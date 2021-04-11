"Такая прикольненькая яичница": победитель шоу "Мастер Шеф" поделился рецептом отличного завтрака

Путешествие по кухням мира с Евгением Клопотенко продолжается.

Победитель шоу "Мастер Шеф" в этот раз предложил своим подписчикам в Инстаграм приготовить арабское блюдо - шакшука, что по факту является яичницой.

"Сейчас прокачаем вашу яичницу и превратим ее в шакшуку. Представьте, что вы перешли на новый левел, подул ветер, яйца покрылись звездной пылью, поднялись вверх, зазвучала мистическая музыка. Затем, бац, и на вашей сковороде такая прикольненькая яичница в каком-то соусе" - комментирует блюдо Клопотенко.

Ингредиенты:

3 яйца

2 томата (больших)

1 зубчик чеснока

1/4 шт. лука

1/2 шт. болгарского перца

1/2 шт. цукини (небольшой)

300 г консервированных томатов пелати

4 веточки петрушки

2 ст. л. оливкового масла

15 г сливок (или жидкого йогурта)

по вкусу соль и перец

Приготовление:

Нарезать помидоры, сладкий перец, лук, чеснок, чили. Хорошо обжарить это все с томатами Пелата. Пелата - для соусности и насыщенности. Посолите и добавьте 1 ст. л. оливкового масла.

Затем, когда все закипит и запахнет, вбиваете яйца.

Можно добавить в сковородку 15 г натурального йогурта или густых сливок. В принципе этого можно и не делать.

Тушите минут 5-7 под крышкой или просто поставьте сковороду в в заранее разогретую до 220 градусов духовку на 3-5 минут.

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Ранее, "Телеграф" писал, что предыдущей остановкой кулинарного путешествия был Тайланд. Евгений Клопотенко поделился рецептом классического тайского острого супа том ям.