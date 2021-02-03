Скачать
Среда, 03.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Законно ли Зеленский отключил каналы Медведчука? Ответ юриста
Законно ли Зеленский отключил каналы Медведчука? Ответ юриста
Украина взялась за самолеты Медведчука, годами летавшие напрямую к Путину - СМИ
Украина взялась за самолеты Медведчука, годами летавшие напрямую к Путину - СМИ
Запад против не будет: что стоит за закрытием в Украине каналов Медведчука и зачем это Зеленскому
Запад против не будет: что стоит за закрытием в Украине каналов Медведчука и зачем это Зеленскому
ОПЗЖ инициирует импичмент Зеленского
ОПЗЖ инициирует импичмент Зеленского

Для любителей новых вкусов: диетолог поделился рецептом индейки в кокосовом молоке

Для любителей новых вкусов: диетолог поделился рецептом индейки в кокосовом молоке
Обновлено 12:57 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Если вы любите открывать для себя новые вкусы, тогда Вы пришли по адресу. Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграме поделилась достаточно простым рецептом индейки в кокосовом масле.

Ингредиенты:

  • филе индейки – 600 г

  • оливковое масло – по вкусу

  • лук репчатый – 2 шт.

  • морковь -2 шт.

  • кокосовое молоко – 200 мл

  • карри – по вкусу

  • зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Индейку нарежьте на кусочки.

На сковороде разогрейте оливковое масло. Притомите порезанные лук и морковь в течение 3-5 минут.

Выложите в сковороду индейку и готовьте еще 3-4 минуты.

Убавьте огонь и влейте кокосовое молоко, добавьте карри, соль и зелень.

Дождитесь, пока содержимое сковороды закипит, и готовьте еще 3-4 минуты.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, как приготовить полезные банановые панкейки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 100

Все по теме:

Рецепт, Индейка, Сетлана Фус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Навальный нарисовал жене сердечко на стекле и перестал улыбаться: видео прощания из суда
02 Телеканалы Zik, NewsOne и "112 Украина" прекратили вещание
03 А раньше так нельзя было? Как в сети отреагировали на арест активов Тараса Козака и запрет каналов Медведчука
04 Вторая за сутки: в Киеве девочка прыгнула с 17 этажа (фото)
05 "Беспредельщики": Козак и каналы Медведчука собираются продолжать работу после санкций
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский готовится менять Шмыгаля: кого посадят в кресло премьера
Зеленский готовится менять Шмыгаля: кого посадят в кресло премьера
Будут искать &quot;стрелочников&quot;: эксперт спрогнозировал окончательный обвал рейтинга Зеленского в феврале
Будут искать "стрелочников": эксперт спрогнозировал окончательный обвал рейтинга Зеленского в феврале
Виновник пожара в &quot;Эпицентре&quot; отомстил владельцу за якобы продажу замороженных детских ушей (видео)
Виновник пожара в "Эпицентре" отомстил владельцу за якобы продажу замороженных детских ушей (видео)
&quot;Закончился воздух... Бл**ь, ищи выход!&quot; Появилась запись последних слов пропавших на пожаре спасателей в РФ
"Закончился воздух... Бл**ь, ищи выход!" Появилась запись последних слов пропавших на пожаре спасателей в РФ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь