"Главное – все правильно организовать": Евгений Клопотенко рассказал, что можно приготовить на пикнике

Наконец пришло тепло и многие отправляются на пикники, чтобы это "отметить". А когда собираешься на такую "вылазку" то одним из самых важных вопросов является "что взять с собой покушать?".

Известный украинский повар Евгений Клопотенко решил помочь своим подписчикам в выборе и предоставил 5 вкусных рецептом для пикника.

"На природе можно готовить все, что угодно: стейки из мяса, рыбу, делать овощи-гриль и экспериментировать с соусами. Главное – все правильно организовать" - говорит Евгений.

Шашлык из телятины с пикантным соусом

Ингредиенты

800 г телятины (ошеек или лопатка)

1 шт. перца чили

1 шт. зубчика чеснока

1 шт. лайма (сок одного лайма)

1 ст. л. сахара

3 ст. л. воды

1 ч. л. корня имбиря (тертого)

20 г кинзы

3 ст. л. оливкового масла (+ дополнительно для жарки)

по вкусу соль

Приготовление:

Начинайте приготовление этого рецепта с соуса. Возьмите небольшую кастрюлю и добавьте 1 ст.л. сахара, 3 ст.л. воды, сок одного лайма и 1 ч.л. тертого свежего имбиря, 20 г измельченной кинзы, 1 шт. перца чили и мелко нарезанный зубчик чеснока. Хорошо перемешайте. Нужно добиться того, чтобы сахар растворился, а после добавьте 3 ст.л. оливкового масла и щепотку соли. Все хорошо перемешайте.

Возьмите телятину и зачистите от пленок, порежьте кубиками. Посолите и поперчите. Нанизывайте на шампура и готовьте на мангале, периодически переворачивая. И тут совет: все куски должны быть приблизительно одинакового размера, тогда шашлык одновременно приготовится.

Куриный шашлык в маринаде из йогурта

Ингредиенты

800 г куриного филе

100 г натурального йогурта

5 г цедры апельсина

1 щепотка перца чили в хлопьях

2 щепотки паприки молотой

по вкусу соль

Приготовление:

Филе нужно зачистить от пленок и жира, нарезать на одинаковые куски, добавить соль, перец чили и паприку.

Мясо переложите в миску, добавьте йогурт и 5 г апельсиновой цедры. Оставьте мариноваться на 10-15 минут.

Нанижите мясо на шампура и отправьте на мангал. Помните о том, что куриное мясо очень нежное и быстро готовится, поэтому отвлекаться нельзя, постоянно переворачивайте.

Шашлычки из куриных сердец с беконом и цукини

Ингредиенты

Для шашлыков:

400 г куриных сердечек

100 г бекона (тонко нарезанного)

1/2 шт. цукини

1 ст. л. оливкового масла

по вкусу соль, перец

Для соуса:

350 мл соевого соуса

100 г сахара

3 см корня имбиря

3 шт. зубчика чеснока

половина перца чили

50 г меда

50 мл белого сухого вина

Приготовление:

Приготовьте соус терияки. Все ингредиенты для соуса смешайте в небольшой кастрюле, доведите до кипения и варите 30 минут на маленьком огне. После процедите через сито.

Зачистите куриные сердечки и обрежьте лишний жир. В отдельной миске замаринуйте с соусом терияки на 10-15 минут, добавив немного соли.

Цукини нарежьте кружочками.

Возьмите тонкие шампура и нанизывайте в такой последовательности: куриное сердечко, свернутый в несколько раз бекон и цукини. Можно использовать бамбуковые шампура, но их предварительно нужно смочить в воде.

Сэндвич с курицей и грибами

Ингредиенты

2 шт. чиабатты

1 филе куриной грудки

150 г грибов вешенок

20 г сливочного масла

50 г рукколы

1 ч. л. горчицы

3 ст. л. сметаны

1 ч. л. соевого соуса

150 г томатов (коктейльных)

2 ст. л. подсолнечного масла

по вкусу соль и перец

Приготовление:

Филе куриной грудки нужно зачистить от пленок и жира, посолить, поперчить и отправить на мангал, готовить в сетке. Сверху филе смазать растительным маслом с обеих сторон.

Грибы вешенки помойте, дайте воде стечь, посолите, добавьте немного растительного масла, перемешайте и тоже отправьте на мангал обжариваться в сетке.

Возьмите чиабатту, разрежьте вдоль на две части и подсушите на мангале. Горячие куски смажьте сливочным маслом и горчицей.

Сметану смешайте с соевым соусом, а теперь «собирайте» сэндвич: куриное филе, вешенки, томаты разрезанные пополам, руккола и соус из микса сметаны и соевого соуса.

Сэндвич с тунцом и лимоном

Ингредиенты

1 банка консервированного тунца

1 лимон

1 шт. чиабатты

2 шт. томата (небольшого размера)

1 зубчик чеснока

1 стебель базилика

20 г сливочного масла

Приготовление:

Возьмите лимон и разрежьте на две части, поджарьте на гриле разрезанной стороной вниз, чтобы он немного пригорел. Впрочем, можно целый лимон бросить в угли и пару раз перевернуть, чтобы кожура пригорела.

Чиабатту разрежьте вдоль и подсушите на гриле, томат порежьте на мелкие кубики, а чеснок и базилик мелко порубите. Смешайте все ингредиенты.

Берите чиабатту, смазывайте сливочным маслом, сверху выкладывайте консервированный тунец, овощную смесь и кусочки порезанного лимона. Если хотите – посолите и добавьте перец.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко рассказал, как можно сделать майонез дома всего за 5 минут.