Микс сухих завтраков (кукурузные хлопья, рисовые шарики и т.п.)
Йогурт (полезнее домашний)
Часть ягод взбейте с йогуртом. Киви почистите и нарежьте кусочками. В бокал слоями выложите фрукты, йогурт, хлопья и оставшиеся ягоды (хорошо подойдет клубника или малина).
Овсяная каша с бананом в микроволновке
Ингредиенты
1 маленький банан;
1 яйцо;
½ стакана овсяных хлопьев;
1 чайная ложка сахара.
Выложите кусочки банана в кружку, разомните вилкой и соедините с яйцом. Всыпьте овсянку и перемешайте. Добавьте сахар, размешайте еще раз и отправьте на 2 минуты в микроволновку.
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