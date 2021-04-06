Скачать
Вторник, 06.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Оккупанты убили украинского военного возле Золотого
Оккупанты убили украинского военного возле Золотого
Появился ли в Украине коллективный иммунитет к коронавирусу: врач дал ответ
Появился ли в Украине коллективный иммунитет к коронавирусу: врач дал ответ
Дороги в пробках и спецпропуска за взятки: какие выводы из провального локдауна в Киеве должны сделать другие города
Дороги в пробках и спецпропуска за взятки: какие выводы из провального локдауна в Киеве должны сделать другие города
Количество заболевших коронавирусом в Украине вновь растет, как и число скончавшихся: статистика на 6 апреля
Количество заболевших коронавирусом в Украине вновь растет, как и число скончавшихся: статистика на 6 апреля

Классика Тайланда: победитель "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить суп том ям

Классика Тайланда: победитель "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить суп том ям
Обновлено 10:34 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко продолжает знакомить своих подписчиков с рецептами разных стран. 

На своей странице в Фейсбуке повар опубликовал рецепт кисло-острого супа том ям, который можно смело назвать классикой Тайланда. Клопотенко отметил, что этот невероятно ароматный суп там популярен так же, как в Украине борщ.

"Сразу скажу, что некоторые ингредиенты не совсем привычные для нас. Однако менять продукты очень не желательно. Лучше поискать немного дольше ингредиент, чтобы получить полноценный и красивый том ям" - уточняет Клопотенко.

Ингредиенты: 

  • 1 шт. куриное бедро (Или филе бедра без кости)
  • 200 г креветок (Тигровых)
  • 100 г мидий
  • ½-1 шт. перца чили
  • 1 пучок кинзы
  • 2 зубчика чеснока
  • 5-7 листочков каффир-лайма
  • 1 стебель лемонграсса
  • 100 г шампиньонов 
  • 2 шт. лайма
  • 3 ст. л. рыбного соуса
  • 3 см имбиря
  • 2 ст. л. подсолнечного масла
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • по вкусу соль

Для 1 л куриного бульона:

  • 2 шт. куриное бедро (Или филе бедра без кости)
  • 1 лук
  • 1 морковь
  • 1 лавровый лист
  • по вкусу соль

Приготовление: 

Сварите куриный бульон - сложите все ингредиенты для него в кастрюлю, залейте водой и варите 25-30 минут. В результате должен получиться 1 л бульона.

Приготовьте пасту том ям для заправки супа. Для этого выложите в ступку 5-7 листьев кафир-лайма. Чтобы легче было их перебить, порвите их на более мелкие части. Стебель лемонграсса слегка отбейте тупой стороной лезвия ножа. Середину нарежьте слайсами и бросьте в ступку, а плотные верхние листочки оставьте для бульона.

Зубчик чеснока очистить и нарезать произвольными кусочками и добавьте к листьям в ступку.

Добавьте в ступку цедру и сок одного лайма. Корень имбиря (3 см) почистите и натрите на мелкой терке, предварительно обернув ее пищевой пленкой. Или нарежьте имбирь очень тонкими полосками. Половину перца чили нарежьте кружочками. Добавьте имбирь и перец в ступку. Добавьте 1 ст. л. томатной пасты и соль. Хорошо все перетрите пестиком до получения однородной пасты том ям.

Куриные бедра отделите от кожи и нарежьте небольшими кусочками. Грибы (100 г) нарежьте четвертинками, достаточно крупно.

На очень сильном огне поджарьте курицу с грибами в кастрюле с 2 ст. л. подсолнечного масла.

Добавьте в кастрюлю 1 ст. л. пасты том ям. Перемешайте и жарьте еще в течение 1 минуты. Добавьте 200 г креветок и верхние стебли лемонграсса, которые мы оставили для бульона.

Добавьте в кастрюлю 100 г мидий и влейте 3 ст. л. рыбного соуса. Если осталась еще паста том ям, по желанию добавьте еще, чтобы было еще острее.

Влейте 1 л куриного бульона. Попробуйте и добавьте соль по вкусу, варите еще 2-3 минуты.

При подаче добавьте в суп том ям измельченную зелень пучка кинзы и листочки каффир-лайма. Для баланса вкуса добавьте еще сока лайма.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусную гречку всего из трех ингредиентов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 181

Все по теме:

Рецепт, Суп, Мастер-шеф, Евгений Клопотенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Задержание украинок за голое фото в Дубае: названы первые имена
02 Какая там война с Украиной, нас в**бут в рот: откровения путинского военного попали на видео
03 Генерал США указал на главный признак того, что Россия готова к новому вторжению
04 В Киеве могут ввести чрезвычайное положение: что изменится
05 Готовятся к реальному наступлению? Боевики "затихли" на Донбассе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Россия в спешке отправила своих военных в Крым: местные жители открыли подробности (фото, видео)
Россия в спешке отправила своих военных в Крым: местные жители открыли подробности (фото, видео)
Степанов признался, что украинская медсистема доведена до предела
Степанов признался, что украинская медсистема доведена до предела
Резников сделал категорическое заявление о будущем переговоров по Донбассу в Минске
Резников сделал категорическое заявление о будущем переговоров по Донбассу в Минске
В акционных конфетах Roshen из &quot;Сильпо&quot; обнаружили мерзкую &quot;добавку&quot; (видео)
В акционных конфетах Roshen из "Сильпо" обнаружили мерзкую "добавку" (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь