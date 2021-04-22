Пасха тут ни при чем: почему в Украине стремительно дорожают яйца и что будет дальше (инфографика)

В Украине стремительно выросли цены на яйца - за довольно короткий срок они подорожали на 15% и это не предел. Премьер-министр Денис Шмыгаль уже говорил, что "по некоторым группам товаров есть действительно обоснованный рост из-за уменьшенного предложения и сезонного фактора". А Госстат говорит, что в течение года - с марта 2020 по март 2021 - стоимость десятка яиц скакнула на 109,1%. "Телеграф" разбирался, почему так происходит

Дело в том, что производство яиц в нашей стране упало за год на 14%. Такой спад существенно повлиял на стоимость. Предусмотреть дальнейший рост пока трудно. В конце апреля ситуация выглядит следующим образом:

Эксперты аграрного рынка в один голос говорят, что главными причинами такого скачка стали рост цен на зерновые и уменьшение экспорта.

В Антимонопольном комитете Украины уже обратили внимание на рост цен на яйца и подсолнечное масло, которое заняло первое место среди лидеров по взлету стоимости. Пока это только исследования. К сожалению, на расследование ситуации АМКУ не имеет полномочий.

"Это может быть уровень производителя, поставщика или торговой сети. Определяем, были ли у субъектов хозяйствования объективные основания так поступать, и имеет ли это подорожание рыночную почву", - объясняет природу резкого подорожания глава АМКУ Ольга Пищанская.

Она также добавила, что сейчас ценообразования находится под контролем Кабмина, Минэкономики, Госпродпотребслужбы, и местных органов власти. Но они не могут указывать бизнесу, какую цену ставить на тот или иной продукт. Кроме случаев государственного регулирования цен.