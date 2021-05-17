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"Один из моих любимых рецептов": Марина Боржемская рассказала, как вкусно приготовить рыбу

"Один из моих любимых рецептов": Марина Боржемская рассказала, как вкусно приготовить рыбу
Обновлено 16:09 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Марина Боржемская - не только фитнес-тренер, но и эксперт по правильному питанию. На ее странице в Инстаграме помимо советов по похудению можно найти и вкусные рецепты. 

В одном из таких постов, Марина рассказала, как приготовить вкусную рыбу "по-французки" на ужин. 

"Делюсь с вами одним из моих любимых рецептов приготовления рыбки" - пишет Боржемская.

Ингредиенты:

  • Филе рыбы (у меня судак) - 500 г
  • Помидор - 1 шт
  • Натуральный йогурт - 1 ст. л
  • Сыр нежирный - 75 г
  • Соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Рыбу нарезать небольшими кусочками. Посолить, поперчить, оставить на 15-20 минут. Выложить в форму.

Следующим слоем идут нарезанные кружочками помидоры.  Далее смазываем йогуртом. Натираем на мелкой терке сыр. Выкладываем последним слоем.

Отправляем в духовку на 30-40 минут. Наше блюдо готово.

 
 
 
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Публикация от МАРАФОН в здоровую Жизнь (@insta_borzhemsky)

Ранее, "Телеграф" писал, что судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, в чем можно замариновать мясо для шашлыков или гриля.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 67

Все по теме:

Рецепт, Рыба, Фитнес-тренер, Марина Боржемская.
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