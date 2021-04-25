Готовимся к Пасхе: во сколько украинцам обойдется накрыть праздничный стол (инфографика)

Ровно через неделю, 2 мая, христиане восточного обряда будут отмечать один из главных праздников года - Пасху.

"Телеграф" подготовил для украинцев доступную инфографику, в которой привел цены на продукты из традиционной пасхальной корзины.

Согласно данным Института аграрной экономики, стандартный набор обойдется в 780 гривен без учета вина, овощей и фруктов. Если добавить их в корзину, то стоимость увеличится до 963 гривен.

О том, как изменились цены на продукты питания в сравнении с прошлым годом, можно прочитать в материале по этой ссылке.

Как сообщалось ранее, правительство решило не ужесточать карантинные ограничения на майские праздники, однако Минздрав настойчиво рекомендует соблюдать правила безопасности и даже разработал свод рекомендаций.