Пышные и нежные кексы с ягодами: три простых поэтапных рецепта

Свежие и ароматные кексы всегда отлично подходят к чаю. Их готовят с изюмом, ягодами, фруктами, маком. Мы предлагаем простые рецепты пышных кексов с ягодами, которые сможет сделать каждый.
Ингредиенты:
Приготовление:
В глубокой посуде смешать муку, разрыхлитель и соль.
В другой посуде взбить миксером сливочное масло (комнатной температуры) с сахаром до однородной консистенции. Добавить яйца, теплое молоко, растительное масло и перемешать. Туда же добавить смесь муки, соли и разрыхлителя и перемешать до однородности. Тесто должно дойти до консистенции сметаны.
Добавить любимые ягоды (можно замороженные) и осторожно перемешать.
Тесто выложить в формочки для кексов и выпекать при 180 градусах ориентировочно 30 минут (до подрумянивания).
Приготовление:
Сахар и мягкое сливочное масло (комнатной температуры) растереть, добавить яйца и взбить (лучше миксером).
Затем влить молоко и размешать до однородности.
Просеять муку и разрыхлитель (должна быть консистенция густой сметаны).
В конце добавить ягоды (можно использовать замороженные) и снова перемешать.
Выложить тесто в бумажные или силиконовые формы и печь 20 минут при 180 градусах (до подрумянивания).
Ингредиенты:
Приготовление:
С помощью миксера сбить до густой и пышной пены яйцо и сахар. В отдельную миску просеять муку, какао, разрыхлитель.
Шоколад нарезать мелкими кусочками. Сливочное масло растопить в микроволновке импульсами и охладить до комнатной температуры.
Во взбитые яйца влить охлажденное масло и немного перемешать венчиком или вилкой. Туда же добавить кефир (желательно, комнатной температуры) и снова взболтать. После этого можно добавлять сухие ингредиенты и обязательно перемешать.
В конце высыпать шоколад и ягоды, и очень аккуратно вымешать. Выпекать 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.