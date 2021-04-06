Классика Тайланда: победитель "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить суп том ям

Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко продолжает знакомить своих подписчиков с рецептами разных стран.
На своей странице в Фейсбуке повар опубликовал рецепт кисло-острого супа том ям, который можно смело назвать классикой Тайланда. Клопотенко отметил, что этот невероятно ароматный суп там популярен так же, как в Украине борщ.
"Сразу скажу, что некоторые ингредиенты не совсем привычные для нас. Однако менять продукты очень не желательно. Лучше поискать немного дольше ингредиент, чтобы получить полноценный и красивый том ям" - уточняет Клопотенко.
Ингредиенты:
Для 1 л куриного бульона:
Приготовление:
Сварите куриный бульон - сложите все ингредиенты для него в кастрюлю, залейте водой и варите 25-30 минут. В результате должен получиться 1 л бульона.
Приготовьте пасту том ям для заправки супа. Для этого выложите в ступку 5-7 листьев кафир-лайма. Чтобы легче было их перебить, порвите их на более мелкие части. Стебель лемонграсса слегка отбейте тупой стороной лезвия ножа. Середину нарежьте слайсами и бросьте в ступку, а плотные верхние листочки оставьте для бульона.
Зубчик чеснока очистить и нарезать произвольными кусочками и добавьте к листьям в ступку.
Добавьте в ступку цедру и сок одного лайма. Корень имбиря (3 см) почистите и натрите на мелкой терке, предварительно обернув ее пищевой пленкой. Или нарежьте имбирь очень тонкими полосками. Половину перца чили нарежьте кружочками. Добавьте имбирь и перец в ступку. Добавьте 1 ст. л. томатной пасты и соль. Хорошо все перетрите пестиком до получения однородной пасты том ям.
Куриные бедра отделите от кожи и нарежьте небольшими кусочками. Грибы (100 г) нарежьте четвертинками, достаточно крупно.
На очень сильном огне поджарьте курицу с грибами в кастрюле с 2 ст. л. подсолнечного масла.
Добавьте в кастрюлю 1 ст. л. пасты том ям. Перемешайте и жарьте еще в течение 1 минуты. Добавьте 200 г креветок и верхние стебли лемонграсса, которые мы оставили для бульона.
Добавьте в кастрюлю 100 г мидий и влейте 3 ст. л. рыбного соуса. Если осталась еще паста том ям, по желанию добавьте еще, чтобы было еще острее.
Влейте 1 л куриного бульона. Попробуйте и добавьте соль по вкусу, варите еще 2-3 минуты.
При подаче добавьте в суп том ям измельченную зелень пучка кинзы и листочки каффир-лайма. Для баланса вкуса добавьте еще сока лайма.
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