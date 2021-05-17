"Один из моих любимых рецептов": Марина Боржемская рассказала, как вкусно приготовить рыбу

Марина Боржемская - не только фитнес-тренер, но и эксперт по правильному питанию. На ее странице в Инстаграме помимо советов по похудению можно найти и вкусные рецепты.

В одном из таких постов, Марина рассказала, как приготовить вкусную рыбу "по-французки" на ужин.

"Делюсь с вами одним из моих любимых рецептов приготовления рыбки" - пишет Боржемская.

Ингредиенты:

Филе рыбы (у меня судак) - 500 г

Помидор - 1 шт

Натуральный йогурт - 1 ст. л

Сыр нежирный - 75 г

Соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Рыбу нарезать небольшими кусочками. Посолить, поперчить, оставить на 15-20 минут. Выложить в форму.

Следующим слоем идут нарезанные кружочками помидоры. Далее смазываем йогуртом. Натираем на мелкой терке сыр. Выкладываем последним слоем.

Отправляем в духовку на 30-40 минут. Наше блюдо готово.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАРАФОН в здоровую Жизнь (@insta_borzhemsky)

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