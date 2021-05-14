Невозможно передать, насколько это вкусно: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом торта OREO

Неизменный ведущий и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм поделился со своими подписчиками рецептом вкусного торта OREO, который готовится без выпекания, а на вкус как мороженое.
"Только 5 ингредиентов и вкус, который подорвет ваши рецепторы!" - описывает торт Эктор.
Ингредиенты:
Приготовление:
Тщательно смешайте крошку печенья OREO со сливочным маслом до однородной массы и разделите смесь на две половины. В форму для выпекания поместите половину смеси, поставьте в морозилку. Сделайте то же самое с другой половиной смеси.
Приготовьте мороженое, хорошо сбив жирные сливки, сгущенное молоко и экстракт ванили. Сделайте "бутерброд": на замороженную корку выкладывайте мороженое, накройте вторым пластом.
Заморозьте на ночь, подавайте и наслаждайтесь!
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