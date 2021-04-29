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Готовимся к Пасхе и майским праздникам: во сколько украинцам обойдется пикник на выходных

Готовимся к Пасхе и майским праздникам: во сколько украинцам обойдется пикник на выходных
18:39 Сегодня Телеграф

Наступают майские праздники и Пасха, говорит нам Капитан очевидность. А вот, что говорят ценники на продукты, которые необходимы для вылазки на природу - традиционно актуальный вопрос.

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Несложно догадаться, что многие украинцы, несмотря на карантин и другие проблемы, все же выберутся в леса, на ставки и речки, или же просто выйдут во двор с мангалом. Чтобы понимать, с чем придется иметь дело, "Телеграф" подсчитал примерную стоимость средних "посиделок". Расчет составляли при условии, что в пикнике примут участие четыре взрослых человека и им понадобится следующий шашлычный набор:

- Свинина - 2 кг;

- Водка - 0,5 л;

- Вино - 0,75 л;

- Минеральная вода - 2 л;

- Сок - 2 л;

Готовимся к Пасхе: во сколько украинцам обойдется накрыть праздничный стол (инфографика)

- Огурцы - 1 кг;

- Помидоры - 1 кг;

- Лук - 1 кг;

- Зелень;

- Соусы (кетчуп, майонез);

- Батон нарезной.

Пусть вас не удивляют круглые цифры на некоторые продукты. Мы брали среднюю цену по Украине, потому что понимаем, что разница в стоимости продуктов между, например, Луганской и Киевской областями, будет весомой.

Также мы не считали угли, разжигатель для костра и дрова, потому что у всех могут быть разные условия отдыха.

индекс шашлыка - во сколько обойдется майский пикник

Итак, в общей сложности нужно будет потратить 687 гривен. Если поделить поровну, то на одного человека получится 171,75 гривны. Гораздо дешевле, чем посидеть в ресторане, которые во многих регионах все равно сейчас закрыты из-за карантина.

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Продукты, Пикник, Шашлык, Пасха, 1 мая.
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