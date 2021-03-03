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Пышные и нежные кексы с ягодами: три простых поэтапных рецепта

Пышные и нежные кексы с ягодами: три простых поэтапных рецепта
08:17 Сегодня Телеграф

Свежие и ароматные кексы всегда отлично подходят к чаю. Их готовят с изюмом, ягодами, фруктами, маком. Мы предлагаем простые рецепты пышных кексов с ягодами, которые сможет сделать каждый. 

Пышные кексы с ягодами

Ингредиенты:

  • Разрыхлитель - 12 г;
  • Щепотка соли;
  • Ванильный сахар - 1/2 ч.л;
  • Мука - 380 г;
  • Сливочное масло - 80 г;
  • Молоко - 140 мл;
  • Сахар - 220 г;
  • Яйца - 2 шт.;
  • Растительное масло - 80 г;
  • Ягоды – 100 г.

Приготовление:

В глубокой посуде смешать муку, разрыхлитель и соль.

В другой посуде взбить миксером сливочное масло (комнатной температуры) с сахаром до однородной консистенции. Добавить яйца, теплое молоко, растительное масло и перемешать. Туда же добавить смесь муки, соли и разрыхлителя и перемешать до однородности. Тесто должно дойти до консистенции сметаны.

Добавить любимые ягоды (можно замороженные) и осторожно перемешать.

Тесто выложить в формочки для кексов и выпекать при 180 градусах ориентировочно 30 минут (до подрумянивания).

Кексы с вишней


Ингредиенты:

  • Яйца - 2 шт.;
  • Сливочное масло - 50 г;
  • Сахар - 80 г;
  • Разрыхлитель - 1 ч.л.;
  • Молоко - 100 мл;
  • Пшеничная мука - 180 г;
  • Вишня или другие ягоды - 100-150 г.

Приготовление:

Сахар и мягкое сливочное масло (комнатной температуры) растереть, добавить яйца и взбить (лучше миксером).
Затем влить молоко и размешать до однородности.

Просеять муку и разрыхлитель (должна быть консистенция густой сметаны).

В конце добавить ягоды (можно использовать замороженные) и снова перемешать.

Выложить тесто в бумажные или силиконовые формы и печь 20 минут при 180 градусах (до подрумянивания).

Шоколадные кексы с ягодами

Ингредиенты:

  • Яйца – 1 шт.;
  • Черный шоколад – 50 г;
  • Сахар – 75 г;
  • Кефир – 100 мл;
  • Разрыхлитель – 0,5 ч.л;
  • Сливочное масло – 50 г;
  • Мука – 120 г;
  • Ягоды – 60 г;
  • Какао – 20 г.

Приготовление:

С помощью миксера сбить до густой и пышной пены яйцо и сахар. В отдельную миску просеять муку, какао, разрыхлитель.

Шоколад нарезать мелкими кусочками. Сливочное масло растопить в микроволновке импульсами и охладить до комнатной температуры.

Во взбитые яйца влить охлажденное масло и немного перемешать венчиком или вилкой. Туда же добавить кефир (желательно, комнатной температуры) и снова взболтать. После этого можно добавлять сухие ингредиенты и обязательно перемешать.

В конце высыпать шоколад и ягоды, и очень аккуратно вымешать. Выпекать 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Рецепт дня: Кекс на йогурте, с черникой

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Яна Мосийчук
Автор: Яна Мосийчук
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Десерты, Рецепты, Приготовление, Кексы.
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