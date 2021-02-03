Для любителей новых вкусов: диетолог поделился рецептом индейки в кокосовом молоке

Если вы любите открывать для себя новые вкусы, тогда Вы пришли по адресу. Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграме поделилась достаточно простым рецептом индейки в кокосовом масле.

Ингредиенты:

филе индейки – 600 г

оливковое масло – по вкусу

лук репчатый – 2 шт.

морковь -2 шт.

кокосовое молоко – 200 мл

карри – по вкусу

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Индейку нарежьте на кусочки.

На сковороде разогрейте оливковое масло. Притомите порезанные лук и морковь в течение 3-5 минут.

Выложите в сковороду индейку и готовьте еще 3-4 минуты.

Убавьте огонь и влейте кокосовое молоко, добавьте карри, соль и зелень.

Дождитесь, пока содержимое сковороды закипит, и готовьте еще 3-4 минуты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

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