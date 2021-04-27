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Простой, полезный и очень сытный: Марина Боржемская поделилась рецептом пасхального салата

Простой, полезный и очень сытный: Марина Боржемская поделилась рецептом пасхального салата
Обновлено 10:39 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Марина Боржемская - не только фитнес-тренер, но и эксперт по правильному питанию. Поэтому на ее страницах в соцсетях можно найти не только тренировки и упражнения, но и советы по питанию и полезные рецепты. 

Так как скоро Пасха, то Марина "помогает" хозяйкам, которые находятся на правильном питании, предложила приготовить пасхальный салат.

"Простой, полезный и очень сытный салат" - написала Боржемская, отметив, что все ингредиенты можно оставить как крупно нарезанными, так и порубить мелко. 

Ингредиенты:

  • брокколи 600 г
  • куриная грудка 500 г
  • маслины 1 банка
  • твёрдый сыр 70 г
  • сметана 100 г

Приготовление:

Брокколи и куриную грудку отвариваем и нарезаем небольшими кусочками. Добавляем маслины (режем пополам при желании), натёртый сыр и заправляем сметаной.

 
 
 
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Публикация от МАРАФОН в здоровую Жизнь (@insta_borzhemsky)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, как приготовить диетический пп-пасхальный кулич, который не навредит фигуре.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепты, Салат, Марина Боржемская.
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