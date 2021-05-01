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Так жарить шашлык категорически нельзя: правила приготовления главного блюда майских пикников

Так жарить шашлык категорически нельзя: правила приготовления главного блюда майских пикников
11:30 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В сети собрали общие и самые главные правила, при соблюдении которых можно приготовить самый вкусный шашлык.

Об этом 1 мая сообщил Social.

Топ правил для приготовления шашлыка:

Плотное насаживание кусков

Многие совершают эту ошибку, но для хорошей прожарки каждого куска, между ними должно быть расстояние не менее 0,5 см.

Куски различного размера

В таком случае каждому куску потребуется разное время для прожарки, что значительно усложнит процесс готовки. Рекомендуется порезать мясо на кусочки 3,5-4 см. Если кусок будет больше он не прожарится, а если меньше будет слишком сухим.

Правильно нарезанное мясо избавит вас от "примерки" кусков на шампур, которая лишает мясо сока.

Овощи на шампуре

Овощи доходят до готовности быстрее мяса, поэтому во время жарки снять их с шампура не получится и они сгорят создав неприятный запах, который впитает шашлык. Стоит запастись отдельными шампурами для овощей.

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Жидкость для разжигания

Главная задача во время приготовления шашлыка, добиться стабильного горения, чтобы угли как можно дольше сохраняли жар. Жидкость для розжига создаст интенсивное горение, а также приправит ваше блюдо неприятным запахом.

Трухлявые доски вместо хорошей древесины или угля

Качество дров влияет на сохранение жара и вкус шашлыка. Лучше всего брать сухие дрова одинакового размера из лиственных деревьев.

Полив угля в случае возгорания

В таком случае уголь уменьшает свой жар. При этом, если холодная вода попадет на мясо, оно рискует прожариться неравномерно. В случае возгорания угля стоит сдвинуть шампуры в сторону, а в случае с маринадом, для поливки мяса нужно довести его до кипения.

Открытый огонь

Дело в том, что на открытом огне шашлык быстро почернеет и превратится в уголь с сырой сердцевиной.

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Готовка на неподготовленных углях 

Хорошо разогретый уголь покрыт пепельной пленкой, через которую видна раскаленная сердцевина. Также они выдают легкий звон металла.

Разрезание мяса для определения готовности

Не стоит ни в коем случае надрезать каждый кусочек на шампуре. Время готовки зависит от вида мяса, который вы используете. Обычно, внешнего вида будет достаточно, чтобы понять, готов шашлык или нет.

Напомним, что ранее диетолог рассказал, какое мясо лучше всего выбрать для шашлыков.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Шашлык.
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