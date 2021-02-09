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Вкусно, папа готовил: Александр Педан поделился рецептом фаршированных бубликов от своей бабушки

Вкусно, папа готовил: Александр Педан поделился рецептом фаршированных бубликов от своей бабушки
Обновлено 09:42 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярный украинский ведущий "Нового канала" Александр Педан оказывается, прекрасно готовит. Он прекрасный семьянин, поэтому его дети никогда не остаются голодными, ведь их папа знает много рецептом. Некоторые из них он помнит еще из своего детства.

На своей странице в Инстаграм Александр по многочисленным просьбам от подписчиков опубликовал рецепт быстрого перекуса - фаршированные бублики с мясом.

Ингредиенты:

  • бублики;

  • молоко;

  • куриный фарш;

  • кусочек батона;

  • ½ репчатого лука;

  • 2 яйца;

  • специи на ваш вкус.

Приготовление:

Берем бублики и опускаем их в молоко (желательно холодное) и оставляем их на час в таком состоянии.

Берем кусок батона, половину нарезанной луковицы и размешиваем вместе с водой. Добавляем в массу с батоном фарш и не забываем посолить и поперчить. Хорошенько вымешиваем все, что есть в миске.

Берем фарш и осторожно помещаем в бублик.

Взбиваем вилкой два яйца. Берем бублики, смачиваем с обеих сторон смесью из яиц и помещаем на сковороду. Обжариваем на среднем огне.

Приятного аппетита!

 
 
 
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Публикация от Oleksandr Pedan (@pedanos)

Ранее, "Телеграф" писал, что шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом украинских галушек с необычным сочетанием фарша и вишен.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепт, Александр Педан, Бублики.
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