"Нежность и воздушность": Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить кукурузную кашу - поленту

Кулинарное путешествие с Евгением Клопотенко продолжается. Победитель "Мастер Шеф" решил "отправиться" со своими подписчиками в Италию.

Известный кулинар предложил приготовить итальянское блюдо - полента, что является по факту кукурузной кашей.

"Полента - это кукурузная каша, которая в сочетании с сыром превращается в нечто прекрасное. От первого же кусочка тело охватывает нежностью, будто подул летний теплый ветерок" - описывает рецепт Евгений.

Ингредиенты:

300 г кукурузной крупы

8 вяленых томатов

1 зубчик чеснока

30 г сливочного масла

185 г сыра

3 веточки базилика

600 мл воды

по вкусу соль и перец

Приготовление:

Подготовьте все ингредиенты для приготовления нежной поленты с сыром и вялеными томатами. Включите духовку разогреваться до 180 градусов.

Соедините в сотейнике или небольшой кастрюле 300 г кукурузной крупы и 600 мл воды, добавьте 1 зубчик чеснока. Варите на небольшом огне 5-7 минут, пока полента не станет однородной. При этом не прекращайте помешивать ее веничком или ложкой, иначе полента может пригореть. Достаньте зубчик чеснока.

Нарежьте тонкими полосками 8 вяленых томатов. Сыр натрите на крупной терке. Переложите сыр с томатами в сотейник к поленте и аккуратно перемешайте, чтобы они равномерно распределились. Сыр растает и придаст блюду невероятной нежности.

Форму для запекания смажьте 20 г мягкого сливочного масла и выложите поленту с сыром и вялеными томатами.

Равномерно распределите по форме с помощью ложки или лопатки. Для более румяной корочки смажьте сверху 10 г сливочного масла. Запекайте поленту в духовке при 180 градусах в течение 30 минут. Готовое блюдо украсьте сверху листиками базилика.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко поделился рецептом завтрака по-арабски - яичница шакшука.