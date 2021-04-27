Простой, полезный и очень сытный: Марина Боржемская поделилась рецептом пасхального салата

Марина Боржемская - не только фитнес-тренер, но и эксперт по правильному питанию. Поэтому на ее страницах в соцсетях можно найти не только тренировки и упражнения, но и советы по питанию и полезные рецепты.
Так как скоро Пасха, то Марина "помогает" хозяйкам, которые находятся на правильном питании, предложила приготовить пасхальный салат.
"Простой, полезный и очень сытный салат" - написала Боржемская, отметив, что все ингредиенты можно оставить как крупно нарезанными, так и порубить мелко.
Ингредиенты:
Приготовление:
Брокколи и куриную грудку отвариваем и нарезаем небольшими кусочками. Добавляем маслины (режем пополам при желании), натёртый сыр и заправляем сметаной.
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Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, как приготовить диетический пп-пасхальный кулич, который не навредит фигуре.