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Пасха тут ни при чем: почему в Украине стремительно дорожают яйца и что будет дальше (инфографика)

Пасха тут ни при чем: почему в Украине стремительно дорожают яйца и что будет дальше (инфографика)
07:15 Сегодня Телеграф

В Украине стремительно выросли цены на яйца - за довольно короткий срок они подорожали на 15% и это не предел. Премьер-министр Денис Шмыгаль уже говорил, что "по некоторым группам товаров есть действительно обоснованный рост из-за уменьшенного предложения и сезонного фактора". А Госстат говорит, что в течение года - с марта 2020 по март 2021 - стоимость десятка яиц скакнула на 109,1%. "Телеграф" разбирался, почему так происходит

Зміни споживчих цін на товари та послуги

Дело в том, что производство яиц в нашей стране упало за год на 14%. Такой спад существенно повлиял на стоимость. Предусмотреть дальнейший рост пока трудно. В конце апреля ситуация выглядит следующим образом:

Рост цен на яйца

Эксперты аграрного рынка в один голос говорят, что главными причинами такого скачка стали рост цен на зерновые и уменьшение экспорта.

В Украине стремительно растут цены на продукты: что будет дальше? (Инфографика)

В Антимонопольном комитете Украины уже обратили внимание на рост цен на яйца и подсолнечное масло, которое заняло первое место среди лидеров по взлету стоимости. Пока это только исследования. К сожалению, на расследование ситуации АМКУ не имеет полномочий.

"Это может быть уровень производителя, поставщика или торговой сети. Определяем, были ли у субъектов хозяйствования объективные основания так поступать, и имеет ли это подорожание рыночную почву", - объясняет природу резкого подорожания глава АМКУ Ольга Пищанская.

Она также добавила, что сейчас ценообразования находится под контролем Кабмина, Минэкономики, Госпродпотребслужбы, и местных органов власти. Но они не могут указывать бизнесу, какую цену ставить на тот или иной продукт. Кроме случаев государственного регулирования цен.

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Все по теме:

АМКУ, Цены, Продукты, Яйца, Рынок.
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