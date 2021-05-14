Невозможно передать, насколько это вкусно: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом торта OREO

Неизменный ведущий и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм поделился со своими подписчиками рецептом вкусного торта OREO, который готовится без выпекания, а на вкус как мороженое.

"Только 5 ингредиентов и вкус, который подорвет ваши рецепторы!" - описывает торт Эктор.

Ингредиенты:

54 шт. печенья Oreo⁣⁣ (мелко измельченных)

10 ст. л. сливочного масла (растопленного)

1 л. жирных сливок;

2 ст.л. экстракта ванили⁣;

1 банка сгущенного молока⁣.

Приготовление:

Тщательно смешайте крошку печенья OREO со сливочным маслом до однородной массы и разделите смесь на две половины. В форму для выпекания поместите половину смеси, поставьте в морозилку. Сделайте то же самое с другой половиной смеси.

Приготовьте мороженое, хорошо сбив жирные сливки, сгущенное молоко и экстракт ванили. Сделайте "бутерброд": на замороженную корку выкладывайте мороженое, накройте вторым пластом.

Заморозьте на ночь, подавайте и наслаждайтесь!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

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