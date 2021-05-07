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Судья "Мастер Шефа" теперь официально украинец (фото)

Судья "Мастер Шефа" теперь официально украинец (фото)
Обновлено 14:15 Сегодня Телеграф Фото: instagram Hector Jimenez-Bravo

Известный кулинар, бессменный ведущий популярного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который недавно поделился эко-рецептом жаренной курицы, сообщил, что теперь он официально считается украинцем.

Новостью 49-летний эксперт по вопросам гастрономии поделился на своей странице в Инстаграме.

"Теперь официально я украинец. Министерство культуры издало указ, чтобы я получил постоянное место проживания! Не передать словами, как я счастлив, ведь мало кто удостаивается такой великой чести!", - написал Эктор, сопроводив пост фото, на котором держит в руке паспорт гражданина Украины в форме ID-карточки.

Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. Окончил Кулинарную академию Боготы. С 1992 года начал работать в лучших колумбийских пятизвездочных отелях (Metrotel Royal Park, Relais Chateaux, Hoteles Royal).

Судья проекта "МастерШеф" показал, как начинал карьеру

В 27 лет стал шеф-поваром в ресторане Hilton - Boston Back Bay в Бостоне, став самым молодым шеф-поваром за всю историю этой сети отелей в Северной Америке. После переезжает в Канаду, где открывает ресторан Foundation.

Имеет гражданство Колумбии, Канады, а теперь и Украины. Ранее шеф-повар признался, что Украина "навсегда украла его сердце".

Недавно Эктор Хименес-Браво навещал свою семью в Колумбии

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Украина, Гражданство, Эктор Хименес Браво.
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