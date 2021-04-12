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"Это настоящая любовь": Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусный запеченный картофель (видео)

"Это настоящая любовь": Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусный запеченный картофель (видео)
Обновлено 11:19 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф", повар Евгений Клопотенко отправился в Нью-Йорк. Всего за три дня он уже успел соскучиться по украинской кухне и поэтому предложил своим подписчикам приготовить запеченный картофель с салом в духовке. 

"Это настоящая любовь и праздник вкуса в одной плотной картофельной оболочке" - описывает рецепт Клопотенко. 

Ингредиенты:

  • 4 крупные картофелины
  • 150 г сала
  • 1 ч. Л. приправа чеснок
  • 1 ч. Л. приправа хмели-сунели
  • 2 ст. л. подсолнечного масла
  • ¼ шт. лимон (сок четверти лимона, по желанию)
  • по вкусу соль и перец

Приготовление:

Подготовьте ингредиенты для приготовления запеченного картофеля с салом. Включите духовку разогреваться до 220 градусов.

Хорошо помойте 4 крупные картофелины под проточной водой, кожуру снимать. Немного приварите картофель. Нужно, чтобы она была почти готова, в зависимости от размера варите от 15 до 20 минут на среднем огне.

Нарежьте кубиком 150 г сала. Если у вас сало с жесткой кожей, срежьте ее, иначе шкварки будут слишком жесткими и их будет сложно есть.

Разогрейте сковороду и поджарьте на нем кубики сала до румяной корочки, добавив немного соли, приправы хмели-сунели и чеснока. Переложите сало в мисочку.

В картофеле сделайте продольные надрезы и немного прижмите. Главное не сделать надрезы слишком глубокими, чтобы картофель не распалась на две части. Выложите картофелины в форму для запекания, немного присолите и добавьте специи: чеснок и хмели-сунели, поперчите по вкусу.

Полейте картофель 2 ст. л. подсолнечного масла и запекайте 10 минут при 220 градусах.

Вложите в разрезы горячего готового картофеля охлажденные шкварки, так блюдо станет более сочной и насыщенной вкусами. Если хотите добавить немного кислинки - полейте небольшим количеством лимонного сока.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко поделился рецептом отличного завтрака по-арабски - яичница шакшука.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепт, Картофель, Мастер-шеф, Евгений Клопотенко.
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