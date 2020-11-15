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5 оригинальных согревающих напитков этой осени: апельсиновый чай и банановый латте

5 оригинальных согревающих напитков этой осени: апельсиновый чай и банановый латте
14:54 Сегодня Телеграф

В прохладную осеннюю погоду так и хочется завернуться в одеяло, включить любимый сериал и греться вкусным чаем. "Телеграф" подготовил для вас пятерку необычных согревающих напитков, которые внесут в вашу жизнь яркую нотку.

Яблочный чай с корнем имбиря и корицей

 

Фото: vkusnoo.com.ua

Ингредиенты:

  • зеленый чай
  • 1 яблоко
  • корица
  • лимон
  • мед
  • 3 см свежего имбиря
  • 500 мл воды

Приготовление:

Тоненько нарезать яблоко и натереть на терке имбирь. Палочки корицы поломать на кусочки. Воду налить в кастрюлю, добавить чай, нарезанное яблоко, имбирь и корицу. Как только вода закипит выключить огонь и дать настояться напитку 5-6 минут. Налить чай в кружки и по желанию добавить лимон и мед (чтобы максимально сохранить все полезные свойства, мед добавлять в теплый чай).

Приятного чаепития!

Банановое какао

 

Фото: tvcook.ru

Ингредиенты:

  • 200 мл молока
  • банан
  • 1 ч.л. корицы
  • 1 ст.л. какао

Приготовление:

Взбить блендером до однородности банан, какао и корицу. Молоко довести до кипения (можно вскипятить). И добавить в блендер к банановой массы. Опять все взбить до однородности. Перелить в стакан и какао готово.

Чай с пряностями и молоком

 

Фото: chaemania.ru

Ингредиенты:

  • 400 мл воды
  • 200 мл молока
  • 1 ч.л. чая
  • 2 ч.л. меда
  • Специи (гвоздика, бадьян, корица)

Приготовление:

В заварник насыпать чай и специи. Воду вскипятить, молоко нагреть и жидкость залить в заварник. Оставить на 5-7 минут. Налить чай в стакан и добавить мед. Можно наслаждаться!

Апельсиновый чай

 

Фото: domosedy.com

Ингредиенты

  • 1 ч.л. чая
  • 3 шт кардамона
  • Щепотка молотой корицы
  • 100 мл апельсинового сока
  • 1 ч.л. меда
  • 200 мл воды

Приготовление:

В заварник насыпать чай, добавить корицу и кардамон. Залить кипятком и оставить настаиваться на 5-7 минут. Сок нагреть и добавить к чаю. Перемешать и налить в кружку. Добавить мед и смаковать!

Тыквенный латте

 

Фото: howmade.ru

Ингредиенты:

  • 200 мл воды
  • 100 г сахара
  • 2 палочки корицы
  • 3 бутона гвоздики
  • Щепотка молотого имбиря
  • Щепотка молотого мускатного ореха
  • 2 ст.л. тыквенного пюре
  • 2 порции эспрессо
  • теплое молоко

Приготовление:

В кастрюлю смешать воду и сахар, нагреть до растворения сахара, постоянно помешивая. Добавить специи и тыквенное пюре. Проварить 4-5 минут, постоянно помешивая, но не кипятить.

Снять с огня и дать остыть 7-10 минут. Затем процедить через сито в чистую посуду.

Смешать эспрессо с молоком, добавить тыквенный сироп по вкусу и напиток готов!

Ранее "Телеграф" писал, что победительница кулинарного проекта "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась рецептом полезного десерта - печенья из воздушного риса.

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Рецепты, Осень, Чаи.

Автор:

Телеграф
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