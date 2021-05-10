"Главное – все правильно организовать": Евгений Клопотенко рассказал, что можно приготовить на пикнике

Наконец пришло тепло и многие отправляются на пикники, чтобы это "отметить". А когда собираешься на такую "вылазку" то одним из самых важных вопросов является "что взять с собой покушать?".
Известный украинский повар Евгений Клопотенко решил помочь своим подписчикам в выборе и предоставил 5 вкусных рецептом для пикника.
"На природе можно готовить все, что угодно: стейки из мяса, рыбу, делать овощи-гриль и экспериментировать с соусами. Главное – все правильно организовать" - говорит Евгений.
Шашлык из телятины с пикантным соусом
Ингредиенты
Приготовление:
Начинайте приготовление этого рецепта с соуса. Возьмите небольшую кастрюлю и добавьте 1 ст.л. сахара, 3 ст.л. воды, сок одного лайма и 1 ч.л. тертого свежего имбиря, 20 г измельченной кинзы, 1 шт. перца чили и мелко нарезанный зубчик чеснока. Хорошо перемешайте. Нужно добиться того, чтобы сахар растворился, а после добавьте 3 ст.л. оливкового масла и щепотку соли. Все хорошо перемешайте.
Возьмите телятину и зачистите от пленок, порежьте кубиками. Посолите и поперчите. Нанизывайте на шампура и готовьте на мангале, периодически переворачивая. И тут совет: все куски должны быть приблизительно одинакового размера, тогда шашлык одновременно приготовится.
Куриный шашлык в маринаде из йогурта
Ингредиенты
Приготовление:
Филе нужно зачистить от пленок и жира, нарезать на одинаковые куски, добавить соль, перец чили и паприку.
Мясо переложите в миску, добавьте йогурт и 5 г апельсиновой цедры. Оставьте мариноваться на 10-15 минут.
Нанижите мясо на шампура и отправьте на мангал. Помните о том, что куриное мясо очень нежное и быстро готовится, поэтому отвлекаться нельзя, постоянно переворачивайте.
Шашлычки из куриных сердец с беконом и цукини
Ингредиенты
Для шашлыков:
Для соуса:
Приготовление:
Приготовьте соус терияки. Все ингредиенты для соуса смешайте в небольшой кастрюле, доведите до кипения и варите 30 минут на маленьком огне. После процедите через сито.
Зачистите куриные сердечки и обрежьте лишний жир. В отдельной миске замаринуйте с соусом терияки на 10-15 минут, добавив немного соли.
Цукини нарежьте кружочками.
Возьмите тонкие шампура и нанизывайте в такой последовательности: куриное сердечко, свернутый в несколько раз бекон и цукини. Можно использовать бамбуковые шампура, но их предварительно нужно смочить в воде.
Сэндвич с курицей и грибами
Ингредиенты
Приготовление:
Филе куриной грудки нужно зачистить от пленок и жира, посолить, поперчить и отправить на мангал, готовить в сетке. Сверху филе смазать растительным маслом с обеих сторон.
Грибы вешенки помойте, дайте воде стечь, посолите, добавьте немного растительного масла, перемешайте и тоже отправьте на мангал обжариваться в сетке.
Возьмите чиабатту, разрежьте вдоль на две части и подсушите на мангале. Горячие куски смажьте сливочным маслом и горчицей.
Сметану смешайте с соевым соусом, а теперь «собирайте» сэндвич: куриное филе, вешенки, томаты разрезанные пополам, руккола и соус из микса сметаны и соевого соуса.
Сэндвич с тунцом и лимоном
Ингредиенты
Приготовление:
Возьмите лимон и разрежьте на две части, поджарьте на гриле разрезанной стороной вниз, чтобы он немного пригорел. Впрочем, можно целый лимон бросить в угли и пару раз перевернуть, чтобы кожура пригорела.
Чиабатту разрежьте вдоль и подсушите на гриле, томат порежьте на мелкие кубики, а чеснок и базилик мелко порубите. Смешайте все ингредиенты.
Берите чиабатту, смазывайте сливочным маслом, сверху выкладывайте консервированный тунец, овощную смесь и кусочки порезанного лимона. Если хотите – посолите и добавьте перец.
Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко рассказал, как можно сделать майонез дома всего за 5 минут.