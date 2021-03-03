Пышные и нежные кексы с ягодами: три простых поэтапных рецепта

Свежие и ароматные кексы всегда отлично подходят к чаю. Их готовят с изюмом, ягодами, фруктами, маком. Мы предлагаем простые рецепты пышных кексов с ягодами, которые сможет сделать каждый.

Пышные кексы с ягодами

Ингредиенты:

Разрыхлитель - 12 г;

Щепотка соли;

Ванильный сахар - 1/2 ч.л;

Мука - 380 г;

Сливочное масло - 80 г;

Молоко - 140 мл;

Сахар - 220 г;

Яйца - 2 шт.;

Растительное масло - 80 г;

Ягоды – 100 г.

Приготовление:

В глубокой посуде смешать муку, разрыхлитель и соль.

В другой посуде взбить миксером сливочное масло (комнатной температуры) с сахаром до однородной консистенции. Добавить яйца, теплое молоко, растительное масло и перемешать. Туда же добавить смесь муки, соли и разрыхлителя и перемешать до однородности. Тесто должно дойти до консистенции сметаны.

Добавить любимые ягоды (можно замороженные) и осторожно перемешать.

Тесто выложить в формочки для кексов и выпекать при 180 градусах ориентировочно 30 минут (до подрумянивания).

Кексы с вишней



Ингредиенты:

Яйца - 2 шт.;

Сливочное масло - 50 г;

Сахар - 80 г;

Разрыхлитель - 1 ч.л.;

Молоко - 100 мл;

Пшеничная мука - 180 г;

Вишня или другие ягоды - 100-150 г.

Приготовление:

Сахар и мягкое сливочное масло (комнатной температуры) растереть, добавить яйца и взбить (лучше миксером).

Затем влить молоко и размешать до однородности.

Просеять муку и разрыхлитель (должна быть консистенция густой сметаны).

В конце добавить ягоды (можно использовать замороженные) и снова перемешать.

Выложить тесто в бумажные или силиконовые формы и печь 20 минут при 180 градусах (до подрумянивания).

Шоколадные кексы с ягодами

Ингредиенты:

Яйца – 1 шт.;

Черный шоколад – 50 г;

Сахар – 75 г;

Кефир – 100 мл;

Разрыхлитель – 0,5 ч.л;

Сливочное масло – 50 г;

Мука – 120 г;

Ягоды – 60 г;

Какао – 20 г.

Приготовление:

С помощью миксера сбить до густой и пышной пены яйцо и сахар. В отдельную миску просеять муку, какао, разрыхлитель.

Шоколад нарезать мелкими кусочками. Сливочное масло растопить в микроволновке импульсами и охладить до комнатной температуры.

Во взбитые яйца влить охлажденное масло и немного перемешать венчиком или вилкой. Туда же добавить кефир (желательно, комнатной температуры) и снова взболтать. После этого можно добавлять сухие ингредиенты и обязательно перемешать.

В конце высыпать шоколад и ягоды, и очень аккуратно вымешать. Выпекать 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.