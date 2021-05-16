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"Сезон пикников, шашлыка и гриль-вечеринок начат": Эктор Хименес-Браво поделился невероятным рецептом маринада для мяса

"Сезон пикников, шашлыка и гриль-вечеринок начат": Эктор Хименес-Браво поделился невероятным рецептом маринада для мяса
Обновлено 11:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Бессменный судья популярного кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который недавно официально стал гражданином Украины, рассказал, в чем можно замариновать мясо для шашлыка или гриля.

"Сезон пикников, шашлыка и гриль-вечеринок начат! Поэтому я спешу поделиться с Вами невероятным рецептом маринада для мяса", - написал шеф-повар на странице в Инстаграме.

Для маринада пригодится любое мясо.

Маринад по рецепту Эктора Хименес-Браво - ингредиенты:

  • Кефир 0.5 л
  • Сильно газированная минеральная вода 0.5 л
  • Дижонская горчицы 1 ст.л
  • Копченая паприка 1/2 ч.л
  • Сухой чеснок 1/2 ч.л
  • Сухой лук 1/2 ч.л
  • Сухой имбирь 1/2 ч.л
  • Черный перец 5 горошин
  • Душистый перец 5 горошин
  • Тимьян 2 ветви
  • Лавровый лист 3 листочка
  • Соль 1 ст.л

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Ранее "Телеграф" писал, как правильно приготовить самый вкусный шашлык.

Также читайте: Какой самый опасный маринад для шашлыка

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Мясо, Рецепты, Гриль, Шашлыки, Эктор Хименес Браво, Маринады.
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