Рост заболеваемости не должен омрачить праздники: в Украине определились с карантином на майские

Украинские власти не планируют усиливать карантинные ограничения на период майских праздников. В то же время, в правительстве переживают, чтобы рост заболеваемости коронавирусом не смог омрачить настроение украинцам в этот период.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер Денис Шмыгаль.

"Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку он демонстрирует свою действенность: на этой неделе с "красной" зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости" – заявил политик.

Он также уточнил, что со следующей недели из "красной зоны" выйдут еще несколько регионов.

Также Денис Шмыгаль провел консультации представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций по поводу соблюдения карантинных ограничений.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов говорил об усилении карантина в начале мая.