"Сезон пикников, шашлыка и гриль-вечеринок начат": Эктор Хименес-Браво поделился невероятным рецептом маринада для мяса

Бессменный судья популярного кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который недавно официально стал гражданином Украины, рассказал, в чем можно замариновать мясо для шашлыка или гриля.

"Сезон пикников, шашлыка и гриль-вечеринок начат! Поэтому я спешу поделиться с Вами невероятным рецептом маринада для мяса", - написал шеф-повар на странице в Инстаграме.

Для маринада пригодится любое мясо.

Маринад по рецепту Эктора Хименес-Браво - ингредиенты:

Кефир 0.5 л

Сильно газированная минеральная вода 0.5 л

Дижонская горчицы 1 ст.л

Копченая паприка 1/2 ч.л

Сухой чеснок 1/2 ч.л

Сухой лук 1/2 ч.л

Сухой имбирь 1/2 ч.л

Черный перец 5 горошин

Душистый перец 5 горошин

Тимьян 2 ветви

Лавровый лист 3 листочка

Соль 1 ст.л

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Ранее "Телеграф" писал, как правильно приготовить самый вкусный шашлык.

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