"Один из моих любимых рецептов": Марина Боржемская рассказала, как вкусно приготовить рыбу

Марина Боржемская - не только фитнес-тренер, но и эксперт по правильному питанию. На ее странице в Инстаграме помимо советов по похудению можно найти и вкусные рецепты.
В одном из таких постов, Марина рассказала, как приготовить вкусную рыбу "по-французки" на ужин.
"Делюсь с вами одним из моих любимых рецептов приготовления рыбки" - пишет Боржемская.
Ингредиенты:
Приготовление:
Рыбу нарезать небольшими кусочками. Посолить, поперчить, оставить на 15-20 минут. Выложить в форму.
Следующим слоем идут нарезанные кружочками помидоры. Далее смазываем йогуртом. Натираем на мелкой терке сыр. Выкладываем последним слоем.
Отправляем в духовку на 30-40 минут. Наше блюдо готово.
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