Завтрак на скорую руку: 6 простых и вкусных рецептов

Завтрак - это главный прием пищи, который должен быть вкусным и полезным. Но, как часто бывает, по утрам у нас совсем нет времени на готовку.

Поэтому мы собрали для вас 6 интересных рецептов блюд на завтрак, которые готовятся за считанные минуты!

Рулетики из лаваша с сыром

Ингредиенты

1 лаваш;

300 г твердого сыра;

2 яйца;

соль - по вкусу;

молотый черный перец - по вкусу.

Разрежьте лаваш на полоски по ширине кусочка сыра. Сыр разделите на несколько ломтиков, выложите каждый на полоску лаваша и заверните рулетом. К сыру можно добавить помидоры и зелень.

Венчиком взбейте яйца с солью и перцем. Обмакните рулетики в яичную смесь и выложите на сухую горячую сковороду. Обжаривайте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны.

Быстрый омлет со сметаной

Ингредиенты:

1 яйцо

1/2 ст. л. сметаны

1 ч. л. муки

Сливочное масло

Петрушка

Соль, перец

Смешайте в миске яйцо, сметану и муку - тщательно взбейте все венчиком. Приправьте смесь по вкусу белым перцем и солью. Разогрейте на среднем огне сковороду. Растопите кусочек сливочного масла и вылейте яичную смесь. Когда омлет подрумянится, посыпьте его мелко рубленой петрушкой и сверните "конвертом".

Бутерброд с яичницей и беконом

Ингредиенты

2 яйца;

соль - по вкусу;

1 ломтик деревенского хлеба;

2 ломтика ветчины или бекона;

зелень - по вкусу.

Поджарьте два яйца и слегка посолите. На хлеб сначала выложите ветчину или бекон, а сверху - яйца. Посыпьте рубленой зеленью.

Тосты с яблоками в микроволновке

Ингредиенты

2 ломтика тостового хлеба;

1 яйцо;

2 столовые ложки молока;

1 чайная ложка сахара;

½ яблока;

сироп - по вкусу.

Нарежьте хлеб средними квадратиками. Взбейте яйцо с молоком и сахаром. Нарежьте яблоко небольшими кусочками.

Выложите хлеб и яблоко в кружку и залейте яично-сахарной смесью. Поставьте в микроволновку на 2 минуты. Готовые тосты полейте сиропом.

Йогурт с ягодами и хлопьями

Ингредиенты:

Киви

Замороженные ягоды (например, черноплодная рябина, ежевика, черника, малина, клубника)

Микс сухих завтраков (кукурузные хлопья, рисовые шарики и т.п.)

Йогурт (полезнее домашний)

Часть ягод взбейте с йогуртом. Киви почистите и нарежьте кусочками. В бокал слоями выложите фрукты, йогурт, хлопья и оставшиеся ягоды (хорошо подойдет клубника или малина).

Овсяная каша с бананом в микроволновке

Ингредиенты

1 маленький банан;

1 яйцо;

½ стакана овсяных хлопьев;

1 чайная ложка сахара.

Выложите кусочки банана в кружку, разомните вилкой и соедините с яйцом. Всыпьте овсянку и перемешайте. Добавьте сахар, размешайте еще раз и отправьте на 2 минуты в микроволновку.

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