5 оригинальных согревающих напитков этой осени: апельсиновый чай и банановый латте

В прохладную осеннюю погоду так и хочется завернуться в одеяло, включить любимый сериал и греться вкусным чаем. "Телеграф" подготовил для вас пятерку необычных согревающих напитков, которые внесут в вашу жизнь яркую нотку.

Яблочный чай с корнем имбиря и корицей

Фото: vkusnoo.com.ua

Ингредиенты:

зеленый чай

1 яблоко

корица

лимон

мед

3 см свежего имбиря

500 мл воды

Приготовление:

Тоненько нарезать яблоко и натереть на терке имбирь. Палочки корицы поломать на кусочки. Воду налить в кастрюлю, добавить чай, нарезанное яблоко, имбирь и корицу. Как только вода закипит выключить огонь и дать настояться напитку 5-6 минут. Налить чай в кружки и по желанию добавить лимон и мед (чтобы максимально сохранить все полезные свойства, мед добавлять в теплый чай).

Приятного чаепития!

Банановое какао

Фото: tvcook.ru

Ингредиенты:

200 мл молока

банан

1 ч.л. корицы

1 ст.л. какао

Приготовление:

Взбить блендером до однородности банан, какао и корицу. Молоко довести до кипения (можно вскипятить). И добавить в блендер к банановой массы. Опять все взбить до однородности. Перелить в стакан и какао готово.

Чай с пряностями и молоком

Фото: chaemania.ru

Ингредиенты:

400 мл воды

200 мл молока

1 ч.л. чая

2 ч.л. меда

Специи (гвоздика, бадьян, корица)

Приготовление:

В заварник насыпать чай и специи. Воду вскипятить, молоко нагреть и жидкость залить в заварник. Оставить на 5-7 минут. Налить чай в стакан и добавить мед. Можно наслаждаться!

Апельсиновый чай

Фото: domosedy.com

Ингредиенты

1 ч.л. чая

3 шт кардамона

Щепотка молотой корицы

100 мл апельсинового сока

1 ч.л. меда

200 мл воды

Приготовление:

В заварник насыпать чай, добавить корицу и кардамон. Залить кипятком и оставить настаиваться на 5-7 минут. Сок нагреть и добавить к чаю. Перемешать и налить в кружку. Добавить мед и смаковать!

Тыквенный латте

Фото: howmade.ru

Ингредиенты:

200 мл воды

100 г сахара

2 палочки корицы

3 бутона гвоздики

Щепотка молотого имбиря

Щепотка молотого мускатного ореха

2 ст.л. тыквенного пюре

2 порции эспрессо

теплое молоко

Приготовление:

В кастрюлю смешать воду и сахар, нагреть до растворения сахара, постоянно помешивая. Добавить специи и тыквенное пюре. Проварить 4-5 минут, постоянно помешивая, но не кипятить.

Снять с огня и дать остыть 7-10 минут. Затем процедить через сито в чистую посуду.

Смешать эспрессо с молоком, добавить тыквенный сироп по вкусу и напиток готов!

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