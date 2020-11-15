5 оригинальных согревающих напитков этой осени: апельсиновый чай и банановый латте

В прохладную осеннюю погоду так и хочется завернуться в одеяло, включить любимый сериал и греться вкусным чаем. "Телеграф" подготовил для вас пятерку необычных согревающих напитков, которые внесут в вашу жизнь яркую нотку.
Яблочный чай с корнем имбиря и корицей
Фото: vkusnoo.com.ua
Ингредиенты:
Приготовление:
Тоненько нарезать яблоко и натереть на терке имбирь. Палочки корицы поломать на кусочки. Воду налить в кастрюлю, добавить чай, нарезанное яблоко, имбирь и корицу. Как только вода закипит выключить огонь и дать настояться напитку 5-6 минут. Налить чай в кружки и по желанию добавить лимон и мед (чтобы максимально сохранить все полезные свойства, мед добавлять в теплый чай).
Приятного чаепития!
Банановое какао
Фото: tvcook.ru
Ингредиенты:
Приготовление:
Взбить блендером до однородности банан, какао и корицу. Молоко довести до кипения (можно вскипятить). И добавить в блендер к банановой массы. Опять все взбить до однородности. Перелить в стакан и какао готово.
Чай с пряностями и молоком
Фото: chaemania.ru
Ингредиенты:
Приготовление:
В заварник насыпать чай и специи. Воду вскипятить, молоко нагреть и жидкость залить в заварник. Оставить на 5-7 минут. Налить чай в стакан и добавить мед. Можно наслаждаться!
Апельсиновый чай
Фото: domosedy.com
Ингредиенты
Приготовление:
В заварник насыпать чай, добавить корицу и кардамон. Залить кипятком и оставить настаиваться на 5-7 минут. Сок нагреть и добавить к чаю. Перемешать и налить в кружку. Добавить мед и смаковать!
Тыквенный латте
Фото: howmade.ru
Ингредиенты:
Приготовление:
В кастрюлю смешать воду и сахар, нагреть до растворения сахара, постоянно помешивая. Добавить специи и тыквенное пюре. Проварить 4-5 минут, постоянно помешивая, но не кипятить.
Снять с огня и дать остыть 7-10 минут. Затем процедить через сито в чистую посуду.
Смешать эспрессо с молоком, добавить тыквенный сироп по вкусу и напиток готов!
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