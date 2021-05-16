"Сезон пикников, шашлыка и гриль-вечеринок начат": Эктор Хименес-Браво поделился невероятным рецептом маринада для мяса

Бессменный судья популярного кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который недавно официально стал гражданином Украины, рассказал, в чем можно замариновать мясо для шашлыка или гриля.
"Сезон пикников, шашлыка и гриль-вечеринок начат! Поэтому я спешу поделиться с Вами невероятным рецептом маринада для мяса", - написал шеф-повар на странице в Инстаграме.
Для маринада пригодится любое мясо.
Маринад по рецепту Эктора Хименес-Браво - ингредиенты:
View this post on Instagram
Ранее "Телеграф" писал, как правильно приготовить самый вкусный шашлык.
Также читайте: Какой самый опасный маринад для шашлыка