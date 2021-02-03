Для любителей новых вкусов: диетолог поделился рецептом индейки в кокосовом молоке

Если вы любите открывать для себя новые вкусы, тогда Вы пришли по адресу. Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграме поделилась достаточно простым рецептом индейки в кокосовом масле.
Ингредиенты:
филе индейки – 600 г
оливковое масло – по вкусу
лук репчатый – 2 шт.
морковь -2 шт.
кокосовое молоко – 200 мл
карри – по вкусу
зелень – по вкусу
Способ приготовления:
Индейку нарежьте на кусочки.
На сковороде разогрейте оливковое масло. Притомите порезанные лук и морковь в течение 3-5 минут.
Выложите в сковороду индейку и готовьте еще 3-4 минуты.
Убавьте огонь и влейте кокосовое молоко, добавьте карри, соль и зелень.
Дождитесь, пока содержимое сковороды закипит, и готовьте еще 3-4 минуты.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее, "Телеграф" писал, как приготовить полезные банановые панкейки.